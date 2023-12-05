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Саммит Евросоюз-Китай демонстрирует заниженную самооценку, - Н.Портякова
00:23 07.12.2023

От первой за четыре года очной встречи руководителей Пекина и Брюсселя мало чего ждут
В Пекине 7 декабря пройдет первый за последние четыре года очный саммит Евросоюз-Китай. В ЕС утверждают, что пытаются выстроить свою модель отношений с Пекином с акцентом на взаимовыгодном сотрудничестве, а не на сдерживании Пекина путем "управляемой конкуренции", характерной для американо-китайских отношений. Между тем за последние годы в отношениях Пекина и Брюсселя накопилось множество проблем - от огромного торгового дисбаланса до разногласий геополитического характера. И шансы на их преодоление невелики. Судя по тону заявлений европейских чиновников, Брюссель рассматривает грядущий саммит во многом как возможность прочитать китайской стороне нотации о недопустимости поддержки Москвы и попенять на несбалансированность двусторонней торговли.

Первым делом Украина

На переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и последующей встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном 7 декабря Евросоюз будет представлен сразу тремя политическими тяжеловесами - главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и главой дипломатической службы ЕС Жозепом Боррелем. За последний год каждый из них по отдельности уже успел побывать в Китае, а первые двое - даже лично встретиться с председателем Си. Но все вместе и в таком формате - в виде очного саммита Евросоюз-Китай - высокопоставленные представители обеих сторон не собирались с 2019 года. С тех пор отношения Брюсселя и Пекина заметно испортились.

Между тем, как ранее писал "Ъ" (см. номер от 30 ноября), в начале этого года - на фоне скандала из-за китайского "аэростата-шпиона", поставившего отношения между Вашингтоном и Пекином на паузу,- в Европе провозгласили курс на "снижение рисков" в отношениях с Китаем. Тональность заявлений из Пекина была схожей: там утверждали, что китайско-европейское сотрудничество имеет взаимовыгодный характер, а политизации вопросов стоит всячески избегать.

Согласившись на саммит, обе стороны тем самым выразили готовность хотя бы попытаться конструктивно решить проблемы. Однако де-факто сделать это будет непросто.

Так, по утверждению европейской прессы, главное внимание представители ЕС сосредоточат на теме Украины и необходимости соблюдения Китаем санкций в отношении России. В Европе уверены, что через Китай проходит до 70% чувствительной высокотехнологичной продукции, которая впоследствии применяется Россией в производстве вооружений. И, как ожидается, в четверг трио из ЕС призовет председателя Си ввести ограничения на экспорт китайскими компаниями товаров двойного назначения в Россию.

"Мы очень обеспокоены обходом санкций… И мы хотели бы, чтобы Китай позаботился о некоторых организациях, которые обходят наши санкции",- заявил во вторник на условиях анонимности высокопоставленный представитель ЕС (цитата по Politico).

Пока же, согласно нескольким утечкам в европейской прессе, ЕС рассматривает вариант включения в готовящийся 12-й пакет антироссийских санкций ограничительных мер против 13 китайских компаний.

И то, попадут они туда в итоге или нет, будет напрямую зависеть от того, что лидеры Евросоюза услышат в четверг от Си Цзиньпина.

То, что ЕС настроен на жесткий диалог по этой теме, косвенно подтверждает и заявление Жозепа Борреля. "Китай как постоянный член Совета Безопасности ООН должен использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить ее незаконную агрессивную войну против Украины и вопиющее игнорирование международного права",- сказал глава внешнеполитической службы ЕС изданию Euractiv незадолго до саммита.

В числе других международных тем, которые европейская сторона обещала поднять на саммите, будет Тайвань (хотя КНР считает все, что связано с островом, своим сугубо внутренним делом), а также ситуация на Ближнем Востоке. И тут европейцы, судя по всему, снова намерены вести с Пекином довольно жесткий диалог. "Мы не видели значительных объемов помощи, предлагаемой Китаем Палестине или поступающей из Китая",- отметил на этой неделе неназванный представитель ЕС, добавив, что на саммите от господина Си будут ждать обещаний увеличить поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Дисбалансируют на грани
Чреватой противоречиями обещает стать и тема торгово-экономического взаимодействия. Еще год назад Евросоюз сделал вывод, что Пекин для Брюсселя - "жесткий соперник и системный конкурент" с ограниченными областями потенциального взаимодействия. Вслед за этим Евросоюз представил концепцию о необходимости снижения критически важных зависимостей от Китая. При этом раз за разом китайцев пытались убедить, что Европа не стремится отгородиться от КНР, а просто пытается достичь более сбалансированных экономических отношений.

О том же, что они крайне несбалансированны, накануне поездки в Пекин напомнила госпожа фон дер Ляйен, посетовав: торговый дефицит ЕС с Китаем за два года удвоился до рекордных €390 млрд, а китайский экспорт в ЕС втрое больше, чем его импорт из ЕС. "Другими словами, когда три контейнера отправляются из Китая в Европу, два из них возвращаются пустыми",- пояснила для наглядности глава Еврокомиссии в интервью европейским СМИ, добавив, что в долгосрочной перспективе "европейские лидеры не потерпят дисбаланса в торговле".

При этом на фоне замедления роста второй экономики мира в ЕС сильны опасения, что впереди Китай ждет снижение темпов внутреннего потребления, а значит, китайские компании будут еще активнее работать на экспорт, в том числе в Европу.

Между тем заявления из Пекина в преддверии саммита традиционно оказались куда более миролюбивыми. Встречаясь в понедельник с дипломатами представительства ЕС в Китае и стран-членов ЕС, глава МИД КНР Ван И отметил: хотя "Китай и ЕС не полностью придерживаются одинаковой точки зрения по международным и региональным вопросам", на саммите Пекин надеется укрепить отношения с Брюсселем, уделив главное внимание прагматичному сотрудничеству.

Впрочем, и Пекину есть что предъявить своим европейским визави. Нынешней осенью под давлением Франции (чей президент Эмманюэль Макрон, к слову, побывал с вполне дружественным визитом в КНР в апреле) Брюссель инициировал антидемпинговое расследование в отношении китайских электромобилей.

В Брюсселе прошел форум, посвященный альтернативе китайскому "Поясу и пути"
В 2019 году на них приходилось всего 0,5% европейского рынка (включая и Великобританию), но уже к 2022 году их доля выросла до 8,2%, а к 2025 году обещает составить все 15%. Это напугало европейские автоконцерны и правительства и привело к подозрениям, что китайские производители предлагают демпинговые цены благодаря господдержке. Свое нынешнее расследование Брюссель назвал полностью соответствующим правилам ВТО, но в Пекине его расценили как откровенный протекционизм.

Не добавляют позитива отношениям и заявленные недавно намерения ЕС провести расследование в отношении избыточных мощностей в сталелитейном секторе Китая, что чревато введением 25-процентных тарифов на импорт из второй по величине экономики мира, а также вероятные расследования в отношении ветряных турбин и медицинского оборудования из КНР.

И, как уверены в ЕС, на личной встрече с трио из Брюсселя председатель Си и премьер Ли почти наверняка выскажут свое недовольство этими мерами.

Игра на контрастах
Комментарии китайских экспертов и заголовки официальных СМИ накануне нынешнего саммита оказались вполне заздравными. "Саммит Китай-ЕС - возможность стабилизировать отношения, сформировать консенсус",- озаглавила свою колонку Global Times, тогда как сайт китайского международного новостного телеканала для международной аудитории CGTN вышел с таким заголовком: "Отношения ЕС и Китая: как две державы могут развивать историческое сотрудничество?" "Горизонты сотрудничества на саммите Китай-ЕС 2023 года",- оптимистично озаглавила свою China Daily.

Тем временем публикации в европейской прессе оказались пропитаны совершенно противоположным настроением.

"Много о чем переживать, мало чего ожидать" или "Миссия невозможна в Пекине" - подобные высказывания стали в Европе лейтмотивом большинства статей о саммите 7 декабря.

Но, пожалуй, точнее других выразилось издание Euroactiv, озаглавившее свое превью так: "Станет ли саммит ЕС-Китай очередным "диалогом глухих"?" Это отсылка к характеристике, данной Жозепом Боррелем прошлогоднему виртуальному саммиту ЕС-Китай.

Примечательно, что вопреки традиции Пекин как принимающая сторона даже не обратился к еврочиновникам с проектом совместного заявления по итогам встречи. И в Брюсселе это восприняли как знак того, что вопреки позитивной риторике в реальности Китай тоже не питает особых надежд на нахождение общего языка с Евросоюзом.

Наталия Портякова
Газета "Коммерсантъ" №228 от 07.12.2023, стр. 6

Источник - коммерсант
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