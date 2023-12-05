 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.12.2023
02:14  США - Россия: как не скатиться к грани ядерного безумия? - Ю.Борисов
01:05  200 лет доктрине Монро. Как США прошли путь от псевдоизоляционизма до агрессивного экспансионизма, - Леонид Савин
01:00  Ничем не проявивший себя Азиз Канатбек изгнан с должности директора Института стратисследований при президенте Кыргызстана
00:50  Арабскими цифрами: в России появилось исламское финансирование бизнеса
00:41  Крушение идола. О кризисе современного западничества, - Андрей Фефелов
00:32  Нюансы Венесуэльского референдума по "самоопределению" Эссекибо, - katehon.com
00:24  МВД РФ взяло на контроль предоставление гражданства бойцу ЧВК "Вагнер" из Узбекистана

00:23  Саммит Евросоюз-Китай демонстрирует заниженную самооценку, - Н.Портякова
00:20  В Казахстане суд ликвидировал фонд помощи Украине
00:19  Киргизия и Таджикистан разделили имущество на спорных территориях, - В.Панфилова
00:17  Монархии Персидского залива проигнорировали Гаагский суд и не стали винтить Путина
Среда, 06.12.2023
22:12  С дружественным рабочим транзитом. Репортаж А.Колесникова о визите Путина в Аравию
20:34  Европа узнала цену собственных санкций: переплата за газ составила 185 млрд евро
20:19  Глава ОАЭ шейх Нахайян притопал на встречу с Путиным в кроссовках... Хорошо хоть вообще пришел
20:14  Россия и Персидский залив ведут глобальную игру, - Тимофей Бордачев
19:40  В центре Луганска взорван депутат ЛНР О.Попов. У России есть хоть какие-то спецслужбы?
18:56  Труп бежавшего в РФ бывшего депутата Рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье
18:50  Цена на золото: Что России в радость, то Америке смерть
16:57  В.Панфилова: Жапаров предотвратил очередную революцию в Киргизии... ну-ну...
16:00  Как японцы устроили кровавую баню американским морпехам - островок Тарава, 1943 год (история)
15:55  Этническая структура коалиции Чингизхана, - Асылбек Эшиев
15:48  Гайрат Фозилов назначен новым послом Узбекистана в Бельгии
15:12  Турки поставят на Украину 300 старых танков М48 и М60?
13:23  Казах Сатыбалды Даулеталин избран вице-президентом Европейского совета Международной конфедерации профсоюзов
13:22  Армия Израиля сообщила об удержании в плену ХАМАС еще 138 заложников
13:18  В Ташкенте арестован легендарный "авторитет" Салимбай
13:16  УкрВойну начали олигархи и они же ее закончат. Когда будет выгодно, - Р.Ищенко
12:01  Конституционный суд Перу постановил освободить из тюрьмы легендарного взяточника экс-президента страны Фухимори
11:46  Путин: Надо готовить мигрантов к жизни в России... (нянькаться и тетешкаться?)
11:11  Президент Киргизии Жапаров лично выступил перед протестующими торговцами на рынке "Дордой"
11:06  Афганистан оставит Центральную Азию без воды? - Бахтиер Эргашев
11:03  Власть жует сопли. Антимигрантская риторика в России обостряется, - Е.Трифонова
10:09  На каких условиях, и каким частным инвесторам Казахстан передаст свои морские порты
09:26  Когда мы узнаем год рождения праотца Манаса, - Курманбек Иманалиев
09:22  КырВласти решили в 3 раза увеличить территорию Бишкека. Большой аил, однако
09:02  Почему компромисс с ЛГБТ* невозможен, - Дмитрий Тараторин
08:55  "Боливарианский Крым". Откроет ли Мадуро новый фронт в Латинской Америке, - О.Кузнецова
08:51  Президенту Кыргызстана С.Жапарову сегодня стукнуло 55! Поздравляем
01:45  Когда роботы отвинтят голову человеку, - В.Рыбаков
00:48  Промежуточные выборы в Индии: "Бхарата" Нарендры Моди громит ИНК Рахула Ганди
00:44  Израильское общество сегодня – это не то общество, которое было 55 дней назад
00:39  Руководители УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержаны за "крышевание" притонов
00:22  Саакашвили хоронит свое политическое детище, - Артур Аваков
Вторник, 05.12.2023
23:51  Минск и Пекин строят новый миропорядок. Лукашенко вступил на китайский путь, - Кь
22:07  Скончался Герой Афганской войны генерал Солуянов ("Батяня-комбат")
22:00  Британский снайпер Кристофер Перриман бросил семью ради ВСУ и был уничтожен под Херсоном
21:25  Европу вылечит от русофобии только военная сила, "мягкая" уже не поможет, - СП
21:18  Арабские страны хотят наладить мониторинг российской нефти, - НГ
20:22  У снабжающего солярой УкрАрмию "Лукойла" отбирают болгарские заводики. Несмотря на все заслуги и прогибы...
20:19  Казахстан вводит в эксплуатацию сложное нефтегазовое месторождение - Восточное Урихтау
20:18  Ташкент. В Минюсте опровергли введение в Узбекистане наказания за... проклинание
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Ничем не проявивший себя Азиз Канатбек изгнан с должности директора Института стратисследований при президенте Кыргызстана
01:00 07.12.2023

Азиз Канатбек освобожден от должности директора НИСИ

Бишкек (АКИpress) – Азиз Канатбек освобожден от занимаемой должности директора Национального института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики.

Как пишет пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.

А.Канатбек был назначен директором НИСИ 23 августа 2022 года.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701900000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2023 года №404
- Казахстан планирует нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в 5 раз к 2029 году
- Государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя - Алихан Смаилов
- Проект новой Концепции безопасного труда и поправки по охране труда обсудили депутаты Мажилиса
- Главы МИД прикаспийских государств определили дальнейший вектор пятистороннего сотрудничества на Каспии
- До 20 млн тонн грузов в год увеличится пропускная способность коридора Север-Юг
- Сенаторы: Наша задача - услышать о существующих проблемах пожарных и спасателей из первых уст
- Что происходит в сфере развития космических технологий страны?
- Вопросы трудовой миграции обсудила вице-премьер Т.Дуйсенова с послом Республики Кореи
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  