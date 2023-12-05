Очередные выборы ВВП президентом России состоятся 17 марта 2024 года

09:51 07.12.2023

Выборы президента назначены на 17 марта: Матвиенко заявила о попытках внешнего вмешательства

Соответствующее решение принял Совфед



Необходимое для этого постановление сегодня на заседании утвердил Совет Федерации.



Соответствующее решение принял Совфед



- Назначить выборы на 17 марта 2024 года, - огласил текст проекта постановления Совфеда сенатор Андрей Клишас. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, добавил сенатор.



Валентина Матвиенко подчеркнула, что этим решением дается старт предвыборной кампании. Она назвала предстоящие выборы важнейшим событием в политической жизни страны, которое будет определять вектор развития России.



- Выборы - это не просто некая политическая процедура, а наивысшее проявление народовластия, лежащего в основе российской цивилизации, - подчеркнула спикер верхней палаты.



Она добавила, что несмотря на внешние обстоятельства и попытки противника внести разлад в общество, РФ твердо придерживается своих ценностей и законов.



- Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Именно нашему народу предстоит выбрать президента, - подчеркнула Валентина Ивановна, - Наша избирательная система, к счастью, лишена суррогатных электоральных механизмов и основана на непосредственном, прямом волеизъявлении миллионов избирателей.



Матвиенко отметила, что для жителей новых регионов это будут первые выборы президента РФ. Они станут кульминацией воссоединения с Россией, отметила спикер.



- В воссоединенных регионах необходимо обеспечить максимальную прозрачность выборов. Наше общество как никогда консолидировано и готово принимать решения важнейших вопросов, включая выборы президента, - сказала Матвиенко и подчеркнула, что на выборах необходимо не допускать провокаций и халатности, а долг государства – гарантировать легитимность выборов.



Валентина Ивановна спрогнозировала попытки внешнего вмешательства в выборы президента:



- За нами будет следить весь мир, так как Российская Федерация – главный архитектор будущего справедливого мира.



Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась сенаторам, что выборы главы государства будут проходить в токсичной внешнеполитической обстановке. Она подчеркнула, что голосование будет трехдневным – с 15 по 17 марта. Это запрос общества, отметила Памфилова.



Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА