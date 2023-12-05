 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 07.12.2023
06:58  Мигранты-мусульмане изгоняют евреев из Швеции, - В.Бурт
02:14  США - Россия: как не скатиться к грани ядерного безумия? - Ю.Борисов
01:05  200 лет доктрине Монро. Как США прошли путь от псевдоизоляционизма до агрессивного экспансионизма, - Леонид Савин
01:00  Ничем не проявивший себя Азиз Канатбек изгнан с должности директора Института стратисследований при президенте Кыргызстана
00:50  Арабскими цифрами: в России появилось исламское финансирование бизнеса
00:41  Крушение идола. О кризисе современного западничества, - Андрей Фефелов
00:32  Нюансы Венесуэльского референдума по "самоопределению" Эссекибо, - katehon.com

00:24  МВД РФ взяло на контроль предоставление гражданства бойцу ЧВК "Вагнер" из Узбекистана
00:23  Саммит Евросоюз-Китай демонстрирует заниженную самооценку, - Н.Портякова
00:20  В Казахстане суд ликвидировал фонд помощи Украине
00:19  Киргизия и Таджикистан разделили имущество на спорных территориях, - В.Панфилова
00:17  Монархии Персидского залива проигнорировали Гаагский суд и не стали винтить Путина
Среда, 06.12.2023
22:12  С дружественным рабочим транзитом. Репортаж А.Колесникова о визите Путина в Аравию
20:34  Европа узнала цену собственных санкций: переплата за газ составила 185 млрд евро
20:19  Глава ОАЭ шейх Нахайян притопал на встречу с Путиным в кроссовках... Хорошо хоть вообще пришел
20:14  Россия и Персидский залив ведут глобальную игру, - Тимофей Бордачев
19:40  В центре Луганска взорван депутат ЛНР О.Попов. У России есть хоть какие-то спецслужбы?
18:56  Труп бежавшего в РФ бывшего депутата Рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье
18:50  Цена на золото: Что России в радость, то Америке смерть
16:57  В.Панфилова: Жапаров предотвратил очередную революцию в Киргизии... ну-ну...
16:00  Как японцы устроили кровавую баню американским морпехам - островок Тарава, 1943 год (история)
15:55  Этническая структура коалиции Чингизхана, - Асылбек Эшиев
15:48  Гайрат Фозилов назначен новым послом Узбекистана в Бельгии
15:12  Турки поставят на Украину 300 старых танков М48 и М60?
13:23  Казах Сатыбалды Даулеталин избран вице-президентом Европейского совета Международной конфедерации профсоюзов
13:22  Армия Израиля сообщила об удержании в плену ХАМАС еще 138 заложников
13:18  В Ташкенте арестован легендарный "авторитет" Салимбай
13:16  УкрВойну начали олигархи и они же ее закончат. Когда будет выгодно, - Р.Ищенко
12:01  Конституционный суд Перу постановил освободить из тюрьмы легендарного взяточника экс-президента страны Фухимори
11:46  Путин: Надо готовить мигрантов к жизни в России... (нянькаться и тетешкаться?)
11:11  Президент Киргизии Жапаров лично выступил перед протестующими торговцами на рынке "Дордой"
11:06  Афганистан оставит Центральную Азию без воды? - Бахтиер Эргашев
11:03  Власть жует сопли. Антимигрантская риторика в России обостряется, - Е.Трифонова
10:09  На каких условиях, и каким частным инвесторам Казахстан передаст свои морские порты
09:26  Когда мы узнаем год рождения праотца Манаса, - Курманбек Иманалиев
09:22  КырВласти решили в 3 раза увеличить территорию Бишкека. Большой аил, однако
09:02  Почему компромисс с ЛГБТ* невозможен, - Дмитрий Тараторин
08:55  "Боливарианский Крым". Откроет ли Мадуро новый фронт в Латинской Америке, - О.Кузнецова
08:51  Президенту Кыргызстана С.Жапарову сегодня стукнуло 55! Поздравляем
01:45  Когда роботы отвинтят голову человеку, - В.Рыбаков
00:48  Промежуточные выборы в Индии: "Бхарата" Нарендры Моди громит ИНК Рахула Ганди
00:44  Израильское общество сегодня – это не то общество, которое было 55 дней назад
00:39  Руководители УВД Джалал-Абадской области Киргизии задержаны за "крышевание" притонов
00:22  Саакашвили хоронит свое политическое детище, - Артур Аваков
Вторник, 05.12.2023
23:51  Минск и Пекин строят новый миропорядок. Лукашенко вступил на китайский путь, - Кь
22:07  Скончался Герой Афганской войны генерал Солуянов ("Батяня-комбат")
22:00  Британский снайпер Кристофер Перриман бросил семью ради ВСУ и был уничтожен под Херсоном
21:25  Европу вылечит от русофобии только военная сила, "мягкая" уже не поможет, - СП
21:18  Арабские страны хотят наладить мониторинг российской нефти, - НГ
20:22  У снабжающего солярой УкрАрмию "Лукойла" отбирают болгарские заводики. Несмотря на все заслуги и прогибы...
20:19  Казахстан вводит в эксплуатацию сложное нефтегазовое месторождение - Восточное Урихтау
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Мигранты-мусульмане изгоняют евреев из Швеции, - В.Бурт
06:58 07.12.2023

05.12.2023 | ВАЛЕРИЙ БУРТ

Швеция: евреи собирают чемоданы
"Толерантная" скандинавская страны превращается в центр европейского антисемитизма

Евреи, живущие в Швеции, переживают тревожные времена. После обострения ситуации на Ближнем Востоке значительно выросло количество антисемитских выходок со стороны мигрантов, и нет оснований полагать, что ситуация стабилизируется. Во-первых, потому, что война Израиля с ХАМАС продолжается, во-вторых, правоохранительные органы королевства не в силах навести порядок.

По улицам шведских городов разъезжают автомобили с мигрантами, которые криками и лозунгами поддерживают ХАМАС. В социальных сетях полно угроз в адрес евреев, а радикалы уже перешли от слов к делу. В Мальме, где проживает немало мусульман, был публично сожжен флаг Израиля. Полиция и не думала вмешиваться, показав истинное лицо шведской демократии.

Политики говорят о необходимости положить конец действиям оголтелых радикалов. Готовится закон, направленный против тех, кто приехал только для того, чтобы создавать нам проблемы или использовать Швецию в качестве политической платформы. Об этом говорит лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон. Он призывает депортировать всех, кто создает угрозу стабильности стране.

Только за пять лет – с 2015 по 2020 год – Швеция приняла 160 тысяч мигрантов: сомалийцев, сирийцев, чеченцев, афганцев, индийцев, курдов. Сейчас в стране с более чем 10-миллионным населением количество мигрантов составляет 20%.

После того как президент Турции Реджеп Эрдоган открыл границы страны для мигрантов, которые тут же устремились в Европу, Окессон еще в 2020 году проводил с ними "разъяснительные" беседы. Многие из них не скрывали, что хотели бы обосноваться в Швеции. Окессон пытался убедить мигрантов, что "Швеция заполнена, и мы больше не можем давать вам деньги и обеспечивать вас жильем и работой". При этом он ссылался на результаты опросов общественного мнения, которые отражали обеспокоенность жителей страны. Тогда инициатива лидера партии "Шведские демократы" вызвала резкие протесты политиков. В частности, депутат Европейского парламента Элис Бах Кунке взывала к эмоциям: "Мне стыдно, что шведский политик так отчаянно пытается привлечь к себе внимание, что едет за тысячи километров унижать оказавшихся в безвыходной ситуации людей, женщин, детей, которые бегут от смерти".

Что ж, теперь рядовые жители Швеции, которые потеряли покой, расплачиваются за ложный гуманизм и мягкотелость своих политиков, которые, вместо того чтобы пресечь действия нарушителей закона, рассуждают о толерантности и плюрализме. Скандинавская страна, которая еще несколько лет назад считалась одной из самых безопасных в мире превратилась в "горячую точку" Старого Света. И это произошло во многом из-за того, что правила приезда в страну и получения вида на жительство были очень мягки.

В королевстве значительно выросла преступность, накалилась национальная рознь. Те же евреи опасаются за свою жизнь и жизнь близких. Согласно опросам социологического агентства Infostat, многие подумывают об эмиграции из Швеции. Сейчас их в стране 20 тысяч, но как выразился научный сотрудник университета города Лунда Даниэль Левиафан: "Я очень боюсь, что через пятьдесят лет в Швеции не останется евреев".

Семь из десяти участников опроса Infostat считают, что жить с еврейской идентичностью в Швеции стало небезопасно, а четверо из пяти заявили, что боятся открыто носить еврейскую символику. Их, как и других жителей Швеции, пугают бандитские группировки, сколоченные из смуглых чужаков. Полиция давно не справляется со своими задачами, и ей на помощь брошена армия.

Неофициальная столица нестабильности и радикализма Швеции – город Мальме, в котором проживают 350 тысяч человек, примерно треть из них мигранты-мусульмане. Они угрожают евреям расправой – пока на словах, но кто знает, что у них уме?

Обострение на Ближнем Востоке отзывается шумным событием в Мальме – с манифестациями, призывами бомбить Израиль.

В 2009 году Ассоциация тенниса Швеции устроила матч Кубка Дэвиса между сборной своей страны и командой Израиля именно в Мальме. В городе вспыхнули волнения, прошла массовая демонстрация с участием исламистов, к которой примкнули местные националисты и активисты радикальных группировок из других стран, они нападали на полицию с бомбами, камнями и фейерверками. Были задержаны многочисленные участники акции.

Может, кто-то удивится, но антисемитизм в Швеции – проблема, которая возникла отнюдь не в последние годы. История страны показывает, что это уродливое явление имеет давние и крепкие корни. А в последнее время из-за войны Израиля с ХАМАС ядовитые сорняки расцвели буйным цветом. Даже в XIX веке евреям, численность которых в Швеции не достигала и восьмисот человек, жилось не сладко. К примеру, после того как в 1838 году вышел "Эдикт об эмансипации" и евреи были признаны гражданами страны со всеми правами, на них обрушилось массовое недовольство. По стране прокатились манифестации, перешедшие в беспорядки.

Дома евреев забрасывали камнями и поджигали. Разгул был столь значителен, что король Карл XIV Юхан был вынужден скорректировать эдикт. Евреям было разрешено проживать уже не везде, а в определенных городах: Стокгольме, Гетеборге, Норчепинге и Карлскруне.

Однако постепенно они получали все больше прав. Да и гонения на них прекратились. Это привело к росту эмиграции евреев – главным образом из Российской империи. В начале ХХ века евреев в Швеции проживало более четырех тысяч.

Антисемитизм усилился после прихода к власти нацистов, поскольку Швеция с почтением относилась к гитлеровскому режиму. Правительство установило очень низкую квоту для еврейских беженцев и даже не пускало в страну людей, которые ехали транзитом в другие страны. В банках королевства хранились золото и деньги, награбленные у евреев.

Однако немало представителей этой национальности из Норвегии и Дании нашли убежище в королевстве. Шведский дипломат Рауль Валленберг спас тысячи венгерских евреев и снабдил их "защитными паспортами".

Тем не менее власти Швеции продолжали активно, хотя и не афишируя это, сотрудничать с Германией. Это продолжалось до тех пор, пока у нацистов хорошо шли дела на фронтах Второй мировой войны. Когда вермахт стал терпеть поражение за поражением, Стокгольм охладел к Берлину…

После войны отношение к евреям в Швеции несколько улучшилось. Тем не менее антисемитизм в Швеции периодически проявлялся. Так было в конце ХХ – начале нынешнего века, когда в стране периодически оживали антиизраильские настроения.

В целом евреи, которые еще недавно удобно устраивались в Европе, уже не считают ее спокойным местом. Они собираются покидать не только Швецию, но и многие другие европейские страны, где поднимает голову такое уродливое явление, как антисемитизм.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701921480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Развитие креативной индустрии обсудили члены Клуба экспертов при Сенате
- Мажилис ратифицировал соглашения с Катаром и Сингапуром о поощрении и взаимной защите инвестиций
- Премьер-Министр обсудил с главой Союза машиностроителей Казахстана реализацию нового Комплексного плана развития отрасли на ближайшие 5 лет
- Демпартия "Ақ жол" предложила продлить на 2024 мораторий на проверки предпринимателей и включить в него средний бизнес
- Еще один участник организованной преступной группы экстрадирован из Сербии
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2023 года №404
- Казахстан планирует нарастить уровень транзита грузов из Китая в Европу по своей территории в 5 раз к 2029 году
- Государство будет и далее поддерживать молодых людей в их стремлении получить профессию учителя - Алихан Смаилов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  