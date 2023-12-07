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Тайна встречи Лукашенко с Си Цзиньпином: Роль Белоруссии в ШОС будет особой, - СП
08:02 07.12.2023

В Пекине обсуждалось, какое место займет Минск в "системе глобального управления"
Михаил Зубов
Материал комментируют:
Денис Денисов
7.12.23
Белоруссия пока еще не вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), но это может произойти уже на саммите в Астане в 2024 году. Пока Минск имеет статус наблюдателя, наравне с Улан-Батором и Кабулом. Необычное соседство много говорит о необычности самой организации.

ШОС - это не военный блок, в отличие от НАТО, не экономическое объединение, каковыми являются G-7 и G-20, и не интеграционная структура, к коим можно причислять БРИКС или ЕАЭС.

ШОС даже нельзя назвать клубом государств, между которыми существуют хорошие отношения. Ну, какие отношения между Индией и Пакистаном? А между Таджикистаном и Киргизией и вовсе вооруженный конфликт. Но все они в ШОС.

А с учетом того, что участники ШОС обмениваются между собой военными тайнами, организация эта - еще и в значительной степени секретная.

Тайну ШОС некоторое время назад "Свободной Прессе" приоткрыл директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, сказав, что организация создавалась странами, у которых были проблемы во взаимоотношениях между собой, - как раз для того, чтобы их разрешить. А уже в ходе общения с Александром Лукашенко в Пекине важную подробность добавил Си Цзиньпин:

- Пекин и Минск объединяют усилия для изменения системы глобального управления, - сказал товарищ Си.

Итак, страны ШОС создают или изменяют некую "систему глобального управления". Очевидно, что у каждой из стран Шанхайской группы есть в этой системе своя роль. Будет она и у Белоруссии, которая после вступления станет самым западным из государств ШОС.

О том, что могли обсуждать Лукашенко и товарищ Си в Пекине, и как это было воспринято в мире и в Белоруссии, "Свободной Прессе" рассказал Денис Денисов.

"СП": Западные аналитики прокомментировали визит главы Белоруссии в Пекин в таком контексте, что друг Путина приехал к Си. Они даже не допустили мысли о том, что у Александра Лукашенко могут быть свои, отдельные от России темы для обсуждения с руководством Китая. С чем связано такое искажение?

- Коллективный Запад, который сам построен на вассальных отношениях, хочет представить Белоруссию, как несамостоятельное государство. Якобы есть какое-то кураторство со стороны Москвы. Это абсурд. Сам факт встречи и длительной беседы Си Цзиньпина и Лукашенко отрицает подобное искажение. Си не встречает несамостоятельных политиков на таком уровне.

У Белоруссии и Китая содержательная история экономических отношений. Под Минском находится технопарк, который создан совместно с Китаем. В Белоруссии, при высоком уровне собственного автопрома, собирают и некоторые китайские автомобили.

Китай покупает белорусские товары. (По данным Минэкономики Белоруссии, экспорт товаров в Китай в 2022 году удвоился, а товарооброт достиг почти $6млрд, - "СП").

"СП": Могут ли интересы Белоруссии и России конфликтовать из-за Китая?

- Предприятия России и Белоруссии, в том числе - собирающие китайские автомобили, конкурируют на рынке, и это совершенно нормально. Конкурируют поставщики сельскохозяйственной продукции в Китай. Это добросовестная конкуренция, и я не знаю примеров, чтобы Россия, Белоруссия и Китай ставили друг перед другом несправедливые административные преграды на рынках.

"СП": Какую роль Пекин предлагает Белоруссии в его проекте "Один пояс - один путь" и в ШОС?

- В транспортном проекте - это значительная транзитная роль, связанная с продолжением русского транспортного пространства на Запад. Вклад Белоруссии мог быть более существенным, если бы ее не обложили необоснованными санкциями в последние два года. (Санкции не обоснованы хотя бы потому, что Белоруссия не участвует в СВО, - "СП"). Но абсолютно никто не удивится, когда экономические интересы возьмут верх над политическими, и Белоруссию прекратят ограничивать, как транзитера. Тогда данный проект заработает с новой силой.

Белоруссия потенциально - одно из самых комфортных окон в Европу для Китая.

Что касается роли Белоруссии в ШОС, то она может оказаться особой, гораздо более важной, чем просто западная часть транспортного коридора. Эта страна находится на границе между двумя мирами - Россией и коллективным Западом. Враждующими мирами. И при этом Белоруссия стабильна и уверена. Ее опыт очень важен для стран ШОС.

"СП": И Китай, и Белоруссия - государства с более жесткой государственной идеологией и экономикой, чем Россия. Нет ли риска, что эти две страны окажутся ближе друг к другу, чем к нам?

- В Белоруссии и Китае сильно наследие социализма, и в этом они близки. Но это не мешало России с ними взаимодействовать до сих пор, и не помешает в дальнейшем.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1701925320


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