|Очередные выборы ВВП президентом России состоятся 17 марта 2024 года
09:51 07.12.2023
Выборы президента назначены на 17 марта: Матвиенко заявила о попытках внешнего вмешательства
Соответствующее решение принял Совфед
Необходимое для этого постановление сегодня на заседании утвердил Совет Федерации.
Соответствующее решение принял Совфед
- Назначить выборы на 17 марта 2024 года, - огласил текст проекта постановления Совфеда сенатор Андрей Клишас. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, добавил сенатор.
Валентина Матвиенко подчеркнула, что этим решением дается старт предвыборной кампании. Она назвала предстоящие выборы важнейшим событием в политической жизни страны, которое будет определять вектор развития России.
- Выборы - это не просто некая политическая процедура, а наивысшее проявление народовластия, лежащего в основе российской цивилизации, - подчеркнула спикер верхней палаты.
Она добавила, что несмотря на внешние обстоятельства и попытки противника внести разлад в общество, РФ твердо придерживается своих ценностей и законов.
- Носителем суверенитета и единственным источником власти в России является ее многонациональный народ. Именно нашему народу предстоит выбрать президента, - подчеркнула Валентина Ивановна, - Наша избирательная система, к счастью, лишена суррогатных электоральных механизмов и основана на непосредственном, прямом волеизъявлении миллионов избирателей.
Матвиенко отметила, что для жителей новых регионов это будут первые выборы президента РФ. Они станут кульминацией воссоединения с Россией, отметила спикер.
- В воссоединенных регионах необходимо обеспечить максимальную прозрачность выборов. Наше общество как никогда консолидировано и готово принимать решения важнейших вопросов, включая выборы президента, - сказала Матвиенко и подчеркнула, что на выборах необходимо не допускать провокаций и халатности, а долг государства – гарантировать легитимность выборов.
Валентина Ивановна спрогнозировала попытки внешнего вмешательства в выборы президента:
- За нами будет следить весь мир, так как Российская Федерация – главный архитектор будущего справедливого мира.
Глава ЦИК России Элла Памфилова призналась сенаторам, что выборы главы государства будут проходить в токсичной внешнеполитической обстановке. Она подчеркнула, что голосование будет трехдневным – с 15 по 17 марта. Это запрос общества, отметила Памфилова.
Авторы: ТАТЬЯНА АНТОНОВА