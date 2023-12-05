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|Ничем не проявивший себя Азиз Канатбек изгнан с должности директора Института стратисследований при президенте Кыргызстана
01:00 07.12.2023
Азиз Канатбек освобожден от должности директора НИСИ
Бишкек (АКИpress) – Азиз Канатбек освобожден от занимаемой должности директора Национального института стратегических исследований при президенте Кыргызской Республики.
Как пишет пресс-служба президента, соответствующий указ подписал Садыр Жапаров.
А.Канатбек был назначен директором НИСИ 23 августа 2022 года.