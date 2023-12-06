МВД РФ взяло на контроль предоставление гражданства бойцу ЧВК "Вагнер" из Узбекистана

00:24 07.12.2023

06.12.23

Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел (ГУВМ МВД) России взяло на контроль вопрос представления гражданства узбекистанцу Александру Бабкову, участвовавшему в специальной военной операции в рядах ЧВК "Вагнер". Об этом 5 декабря сообщила официальная представительница ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале.



По ее словам, дело Бабкова будет курировать начальник ГУВМ МВД Валентина Казакова. Волк добавила, что на завтра (6 декабря - прим. "Ферганы") ветеран боевых действий приглашен в миграционное подразделение в Свердловской области, где у него примут документы на оформление временного убежища. После чего чиновники проработают вопрос о предоставлении узбекистанцу гражданства Российской Федерации.



Таким образом, МВД отреагировало на вышедший 4 декабря на сайте RT материал о Бабкове, который пожаловался на то, что никак не может получить постоянного разрешения на проживание в РФ. По словам военного, родственники в Свердловской области оформили ему временную регистрацию до января 2024 года. Однако после окончания срока действия документа ему грозит депортация на родину.



А в Узбекистане за участие в боевых действиях на стороне другого государства предусмотрена уголовная ответственность и наказание до десяти лет лишения свободы.

Бабков рассказал, что решил отправиться в зону СВО добровольцем и в сентябре 2022 года подписал годичный контракт с ЧВК "Вагнер". Он участвовал в боях за Соледар и Артемовск (Бахмут), имеет государственную награду "За отвагу" и несколько других медалей.



Александр уточнил, что летом текущего года в ряды "Вагнера" приезжали юристы и принимали от иностранцев заявления на получение российского гражданства. Однако позже выяснилось, что документов Бабкова в базе не оказалось. Поэтому узбекистанцу после возвращения с фронта пришлось "перебиваться" временными регистрациями - то у друга в Анапе, то у родственников в Свердловской области.



"Получается, я участник СВО, имею награды, а помощи никакой нет. Удостоверение ветерана выдают только гражданам РФ. На работу меня без документов не берут. Подрабатываю грузчиком, но, конечно, это не дело", - возмутился Бабков.

При этом мужчина добавил, что будет и дальше пытаться получить гражданство России.



Российские чиновники порой оперативно решают вопросы с предоставлением гражданства, если иностранец изъявит желание служить в армии. Например, в октябре сообщалось, что проживающий в Новосибирской области казахстанец получил паспорт РФ после подписания контракта на участие в СВО на территории Украины.