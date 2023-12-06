Уступленный Путиным Большой Уссурийский остров рос-власти хотят "развивать" совместно с китайскими хозяевами

13:47 07.12.2023

Остров Большой Уссурийский решили развивать вместе с китайской провинцией Хэйлунцзян



Секретарь КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь (许勤) и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев обсудили совместное развитие острова Большой Уссурийский, сообщает Telegram-канал губернатора.



Делегация провинции Хэйлунцзян во главе с первым секретарем КПК Сюй Цинем (许勤) находится в рабочей поездке в Хабаровском крае в эти дни.



"Особым флагманским проектом сотрудничества Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян является совместное освоение и развитие острова Большой Уссурийский. В наши планы входит строительство на острове автомобильного грузопассажирского пункта пропуска и создание зоны свободной торговли" - сообщает Telegram-канал губернатора Хабаровского края.

Дегтярев напомнил, что в октябре в Шанхае была достигнута договоренность с китайской стороной об изменении классификации пункта пропуска с "пассажирского" на "грузопассажирский". Соответствующая нота поступила в МИД России и Минтранс России.



"Это большой шаг вперед" - отмечает он.

Как сообщается, строительство дороги к будущему пункту пропуска на Большом Уссурийском острове на границе Хабаровского края и КНР начнут весной 2024 года. В октябре между Россией и КНР достигнута договоренность классифицировать его как грузопассажирский.



Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, совместное освоение и развитие острова Большой Уссурийский обсуждалось на встрече руководства региона с китайской делегацией.



Как отметил Михаил Дегтярев, сторонам следует актуализировать данные по планируемой пропускной способности пункта пропуска и номенклатуре грузов, которые не обновлялись с 2021 года.



По словам Сюй Циня, изменение классификации пункта пропуска на острове - важнейший шаг для расширения сотрудничества и освоения территории.



В составе делегации провинции Хэйлунцзян, судя по фото, опубликованным губернатором Хабаровского края, находилась также секретарь Горкома КПК города Цзямусы Лян Хуэйлин (梁惠玲).