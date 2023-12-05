Кадровые перестановки ноября в Казахстане: ротации в военном руководстве и формирование новых министерств

10:07 07.12.2023

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В КАЗАХСТАНЕ: РОТАЦИИ В ВОЕННОМ РУКОВОДСТВЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА НОВЫХ МИНИСТЕРСТВ

Кадровые перестановки ноября в Казахстане обусловлены продолжением работы по двум ключевым документам осени 2023 года - новой Военной доктрине РК и Посланию президента Парламенту. Подробнее о смене руководства региональных военных командований, переназначениях в новых министерствах - в материале Ia-centr.ru.

Кадровые перестановки в Казахстане: ротации в военном руководстве и формирование состава новых министерств



Ротации в военном руководстве Казахстана



В ноябре главой государства были назначены новые командующие в трех из четырех региональных военных командований (здесь и далее - РгК): "Астана" (Акмолинская, Карагандинская, Костанайская и Северо-Казахстанская области), "Восток" (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области) и "Юг" (Алма-Атинская, Жамбылская, Южно-Казахстанская и Кызылординская области). Руководство региональным военным командованием "Запад" (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Атырауская и Мангистауская области) осталось прежним.



Новым командующим войсками регионального командования "Астана" стал полковник Ержан Ибраев, ранее занимавший должность первого заместителя командующего РгК "Юг". На этом посту он сменил генерал-майора Жазыкбаева Шайх-Хасана Сатаркулулы, которого президент назначил заместителем начальника Генштаба ВС РК.



Полковник Куанышбек Уштаев, который с апреля 2022 года командовал РгК "Восток", был назначен командующим РгК "Юг". На данном посту он сменил генерал-майора Мереке Кучекбаева, который стал заместителем главкома Сухопутными войсками ВС РК. Новым командующим РгК "Восток" стал полковник Женис Маралов.



Примечательно, что и Куанышбек Уштаев, и Ержан Ебраев, помимо обучения в Военной академии ВС РК, также проходили повышение квалификации по программе "Национальная безопасность и оборона государства" в Академии Генштаба ВС РФ.



Ранней осенью в Казахстане под наблюдением президента Токаева была проведена проверка боевой готовности и военного управления в рамках командно-штабных военных учений "Батыл тойтарыс - 2023". Тогда же Токаев заявил о необходимости укрепления национального ОПК и реформирования структуры армии с учетом современных реалий.



В октябре Казахстан обновил военную доктрину, после чего началось реформирование армии. В новой доктрине уделено внимание информационной составляющей современных войн и мобильности войск.

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Формирование состава новых министерств: перемена мест слагаемых

Продолжается формирование и укрепление состава новых министерств, созданных в рамках сентябрьского послания президента.



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Галымжан Молдаш назначен директором Департамента внутреннего аудита Министерства водных ресурсов и ирригации РК (создано в сентябре 2023 г.). Галымжан Молдаш имеет юридическое и экономическое образование, при этом ранее занимал должность директора Департамента бюджетного планирования Министерства просвещения РК.



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В новом Министерстве транспорта назначены главы трех комитетов. При этом все назначенные чиновники перешли непосредственно из профильных комитетов расформированных министерств.

Толеген Абдуллин восстановлен в должности председателя Комитета автомобильных дорог, которую он занимал в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР было разделено на Министерство транспорта и Министерство промышленности).



Олжас Сапарбеков назначен на должность председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта. Ранее занимал должность заместителя председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



Али Алтай Сембекулы восстановлен в должности председателя Комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля. Ранее занимал должность председателя Комитета транспорта МИИР.



Ротации в военном руководстве прокомментировал политолог из Казахстана Максим Казначеев.

- Для военного руководства РК характерны относительно частые смены министров обороны, начальников Генштаба и глав региональных командований, которые за некоторыми исключениями стабильно меняются раз в 2–3 года. С чем это связано? Это такая особенность военного руководства РК?



- На самом деле сложно говорить о том, что подобного рода ротации происходят часто.



Дело в том, что кадровые изменения стабильно каждые 2–3 года являются особенностью казахстанской кадровой политики в целом.

Это не характеристика отношения политической элиты к корпусу силовиков. То есть подобного рода практика ротации должностных лиц на высших военных должностях характерна не только для военного корпуса, но и в целом для бюрократического аппарата.



Если говорить применительно к текущей ситуации, то президент Токаев просто пытается обкатать на должностях более-менее широкую линейку высших офицеров с тем, чтобы иметь представления о способностях каждого из них выступать в качестве линейки запасных в случае необходимости проведения каких-то силовых акций.

Плюс еще один момент, второй - это вопрос личной лояльности. Для президента Токаева принципиально важно посмотреть, провести высший командный состав через сито личной лояльности в отношении действующей власти с тем, чтобы не получилось эксцессов, похожих на январские события 2022 года.



Поэтому мне представляется, что происходящие ротации высшего командного состава на самом деле обычные. Обычная рутина, которая не выходит за рамки каких-то действий Министерства обороны. То есть просто идет подборка более-менее профессиональных кадров, из которых постепенно формируется силовой блок.



- Большинство членов старшего офицерского состава в военном руководстве РК получали образование или как минимум были слушателями курсов в Академии Генштаба ВС РФ. Тенденция сохранится?



- Что касается образовательного бэкграунда у офицеров, мне представляется, что это связано в первую очередь с возрастом. То есть офицеры, которые получили образование в учебных заведениях натовского образца, в той же самой Турции или США, они еще пока просто не доросли до того, чтобы занимать должности высшего командного состава. Поэтому ждать их назначения, наверное, пока не стоит, необходимо, чтобы они подросли. На позициях командиров отдельных подразделений, то есть примерно лет пять или 10.



Но уже следующая политическая элита Казахстана, следующий президент будут проводить назначения исходя из того опыта службы и западного образовательного бэкграунда. Это уже будет, наверное, ближе к 2030 году. Пока эти офицеры, которые получили натовское образование, еще не имеют опыта для работы на высших командных должностях.



Анушервон Хакимов