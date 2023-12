США - Россия: как не скатиться к грани ядерного безумия? - Ю.Борисов

02:14 07.12.2023 США - Россия: как не скатиться к грани ядерного безумия?

Россия до последней возможности будет противостоять Западу, не прибегая к самым фатальным средствам сдерживания его агрессии, однако всему есть предел



06.12.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался считать нынешнее положение дел в мире второй холодной войной и предложил подыскать для данной ситуации другое название. И вот почему:



"Во время холодной войны были сдержки и противовесы. Был настрой у великих держав, у двух соперничающих лагерей – США и Советский Союз, НАТО – Варшавский договор, был настрой на то, чтобы соперничество сдерживать в политико-дипломатических рамках. Тогда зародился и потом достаточно быстро стал развиваться диалог по контролю над вооружениями. Были достигнуты конкретные практические результаты. И это внушало, в общем-то, спокойствие. По крайней мере ни в США, ни в СССР, ни в странах социалистического лагеря, ни в странах НАТО и Евросоюза не просматривались такие тревожные оценки происходящего. И не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее. Физическое будущее я имею в виду. Сейчас такие страхи сплошь и рядом…"



Обоснованность таких опасений особых сомнений не вызывает. Уже потому, что "сдержки и противовесы", на которых зиждился фундамент холодной войны и не давал ей стать слишком горячей для всего мира, сегодня деградировали практически до нулевой отметки.



В прошлые годы перспектива глобального ядерного конфликта не воспринималась как неминуемая угроза и могла быть в американской прессе даже предметом для шутки



Происходит эта деградация отнюдь не по вине сторон глобального противостояния, которое, как выяснилось, никуда не делось. Именно Америке принадлежит исключительная заслуга в деле практически полного демонтажа того каркаса мировой стабильности, которую худо-бедно обеспечивала система взаимных обязательств военно-стратегического характера. Не кто иной, как Вашингтон был инициатором прекращения Договора по противоракетной обороне, Соглашения о ракетах средней и меньшей дальности, Договора открытого неба, Договора об обычных вооруженных силах в Европе. А сегодня те же США уже ведут системный подкоп под фундаментальный российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), под Договор о нераспространении ядерного оружия, под Соглашение о контроле за ракетными технологиями, и даже под Договор о запрещении ядерных испытаний.



Соединенные Штаты ведут работы по модернизации своего ядерного полигона, подтвердила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США Джилл Хруби, пояснив, что на полигоне в штате Невада идет в том числе прокладка новых туннелей.



Одновременно США отвергают все инициативы о прекращении милитаризации космоса и продолжают активно наращивать свой потенциал "звездных войн".



Впрочем, спровоцированная США кампания тотального обрушения договорных основ глобальной безопасности – только одна "сторона медали", притом что другая на этом фоне еще более опасна.



Речь идет о практически маниакальной склонности правителей Запада к разжиганию на планете региональных военных конфликтов высокой интенсивности, каждый из которых в отсутствие демонтированной теми же Штатами системы стратегических сдержек и противовесов стремится к неограниченной эскалации вплоть до достижения ее самой верхней ступени в виде ядерного апокалипсиса.



И если в период холодной войны такие конфликты практически никогда не доходили до опасных для всего человечества ступеней на лестнице эскалации небезызвестного Германа Кана, то сегодня каждый такой конфликт – это фактически "программа с открытым кодом", конечный формат которой может оказаться каким угодно.



Лестница эскалации американского теоретика этапов мировых кризисов Германа Кана была разработана в 70-х гг. прошлого века, но до сих пор не утратила своей актуальности в части "сверки часов" с тем временем, которое остается до полного краха человеческой цивилизации



Типичным случаем военно-политического конфликта "с открытым кодом" в нынешнюю эпоху обнуления системы сдержек и противовесов является конфронтация между Россией и Западом на территории бывшей Украинской ССР. Следует особо отметить, что в данном случае инициативная роль Запада в постоянном углублении этого конфликта, вплоть до создания рисков глобального уровня, просматривается особенно отчетливо.



Связано это со следующими причинами.



Во-первых, запад ведет войну чужими руками на территории исторической России. Сам он при этом человеческих потерь практически не несет, в то время как экономические потери ограничиваются только пространством Евросоюза, который также не жалко. Более того, Америку это вполне устраивает, ибо позволяет перетягивать на себя экономическое "одеяло" в виде перетока за океан прибыльных производств, технологий, квалифицированных кадров и т. д. Кроме того, воротилы ВПК неплохо зарабатывают на буме военного производства, являющегося одной из основ современной пусть и теряющей в весе, но все равно весьма внушительной американской "глобальной мощи".



Можно сказать, что при таких крайне благоприятных условиях США готовы воевать с Россией хоть сто лет. И вполне очевидно, что такая ситуация является для них отличным стимулом к дальнейшему повышению ставок и к расширению конфликта.



Что же касается сопутствующего этому риска, то тут самое время напомнить слова почти забытого ныне эксперта по истинной сущности классического западного капитализма.



Во-вторых, на Западе на полном серьезе продолжают рассматривать вариант так называемой ограниченной ядерной войны на локальном театре военных действий. Рассчитывая на то, что таковым театром может стать вся Европа, что позволит англосаксонскому Западу "одним выстрелом убить двух зайцев", то есть избавиться от двух геополитических конкурентов – Евросоюза и России, избежав за океаном собственной гибели.



Расчет не новый. Именно по такой схеме Запад планировал обретение мирового господства в середине двадцатого века, когда всячески способствовал взаимоуничтожению Советского Союза и Германии. Правда, тогда у него не получилось подчинить своей воле Россию. Но похоже, что должных выводов на Западе не сделали. И не прочь еще раз повторить эту попытку. Тем более что тамошние правящие круги имеют дополнительный стимул к таким действиям в видах своих намерений ускорить сокращение избыточной, по их мнению, земной популяции.



Наконец, в-третьих, интеллектуальная, образовательная и нравственная деградация нынешней западной "элиты", которая подменила государственную политику низкопробным политиканством, играя на простейших инстинктах наиболее дремучих слоев населения, приводит к принятию низкокачественных, недальновидных и потому опасных управленческих решений, практически стирающих грань между миром и войной.



В этом контексте "иконами стиля" стали бывшая министр иностранных дел Британии Лиз Трасс, которая обещала, не задумываясь, нажать на ядерную кнопку. И ее нынешняя коллега из Германии Анналена Бербок, которая самолично объявила войну России, а затем посоветовала Путину "для счастья всего мира" повернуть свою политику на 360 градусов. В такой глубокой умственной тени, когда даже глава мировой ядерной сверхдержавы – США – проводит свое время в общении с призраками, возможны, как вы понимаете, любые исторические "решения". Тем более что в той же Америке государственная бюрократия заточена на неукоснительное и бездумное выполнение любых поступающих сверху команд, вплоть до самых нелепых.



Место России на лестнице эскалации



В практическом плане наращивание Западом масштабов конфликта на Украине наиболее рельефно представлено постоянным увеличением мощности систем оружия, поставляемых киевскому режиму. Сначала это были противотанковые гранатометы "Джавелин", а сегодня дело дошло уже до оперативно-тактических ракет типа ATACMS. И, судя по всему, несмотря на сопутствующий информационный шум о заканчивающихся деньгах для режима Зеленского, это далеко не предел.



Американская компания Lockheed Martin совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическая ракету PrSM (Precision Strike Missile), которая заменит ATACMS. Как следует из заявления корпорации, успешно завершены "производственные квалификационные летные испытания, проведенные совместно с армией США... Из пусковой установки HIMARS была выпущена одна PrSM, которая поразила заданную цель". Отмечается, что PrSM – это оперативно-тактическая ракета, способная "нейтрализовать цели на расстоянии более 400 километров".



Российские СМИ описывают эту систему оружия в достаточно сдержанных выражениях, приписывая оной максимальный радиус действия всего в 400 км., что ненамного больше, чем у ATACMS. Однако у американских военных СМИ, "близких к телу" местного ВПК, на этот счет совсем другие сведения. И дальность действия новой ракеты оценивается ими как минимум в тысячу километров.



"Lockheed Martin в настоящее время производит PrsM Inc 1 для замены армейской тактической ракетной системы MGM-140 (ATACMS) и поражения целей на расстоянии не менее 500 км. Эта ракета, наряду с будущими ракетами, может быть запущена как из реактивной системы залпового огня M270A2 (MLRS), так и из высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS).



В рамках будущей PrSM Inc 2 служба разрабатывает многорежимную головку самонаведения для интеграции в PrSM, известную как головка самонаведения противокорабельных ракет наземного базирования (LBASM), затем PrSM Inc 3 стремится добавить полезную нагрузку повышенной летальности.



Для PrSM Inc 4, которая может быть готова до Inc 3, армия США рассматривает ракету нового форм-фактора, возможно, с новой двигательной установкой для поражения целей на расстоянии не менее 1000 км. Эта новая силовая установка потенциально может быть прямоточным, воздушно-реактивным двигателем, который использует поступательное движение двигателя для создания тяги".



Разумеется, это не означает, что новейшая ракета PrSM Inc 4 уже завтра может прибыть на украинский фронт. Однако с учетом упомянутого выше отсутствия системы "сдержек и противовесов", крайне комфортного для Запада режима прокси-войны и очевидной склонности нынешних его лидеров к принятию самых бездумных и авантюрных решений, рано или чуть позже это может случиться. Тем более что пусковые установки для этих ракет уже находятся на вооружении боевиков Зеленского и Залужного.



В данной ситуации российское руководство вынуждено проявлять поистине железную выдержку, фактически принимая на себя ответственность не только за свои действия, но и за опасные последствия безответственных шагов впавших в иллюзию собственной исключительности западных визави. Пока это у Москвы получается именно потому, что у наших лидеров есть четкое понимание меры своей ответственности за судьбы всего мира.



Именно поэтому Москва считает целесообразным продолжение контактов с Западом в целях восстановления системы "сдержек и противовесов" периода холодной войны. Но не на основе механического воспроизведения реалий давно прошедших времен, но только с учетом современного политического и геостратегического контекста. И, прежде всего, на базе фундаментального принципа единой и неделимой безопасности для всех стран и народов, попытка игнорирования коего со стороны Запада и привела мир к нынешнему военно-политическому кризису.



Однако если западные агрессоры будут продолжать в том же духе до полного беспредела, все более явно ставя под угрозу само существование Российской Федерации, то в полном соответствии с военной целесообразностью и буквой российских законов Вооруженные силы РФ получат приказ остановить врага у последней черты независимо от той цены, которую придется заплатить всему человечеству. А Западу в этой связи можем дать только один совет – не надо доводить русских до греха, потому что мир, в котором не будет России, нам не нужен. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701904440





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2023 года №404

- Казахстан планирует нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в 5 раз к 2029 году

- Государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя - Алихан Смаилов

- Проект новой Концепции безопасного труда и поправки по охране труда обсудили депутаты Мажилиса

- Главы МИД прикаспийских государств определили дальнейший вектор пятистороннего сотрудничества на Каспии

- До 20 млн тонн грузов в год увеличится пропускная способность коридора Север-Юг

- Сенаторы: Наша задача - услышать о существующих проблемах пожарных и спасателей из первых уст

- Что происходит в сфере развития космических технологий страны?

- Вопросы трудовой миграции обсудила вице-премьер Т.Дуйсенова с послом Республики Кореи