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С дружественным рабочим транзитом. Репортаж А.Колесникова о визите Путина в Аравию
22:12 06.12.2023

С дружественным рабочим транзитом
Зачем Владимир Путин облетел Эмираты и Саудовскую Аравию
6 декабря президент России Владимир Путин за один день слетал в Объединенные Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с лидерами этих стран. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников рассказывает, как и почему это было.

Президент России подавлен величием эмирских голубых кровей

Новогоднее настроение вдруг начинает преследовать тебя в Абу-Даби, что, конечно, странно: с чего бы?

30-метровая елка в холле Emirates Palace вроде должна способствовать, но 30-градусная жара на выходе из отеля - нет, не способствует. Однако оно есть, и рано или поздно начинаешь все-таки понимать отчего. Все тут уже отдыхают, конечно, вот что происходит. И расслабились в предчувствии именно Нового года. И в этом грандиозном Emirates Palace очень-очень много русских. Прежде всего тех, кто приехал уже встречать Новый год.

- Маша, а ну поди сюда! Да хватит елку фотать! На завтрак опоздаем!

И вот ведь оно, новогоднее настроение.

Некоторые русские тут, впрочем, работают. Здесь живет российская делегация. Здесь в лифте ты обязательно встретишь Игоря Шувалова из ВЭБ.РФ, в коридоре шириной с Волгу - Дениса Мантурова из Минпромторга, а в стандартном номере, где российские медики привычно оборудовали лабораторию для ПЦР-тестов (так они делают в любом городе, где оказываются), без очереди пропустят (да он и сам пройдет) первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Но даже эти люди, такое впечатление, сильно не спешат. Во дворец еще рано. Господин Путин, как ни странно, задерживается.

Мимо елки в сопровождении большого количества настороженных попутчиков идет глава Чечни Рамзан Кадыров. Тут же останавливается глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и рассказывает про 60 знаковых инвестиций Саудовской Аравии в российскую экономику и про то, что 20 инвестиций - вообще с нуля и что в ближайшее время, вот-вот, Эмираты намерены потратить еще ну как минимум триллион на все, как я понимаю, за что зацепиться глаз… И что трасса М-4, ЦКАД, дублер Кутузовского проспекта, проспект Багратиона,- тоже их рук дело (теперь хотя бы понятно, почему такой недешевый проезд по дублеру).

Идет представительно, не спеша основатель и акционер ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, но вот оборачивается, видит вдалеке помощника президента России Максима Орешкина - и почти бегом, растеряв по дороге навыки представительности,- к нему.

Рамзан Кадыров о чем-то уже беседует с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. "О чем?" - потрясенно спросите вы. Да вот, беседует, и я бы сказал - увлеченно.

Я замечаю, что охрану вокруг него расставляет и контролирует слишком уж молодой человек. Да это же, кажется, Адам Кадыров. Нет, не кажется.

Но я все же уточняю у главы Чечни:

- Сын?

- Сын! - и папа обнимает сына.- Царский пример взяли!

Видимо, имеется в виду традиция, по которой цесаревичи рано начинали служить России и делали карьеру русских офицеров. У них и воспитатели были офицерами. Возможно, поэтому и сейчас в холле отеля вокруг Рамзана Кадырова мне виделось так много офицеров в гражданском.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров и сын (слева) теперь неразлучны и по работе
Глава Чечни Рамзан Кадыров и сын (слева) теперь неразлучны и по работе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава Чечни Рамзан Кадыров и сын (слева) теперь неразлучны и по работе

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Тем временем предприниматель Умар Кремлев, член делегации, интересующийся, по его словам, прежде всего "Играми будущего", которые ему в том числе доверены, рассказывал мне, что тут, в ОАЭ, много приличных боксеров и что 8–9 декабря пройдет конгресс IBA (Международной боксерской ассоциации.-"Ъ").

То есть, думаю я, он тут надолго, в отличие от всех остальных, которые мысленно уже в Эр-Рияде. Впрочем, через некоторое время я вижу господина Кремлева и в нашем самолете на столицу Саудовской Аравии, то есть он, возможно, даже более востребован, чем я предполагал. А в Эмираты на конгресс, видимо, еще успеет вернуться.

Во дворце Каср аль-Ватан запланированы лишь переговоры в расширенном составе, но до них - церемония встречи. Президент Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян использовал весь имеющийся для отправления протокольных нужд арсенал. Были задействованы люди, лошади, верблюды, барабаны, пушки, самолеты (раскрашивали небо в триколор)… Впрочем, не было, как в прошлый раз, когда господин Путин приезжал в Абу-Даби, выкрашенных один-в-один под российские машины ДПС Mercedes в качестве почетного эскорта. Я долго пытался выяснить, почему так. Неужели нас настолько разлюбили в Эмиратах? И все же выяснил. Визит-то, как мне наконец объяснили, не официальный, как в тот раз, а рабочий.

Президент рассказал президенту, что визит носит исторический характер (как будто он сам этого не знает) и что "инвестиции в ненефтяной сектор России выросли за год на 103%" (как и намекал господин Дмитриев).

- Хотел бы отметить, что это беспрецедентный скачок,- отметил Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян.

- В эти дни,- обратил внимание господин Путин,- в Эмиратах проходит один из наиболее значительных экологических форумов (COP28 - Конференция ООН по изменению климата.- А. К.). Подводятся первые итоги выполнения Парижских соглашений. Как и ожидалось, эти мероприятия проводятся вами на высоком уровне!

То есть Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян прервался на прилет господина Путина в Абу-Даби, приехал из Дубая и туда этим же вечером вернется.

Переговоры в расширенном составе, на которых была вся делегация, оказались ритуальными. Они продолжались минут, может, 40. Все дело было в завтраке, на который остались господин Путин и Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян. Завтрак, перешедший в ужин, продолжался не один час.

Один из участвовавших в переговорах между тем рассказал мне, что активность коллег из Эмиратов, в том числе и инвестиционная, на самом деле не велика. Никаких иллюзий тут быть не должно. Сложное положение, в котором Россия оказалась в связи с санкциями, останавливает. То есть они, как и все, ждут, когда все это кончится.

Затем был произведен стремительный перелет в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Впрочем, по прилете почти все журналисты были заблокированы в аэропорту до самого отлета в Москву (впрочем, согласно законам гостеприимства, то есть недостатка в еде и мягких креслах не было), причем при отсутствии всяких объяснений, поэтому про визит Владимира Путина в Эр-Рияд я ничего рассказать не могу.

Впрочем, кое-что стало известно. 4 декабря должен был состояться визит в Москву саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. И по отношению к гостям из Саудовской Аравии предполагалось применить полноценные антиковидные меры, которые не вызвали у них восторга. И когда формат мероприятия поменялся до неузнаваемости, и оказалось, что это мы к ним, саудовцы с удовольствием применили к гостям из России, прежде всего к журналистам, такие же законные меры. Гости оказались к этому не готовы и вынуждены были спуститься на уровень минус один аэропорта, в зал выдачи багажа, впрочем, не лишенный комфорта.

При этом справедливости ради следует оговориться, что в целом связи между Саудовской Аравией и Россией, без сомнения, не оставляют желать лучшего. И дело не только в особых отношениях Владимира Путина и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Отношения между двумя странами переживают эпоху расцвета в принципе.

Достаточно сказать, что, по информации "Ъ", в тот самый день, 24 февраля 2022 года, сразу три замминистра не сговариваясь прислали послу России в Саудовской Аравии Сергею Козлову на телефон эмодзи с поднятым большим пальцем.

А что передали на словах, даже говорить не буду.

Андрей Колесников, Абу-Даби-Эр-Рияд
Газета "Коммерсантъ" №228 от 07.12.2023, стр. 1

Источник - Коммерсантъ
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