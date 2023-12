Готов ли Израиль "выкурить" из-под земли ХАМАС при помощи морской воды

14:19 07.12.2023

МИХАИЛ МОШКИН

ОЛЕГ КРИВОШАПОВ

5 декабря 2023



Власти Израиля просчитывают возможность затопления морской водой системы подземных тоннелей, в которых могут находиться боевики палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США.



По словам источников, израильское руководство осознает возможные последствия - риск экологической катастрофы, сопровождающейся ухудшением и без того непростой ситуации в регионе с пресной водой.



Но при этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), по данным WSJ, еще в середине ноября установила примерно в 1,5 километра к северу от лагеря беженцев "Аш-Шати" - густонаселенного района в северо-западной части города Газа - пять насосных станций.



"Каждый из как минимум пяти насосов может забирать воду из Средиземного моря и перекачивать тысячи кубометров воды в час в туннели и затопить их в течение нескольких недель", - поясняет WSJ.



Окончательного решения израильская сторона пока не приняла, но проинформировала о такой возможности администрацию Джо Байдена. В Белом доме, как уточнило издание, возникли в связи с этим разногласия.



Наземная часть операции "Железные мечи", как в Израиле называют продолжающийся военный конфликт, пока развивается успешно для Тель-Авива. Ранее ИА Регнум сообщало, что танки, БТР и бульдозеры ЦАХАЛ продвигаются уже в южной части анклава, в районе города Хан-Юнис у египетской границы. Идут бои в районе шоссе Салах-ад-Дин, протянувшегося с севера на юг сектора. Тем не менее об успехе израильской военной акции пока говорить рано, причем именно из-за "подземного уровня" войны.



Скорость работы насосов позволит боевикам ХАМАС покинуть тоннели и вывести оттуда заложников, которые могут находиться там. А в почве в результате подтопления могут оказаться опасные вещества, хранимые сейчас под землей.



Невозможно также рассчитать, как отразится затопление тоннелей на почве и грунтовых водах, а это вызывает вопросы, не останется ли блокированный сектор без питьевой воды и что будет с канализационной системой и водопроводом в палестинском анклаве.



В долгосрочной перспективе соленая вода вынудит ХАМАС покинуть подземные сооружения, но подтопление может усугубить гуманитарный кризис в Газе.



Информация, которую передала WSJ, официально подтверждена израильской стороной, уточнил в комментарии ИА Регнум сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. К реализации плана по "вымыванию" боевиков ХАМАС пока не перешли по трем очевидным причинам.



"Во-первых, надо было взять под контроль прибрежную территорию сектора Газа, с которой можно было бы подойти и качать воду из Средиземного моря. Во-вторых, нужно было подготовить необходимое оборудование - доставить, смонтировать, развернуть", - перечисляет израильский эксперт.



Кроме того, некоторое время существовали опасения, что в подземельях ХАМАСа могут находиться заложники и тела погибших, захваченных 7 октября. Теперь у ЦАХАЛ и внутренней разведки, видимо, есть основания полагать, что военнопленных и заложников с израильским гражданством там нет, делает вывод собеседник.



Теперь, как считает израильская сторона, реализации плана ничто не должно помешать, учитывая, что, по заявлению ЦАХАЛ, с начала операции "Железные мечи" военные обнаружили около 800 шахт, ведущих под землю.



Полтысячи километров под землей



Хотя подробной карты подземных ходов под Газой в открытых источниках нет, о существовании этой системы известно давно.



Подземные коммуникации в южной части сектора, граничащей с Египтом, существовали еще до 1967 года, когда территория была оккупирован Израилем, пояснил ИА Регнум старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь. Тогда они, как утверждает эксперт, использовались для контрабанды товаров из Египта через сектор Газа в Израиль. Особенно актуальными такие каналы контрабанды были до 2005 года, то есть до того момента, пока подразделения ЦАХАЛ не вывели из сектора.



"Тащили все, начиная с сигарет и кончая носками, - рассказывает востоковед. - Но ХАМАС, конечно, "поднял" эти тоннели на несколько иной "уровень", судя по тем видеозаписям, которые иногда становятся доступными. Там хорошо укрепленные инженерные сооружения, которые позволяют долго существовать, не поднимаясь на поверхность".



Би-Би-Си в публикации от августа 2014 года, посвященной операции ЦАХАЛ "Нерушимая скала" (предыдущей военной акции против ХАМАС), приводила карту расположения шести обнаруженных израильскими военными туннелей, которые вели из Шеджайи, одного из районов города Газа, на сопредельную израильскую территорию, к кибуцам Кфар-Аза и Нахаль-Оз. Жители этих же поселений, напомним, стали жертвами нападения хамасовцев в октябре, в начале нынешней палестино-израильской войны.



В туннелях "используются тонны бетона, отчаянно необходимого для строительства гражданского жилья", они представляют угрозу для гражданского населения, поскольку они были построены под гражданскими домами в густонаселенном районе Шеджайя и под больницей аль-Вафа, говорилось в опубликованной в то же время статье The Washington Post.



Госпиталь аль-Вафа, к слову, был полностью уничтожен ударом ВВС Израиля в ходе нынешней операции ЦАХАЛ.



Упомянутые выше шесть туннелей - это лишь малая часть системы подземных коммуникаций, которые были доведены до ума после прихода ХАМАС к власти в 2007 году.



Один из основателей бригад "Изз ад-Дин аль-Кассам", боевого крыла ХАМАС, - Яхья Синвар в 2021-м заявил, что общая протяженность туннелей - около 500 километров. Во всяком случае, так слова Синвара передавала Jerusalem Post.



В российской прессе неоднократно приводились сравнения с московским метрополитеном, совокупной длиной в 460,5 км. Собственно, именно так - "метро Газы" эти коммуникации принято называть в ЦАХАЛ.



По оценке The Washington Post, подземка делится на "линии" трех типов: для доставки контрабанды (работавшие и в условно мирное время), для перемещения командного состава ХАМАС и для вылазок на израильскую территорию. Эти туннели, собственно, и упоминала Би-Би-Си.



Такой туннель длиной 700-800 метров боевики ХАМАС и группировки "Комитет народного сопротивления" использовали при вылазке в июле 2006 года, когда были убиты несколько солдат ЦАХАЛ, и взят в плен капрал Гилад Шалит. Похищение Шалита, напомним, стало поводом для израильской военной операции в секторе, первой с момента вывода израильских войск с территории.



О том, как выглядят туннели, рассказала освобожденная в конце октября израильская заложница Йохевед Лившиц. "Кажется, мы шли под землей целые километры, там было очень много ответвлений. Потом нас, около 25 человек, собрали в большом зале, но вскоре поделили на группы и поместили в отдельные камеры", - сказала Лифшиц в эфире 12 канала телевидения Израиля.



Подземный потоп технически возможен



Спецназовцы ЦАХАЛ еще около девяти лет назад начали отрабатывать технику боев в туннелях. Но израильская армия явно делала ставку на другие методы борьбы.



Для обнаружения туннелей военные задействовали беспроводную систему METIS, разработанную инженерами французского нефтяного гиганта Total для поисков месторождений, - системе не требуются наземные устройства для сбора данных и вообще "работа на земле". Сейсмографические данные собирают дроны, оснащенные геофизическими датчиками.



Американское издание Military Watch Magazine сообщило, что США передали союзникам противобункерные бомбы BLU-109 со взрывателем замедленного действия, предназначенные для подрыва забетонированных подземных коммуникаций со стенками толщиной до 1,8 метра.



Подрыв коммуникаций и бетонирование выходов из них - более простая и не столь затратная процедура, как затопления, отмечает востоковед Зелтынь. Тем не менее, судя по заявлениям израильской стороны, избран именно такой вариант.



Что же касается "водного" решения вопроса, то его впервые применил Египет в 2016 году, для уничтожения туннелей, служащих для контрабанды. Однако масштабную задачу - затопить все коммуникации до нынешнего момента никто не ставил. А судя по заявлению главы военного ведомства Израиля Иоава Галанта, именно так и поставлена задача: "У ЦАХАЛ есть возможности добраться до всех подземных туннелей ХАМАС в Газе и уничтожить их".



С чисто технической точки зрения операция абсолютно реальна, уверен израильский военный эксперт Саймон Ципис. Ведь средиземноморское побережье находится в непосредственной близости от региона затопления, а сами тоннели, по всей видимости, связаны между собой.



"Если будет предпринято затопление с одного места, то, скорее всего, вода проникнет во всю сеть, - рассуждает эксперт. - Возможно, будут попытки затопить его с нескольких мест одновременно".



Ландшафт участка средиземноморского побережья, где находится сектор Газа, не отличается резким перепадом высот, и маловероятно, что существенная часть подземных коммуникаций окажется незатопленной, уточняет Ципис.



Российский военный эксперт Алексей Васильев соглашается, что технически затопление подземных коммуникаций ХАМАСа - вполне осуществимая задача при условии использования достаточно мощных помп. Проблема, по его мнению, в другом.



"Соленые воды могут негативно повлиять на грунтовые водоносные горизонты, запитанные пресной водой, - пояснил Васильев ИА Регнум. - И было бы разумнее использовать пресную воду, но где ее взять в этом регионе в таком количестве?".



В любом случае проблема тоннелей для политического руководства Израиля - далеко не самая важная, считает Зелтынь. Задача номер один - это оставшиеся там почти 130 заложников, которых надо каким-то образом вытаскивать, и установление в дальнейшем некоего режима безопасности, который больше не позволит совершать нападения на территорию Израиля, рассуждает востоковед.



Главное же, что может выпасть из виду, - это самый важный, гуманитарный аспект. Затопления могут привести к массовым жертвам. Причем мирных жителей: например, в беседе с журналистами эвакуированный из региона врач скорой помощи Эльнажар Исмаил не подтвердил существование под медкомплексом "Аш-Шифа" подземных коммуникаций, которые мог бы использовать в военных целях ХАМАС. Кроме больных и медиков, там никого нет, заверил доктор.