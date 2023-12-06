Монархии Персидского залива проигнорировали Гаагский суд и не стали винтить Путина

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00:17 07.12.2023

В Саудовской Аравии и ОАЭ Путин обсудил Украину, нефть, Израиль и ХАМАС
Геннадий Петров
6.12.23

Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммед бин Заид аль Нахайян признали, что экономические контакты двух стран сейчас на подъеме.
Президент РФ Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел встречи с руководителями этих государств – президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем, председателем совета министров королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бин Сальманом. Помимо двусторонних отношений и вопросов, касающихся нефтегазовой отрасли, были обсуждены конфликт РФ и Украины, а также война Израиля и ХАМАС. Как ожидается, та же тематика будет затронута в ходе предстоящего в четверг визита в Москву иранского президента Эбрахима Раиси.

Первым в маршруте российского лидера значился Абу-Даби. Здесь он провел переговоры с президентом ОАЭ. Перед беседой с ним с глазу на глаз Путин отметил, в частности, что товарооборот двух стран в 2022 году увеличился почти на 68%. "В этом году, я думаю, будет даже больше", – сказал российский президент. Его коллега, в свою очередь, тоже счел нужным упомянуть об усилении экономических связей двух стран – теме, которую периодически поднимают западные страны, когда речь заходит о "наказании" тех, кто сотрудничает с Россией, не обращая внимание на вводимые США и ЕС санкции. "Эмираты являются крупнейшим партнером России в регионе Ближнего Востока, а также крупнейшим инвестором в ее экономику", – отметил Мухаммед бин Заид Аль Нахайян. По его словам, инвестиции ОАЭ за год в ненефтяной сектор РФ выросли на 103%. Из Абу-Даби российский лидер в тот же день улетел в Эр-Рияд, с которым экономические связи развиваются не столь интенсивно. Тем не менее планы и на этом направлении большие. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует в ближайшие два года привлечь из королевства 1 трлн руб. инвестиций, заявил накануне поездки российского лидера генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, где он не был с 2019 года, сам по себе является значимым международным событием. После ордера на арест, выписанного Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, российского лидера ждут далеко не в каждой стране. Тем более – в таких, которые имеют столь же давние и крепкие связи с США, как монархии Персидского залива. Но ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не присоединились к Римскому статуту, на основе которого действует МУС, поэтому юрисдикция этого суда на них не распространяется. К тому же крайне важен контекст визита. Российский президент побывал в двух ведущих нефтегазовых экспортерах в условиях значительных перемен на рынке черного золота, непосредственно касающихся РФ.

Многие страны ОПЕК+ предпринимают отчаянные меры, чтобы добиться повышения цен на нефть. В конце года истекает срок, на который предусмотрено добровольное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн барр. в сутки и экспорта нефти Россией на 300 тыс. барр. в сутки. Однако достигнутое в результате повышение цен оказалось лишь кратковременным. И, похоже, со следующего года Саудовская Аравия собирается изменить тактику. Компания Saudi Aramco объявила о снижении с января цен на экспортную нефть, в том числе на основной сорт, поставляемый в Азию, – ArabLight. За азиатские рынки с саудовцами конкурирует и Россия. Заявление главной госкомпании Саудовской Аравии было сделано вскоре после министерской встречи стран ОПЕК+. Она состоялась 30 ноября, и на ней, по данным Reuters, достигнута предварительная договоренность о сокращении нефтедобычи на более чем 1 млн барр. в сутки в следующем году.

Показательно, что за визитом Путина последуют переговоры российского лидера с Раиси. А Иран также очень рассчитывает на рост нефтяных цен и, как и РФ, настроен на наращивание нефтедобычи. Кстати, после нормализации отношений Исламской Республики и Саудовской Аравии такое чередование переговоров не выглядит как конфронтационный жест по отношению к Эр-Рияду.

Наконец, и монархии Персидского залива, и Иран, и Россия в той или иной мере вовлечены в дипломатические переговоры, связанные с конфликтом в секторе Газа. Боевые действия там развиваются в целом успешно для Израиля, и теперь актуальным выглядит вопрос о будущем анклава после того, как ХАМАС будет нанесено поражение. На сегодняшний день существуют три ответа на него. Первый дает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступающий за долговременную израильскую оккупацию сектора Газа. Второй отстаивают США и ЕС – это передача региона под контроль Палестинской национальной администрации. Телекомпания CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщает, что американцы предупредили Нетаньяху о желательности завершения боевых действий до конца года. На днях агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники о существовании третьего, компромиссного варианта, предлагаемого израильтянами, – о создании буферной зоны в секторе Газа по образцу той, что в свое время была на юге Ливана. Агентство утверждает, что с израильскими предложениями на этот счет ознакомлены ряд ближневосточных стран, в том числе Саудовская Аравия и ОАЭ. Если эта информация верна, едва ли новый вариант урегулирования конфликта не обсуждался на встрече с Путиным.

Для ОАЭ и Саудовской Аравии прием российского лидера – это еще и способ продемонстрировать определенную внешнеполитическую автономию от США. Интересное и вряд ли случайное совпадение: Путин приехал в Абу-Даби в тот самый момент, когда в Дубае проходит климатическая конференция, среди участников которой американская делегация во главе со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри.

Источник - НГ
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