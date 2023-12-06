Киргизия и Таджикистан разделили имущество на спорных территориях, - В.Панфилова

00:19 07.12.2023

6.12.2023

Урегулирование проблемы границ проходит в ускоренном темпе



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



На порубежье Таджикистана и Киргизии – затишье.

В Баткене на следующей неделе встретятся топографические рабочие группы Киргизии и Таджикистана для согласования очередного участка государственной границы. Об этом сообщил глава киргизской правительственной делегации, председатель Комитета национальной безопасности (ГКНБ КР) Камчибек Ташиев. По его словам, найдены "принципиальные решения" по двум вопросам, на их основе будут приниматься решения и по другим проблемным участкам. Его таджикский коллега Саймумин Ятимов уточнил, что решен вопрос дороги Ворух – Ходжаи Аало. Накануне стороны согласовали 24,01 км киргизско-таджикских рубежей из оставшихся 300 км.

Встреча делегаций двух стран проходила с 29 ноября по 5 декабря в городе Бустон Согдийской области Таджикистана. По уже сложившейся традиции стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на территории Киргизии, сообщила пресс-служба киргизского кабмина. Возможно, она станет последней, и к Новому году, как и планировалось, Бишкек и Душанбе выйдут на подписание договора по границе (см. "НГ" от 14.11.23). Новые договоренности закреплены совместным протоколом, который подписали специальный представитель кабинета министров Киргизии по вопросам границ Назирбек Борубаев и председатель Госкомитета по землеустройству и геодезии Ориф Ходжазода. Однако стороны не уточнили, о каких именно участках шла речь.



Главы правительственных делегаций Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам встречи 1 декабря в городе Бустон заявили, что найдено "принципиальное решение" в отношении двух главных вопросов, на основе которых будут решаться и остальные спорные моменты. В частности, глава Комитета национальной безопасности Киргизии Камчибек Ташиев заявил телекомпании "Сугд": "Те решения, которые мы сегодня приняли, нас сближают для решения основного вопроса по границе. Следующая встреча пройдет в Баткене, где также будет принято решение. Наши государственные комиссии работают без перерыва. Я думаю, мы очень близки к тому, чтобы достичь "окончательного решения". Его таджикский коллега Саймумин Ятимов уточнил, что прежде всего договоренность касается дороги Ворух – Ходжаи Аало.



Ворух – это таджикский анклав на территории Киргизии. Именно этот участок дороги является главным вопросом в пограничном конфликте между Киргизией и Таджикистаном. Поэтому и конфликты здесь случались наиболее часто. Исторически Ворух не был анклавом и полноценно входил в состав Исфаринского района Таджикистана. По одной из версий, в 50-е годы прошлого века власти Киргизской ССР проложили дорогу через территорию Таджикской ССР в свой Лейлекский район, поскольку прямой дороги из-за гористой местности не было. При этом решение киргизских властей не было согласовано ни с Москвой, ни с Душанбе, что стало чудовищной проблемой. За прошедшие годы было немало случаев, когда участок дороги Ворух – Ходжаи Аало перекрывался жителями Киргизии и становился поводом к обострению ситуации. Наиболее жестоким был конфликт 2021 года, когда в результате столкновения погибли более 50 человек с обеих сторон и более 300 человек пострадали.



Второй вопрос, по которому достигнуты соглашения, – это объекты, которые используются Киргизией на территории Таджикистана и объекты, которые используются Таджикистаном на территории Киргизии. "В этом плане тоже мы достигли принципиального решения", – заявил телеканалу "Сугд" глава Комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумин Ятимов. "Если расшифровать его досконально, конкретно, в историческом плане, чтобы было зафиксировано: ко всем объектам, которые использует Кыргызстан на территории Таджикистана, будет постоянный и беспрерывный доступ у Кыргызстана, но земли остаются за Таджикистаном. Все объекты, которые использует Таджикистан на территории Кыргызстана, вечно, бесконечно будут использоваться Таджикистаном, но земли остаются за Кыргызстаном", – пояснил таджикский силовик.



По словам Ятимова, это очень важные стратегические направления деятельности, по которым комиссии двух стран достигли конкретных результатов. "Поэтому сам факт фиксации этого вопроса через СМИ и объявление общественности являются важнейшим событием. Мы ближе к решению основного вопроса. Одновременно наши переговоры ведут к демаркации госграницы, чтобы исключить другие споры в этом отношении", – отметил Ятимов.



Он также сообщил, что по участку Торт–Кочо приняты аналогичные и равнозначные меры. Стороны будут использовать, как использовали его по направлению Ворух – Ходжаи Аало. В Бишкеке считают Торт–Кочо стратегически важным участком, поскольку здесь пересекаются дороги Ош–Раззаков (Исфана – тад.) и Ворух–Исфара. При возникновении конфликта граждане Таджикистана перекрывают трассу Ош–Раззаков (Исфана), в результате чего жители Баткенского и Лейлекского районов остаются отрезанными от остальной части Киргизии.



Именно за участок земли Торт–Кочо судят киргизского депутата, лидера парламентской фракции "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова. Его обвиняют в госизмене за то, что в 2009 году, будучи секретарем Совета безопасности Киргизии, он подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи, согласно которому киргизская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок площадью 5 га и длиной 275 м в местности Торт–Кочо. При этом документ не был ратифицирован парламентом.



Напомним, что Мадумарова арестовали 2 сентября 2023 года и содержат в СИЗО. В этот же день Ташиев написал в социальной сети, что "ответ силовиков в отношении тех, кто совершает государственную измену, а также действия, направленные на очернение государства, будет жестоким, и жалости к таким гражданам не будет" (см. "НГ" от 03.09.23). 5 декабря в суде должно было начаться рассмотрение дела Мадумарова, причем без предварительных слушаний, поскольку находится под грифом "секретно". Как сказал телеканалу "Апрель" его адвокат Куманычбек Туманов, из-за секретности суд не дает снять копии с уголовного дела Мадумарова. Более того, срок давности с момента так называемого преступления давно истек, и судья мог прекратить уголовное дело не начиная процесса.



Таджикский эксперт Негматулло Мирсаидов назвал достигнутые договоренности настоящим прорывом в решении пограничного спора. "Главное – определили статус имущества двух государств, которое находится на территории друг друга, и территории, на которой находится имущество. Хотя стороны детально не указывают, какое конкретно это имущество, нетрудно догадаться, что речь идет о водораспределительном узле "Головное", прежде всего ирригационном канале Торткол, ряде других ирригационных сооружений как Таджикистана, так и Кыргызстана", – считает Мирсаидов.



По его мнению, под "имуществом" нужно понимать и транспортные коммуникации. "Дорога Исфана–Баткен, например, в нескольких местах, как и ирригационный канал Торткол, пересекает территорию Таджикистана. Это имущество Кыргызстана. Таджикская сторона никогда под сомнение не ставила принадлежность этих объектов. Теперь есть гарантии, что Кыргызстан навсегда получает право их эксплуатации. Выходит, что Кыргызстан тоже признает, что станция "Головное" находится на территории Таджикистана и часть канала Торткол и автодороги Исфана–Баткен пересекает таджикскую территорию. Это разумное и правильное решение", – отметил эксперт.



Он также предположил, что такое решение стороны могли принять относительно статуса автодорог Худжанд–Канибадам, Исфара–Ворух. "Возможно, стороны точно так же решили и вопрос о принадлежности нефтяных скважин на окраине поселка Ниезбек, которые считались имуществом Таджикистана. Будет ли эксплуатировать их Таджикистан или эксплуатация будет совместной, думаю, стороны договорятся. Главное, есть воля, найден путь решения вопроса. Это пока только мои предположения. И прошу подождать. Разъяснения могут последовать скоро. Раз стороны на такое открытое заявление решились, то договоренность достигнута основательная", – написал в соцсети Негматулло Мирсаидов.