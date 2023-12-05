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Повлияет ли на таджикский рынок подорожание риса в Казахстане?
07:05 07.12.2023

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

В Казахстане рис подорожал более чем на 40% по сравнению с прошлым годом, а как это может отразиться на рынке Таджикистана, который импортирует казахстанский рис?
Фото: Asia-Plus
Фермеры и специалисты сельского хозяйства говорят, что вероятный рост цен на рис в Таджикистане будет связан не с ситуацией в Казахстане, а с повышением себестоимости выращиваемой продукции внутри республики.

Согласно данным сайта Orda.kz, за прошедший год средняя розничная цена на рис в Казахстане выросла с 473 тенге (11,26 сомони) за килограмм до 654 тенге (15,57 сомони).

Анализ статистических данных показывает, что рис подорожал во всех странах Центральной Азии в летний период. Но в осенне-зимний период цена на рис традиционно снижается.

Минсельхоз Таджикистана знает, как снизить цены на овощи и фрукты
В настоящее время в Таджикистане, после сбора нового урожая средние цены на рис снизились до 15 сомони по сравнению с летом, когда килограмм риса в среднем стоил более 20 сомони.

Фермеры говорят, что цены на рис в Таджикистане будут на 5-10% выше, чем в прошлом году, но такого скачка цен, как в Казахстане не ожидается.

Причина подорожания - инфляция, возрастающий спрос на рис в связи с увеличением потребностей населения и рост себестоимости продукции.

Дело в том, что рис является одной из самых трудозатратных сельхозкультур. Рисоводы Таджикистана сталкиваются с дороговизной посадочного материала, ГСМ, услуг техники и средств химзащиты.

Кроме того, стоимость наемной рабочей силы на посадку и уборку риса увеличилась вдвое.

Но…

Дефицита риса в Таджикистане точно не будет
За последние три года Таджикистан почти на 47% повысил производство риса. Если до 2018 года республика выращивала до 90 тонн тысяч риса ежегодно, то в последние три года этот показатель превышает 130 тыс. тонн в год.

По урожаю 2023 года пока нет точных данных, но, согласно прогнозам, сбор урожая должен быть в пределах прошлогоднего объема.

Кроме того, в Таджикистане традиционно высока урожайность выращиваемых сортов риса, она доходит до 8 тонн с гектара и по этому показателю Таджикистан наряду с такими странами, как Австралия, США, Египет, Корея и других входит в десятку лучших в мире.

Увеличивая собственное производство, Таджикистан постепенно сокращает импорт риса. Кроме того, республика диверсифицировала ввоз риса из-за рубежа, сейчас рис закупается не только у Казахстана, но и у других стран: Китая, Вьетнама, Таиланда, Индии, России и других.

По данным Таможенной службы, за 10 месяцев 2023 года Таджикистан закупил более 22,4 тыс. тонн риса за $7,3 млн., а в прошлом году было 32,5 тыс. тонн на сумму в $11 млн.

Таким образом, объем рынка риса Таджикистана составляет в пределах 150-160 тысяч тонн ежегодно. А этого достаточно для полного удовлетворения потребностей населения. Так что, дефицита риса в Таджикистане не будет.

Источник - asiaplustj.info
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