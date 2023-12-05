Мигранты-мусульмане изгоняют евреев из Швеции, - В.Бурт

06:58 07.12.2023

05.12.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ



Швеция: евреи собирают чемоданы

"Толерантная" скандинавская страны превращается в центр европейского антисемитизма



Евреи, живущие в Швеции, переживают тревожные времена. После обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно выросло количество антисемитских выходок со стороны мигрантов, и нет оснований полагать, что ситуация стабилизируется. Во-первых, потому, что война Израиля с ХАМАС продолжается, во-вторых, правоохранительные органы королевства не в силах навести порядок.



По улицам шведских городов разъезжают автомобили с мигрантами, которые криками и лозунгами поддерживают ХАМАС. В социальных сетях полно угроз в адрес евреев, а радикалы уже перешли от слов к делу. В Мальме, где проживает немало мусульман, был публично сожжен флаг Израиля. Полиция и не думала вмешиваться, показав истинное лицо шведской демократии.



Политики говорят о необходимости положить конец действиям оголтелых радикалов. Готовится закон, направленный против тех, кто приехал только для того, чтобы создавать нам проблемы или использовать Швецию в качестве политической платформы. Об этом говорит лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон. Он призывает депортировать всех, кто создает угрозу стабильности стране.



Только за пять лет – с 2015 по 2020 год – Швеция приняла 160 тысяч мигрантов: сомалийцев, сирийцев, чеченцев, афганцев, индийцев, курдов. Сейчас в стране с более чем 10-миллионным населением количество мигрантов составляет 20%.



После того как президент Турции Реджеп Эрдоган открыл границы страны для мигрантов, которые тут же устремились в Европу, Окессон еще в 2020 году проводил с ними "разъяснительные" беседы. Многие из них не скрывали, что хотели бы обосноваться в Швеции. Окессон пытался убедить мигрантов, что "Швеция заполнена, и мы больше не можем давать вам деньги и обеспечивать вас жильем и работой". При этом он ссылался на результаты опросов общественного мнения, которые отражали обеспокоенность жителей страны. Тогда инициатива лидера партии "Шведские демократы" вызвала резкие протесты политиков. В частности, депутат Европейского парламента Элис Бах Кунке взывала к эмоциям: "Мне стыдно, что шведский политик так отчаянно пытается привлечь к себе внимание, что едет за тысячи километров унижать оказавшихся в безвыходной ситуации людей, женщин, детей, которые бегут от смерти".



Что ж, теперь рядовые жители Швеции, которые потеряли покой, расплачиваются за ложный гуманизм и мягкотелость своих политиков, которые, вместо того чтобы пресечь действия нарушителей закона, рассуждают о толерантности и плюрализме. Скандинавская страна, которая еще несколько лет назад считалась одной из самых безопасных в мире превратилась в "горячую точку" Старого Света. И это произошло во многом из-за того, что правила приезда в страну и получения вида на жительство были очень мягки.



В королевстве значительно выросла преступность, накалилась национальная рознь. Те же евреи опасаются за свою жизнь и жизнь близких. Согласно опросам социологического агентства Infostat, многие подумывают об эмиграции из Швеции. Сейчас их в стране 20 тысяч, но как выразился научный сотрудник университета города Лунда Даниэль Левиафан: "Я очень боюсь, что через пятьдесят лет в Швеции не останется евреев".



Семь из десяти участников опроса Infostat считают, что жить с еврейской идентичностью в Швеции стало небезопасно, а четверо из пяти заявили, что боятся открыто носить еврейскую символику. Их, как и других жителей Швеции, пугают бандитские группировки, сколоченные из смуглых чужаков. Полиция давно не справляется со своими задачами, и ей на помощь брошена армия.



Неофициальная столица нестабильности и радикализма Швеции – город Мальме, в котором проживают 350 тысяч человек, примерно треть из них мигранты-мусульмане. Они угрожают евреям расправой – пока на словах, но кто знает, что у них уме?



Обострение на Ближнем Востоке отзывается шумным событием в Мальме – с манифестациями, призывами бомбить Израиль.



В 2009 году Ассоциация тенниса Швеции устроила матч Кубка Дэвиса между сборной своей страны и командой Израиля именно в Мальме. В городе вспыхнули волнения, прошла массовая демонстрация с участием исламистов, к которой примкнули местные националисты и активисты радикальных группировок из других стран, они нападали на полицию с бомбами, камнями и фейерверками. Были задержаны многочисленные участники акции.



Может, кто-то удивится, но антисемитизм в Швеции – проблема, которая возникла отнюдь не в последние годы. История страны показывает, что это уродливое явление имеет давние и крепкие корни. А в последнее время из-за войны Израиля с ХАМАС ядовитые сорняки расцвели буйным цветом. Даже в XIX веке евреям, численность которых в Швеции не достигала и восьмисот человек, жилось не сладко. К примеру, после того как в 1838 году вышел "Эдикт об эмансипации" и евреи были признаны гражданами страны со всеми правами, на них обрушилось массовое недовольство. По стране прокатились манифестации, перешедшие в беспорядки.



Дома евреев забрасывали камнями и поджигали. Разгул был столь значителен, что король Карл XIV Юхан был вынужден скорректировать эдикт. Евреям было разрешено проживать уже не везде, а в определенных городах: Стокгольме, Гетеборге, Норчепинге и Карлскруне.



Однако постепенно они получали все больше прав. Да и гонения на них прекратились. Это привело к росту эмиграции евреев – главным образом из Российской империи. В начале ХХ века евреев в Швеции проживало более четырех тысяч.



Антисемитизм усилился после прихода к власти нацистов, поскольку Швеция с почтением относилась к гитлеровскому режиму. Правительство установило очень низкую квоту для еврейских беженцев и даже не пускало в страну людей, которые ехали транзитом в другие страны. В банках королевства хранились золото и деньги, награбленные у евреев.



Однако немало представителей этой национальности из Норвегии и Дании нашли убежище в королевстве. Шведский дипломат Рауль Валленберг спас тысячи венгерских евреев и снабдил их "защитными паспортами".



Тем не менее власти Швеции продолжали активно, хотя и не афишируя это, сотрудничать с Германией. Это продолжалось до тех пор, пока у нацистов хорошо шли дела на фронтах Второй мировой войны. Когда вермахт стал терпеть поражение за поражением, Стокгольм охладел к Берлину…



После войны отношение к евреям в Швеции несколько улучшилось. Тем не менее антисемитизм в Швеции периодически проявлялся. Так было в конце ХХ – начале нынешнего века, когда в стране периодически оживали антиизраильские настроения.



В целом евреи, которые еще недавно удобно устраивались в Европе, уже не считают ее спокойным местом. Они собираются покидать не только Швецию, но и многие другие европейские страны, где поднимает голову такое уродливое явление, как антисемитизм.