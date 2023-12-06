 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Правоохранителей из Ташкентской области посадили за смертельные пытки
14:21 07.12.2023

Правоохранителей из Ташкентской области посадили за пытки задержанного до смерти

Суд Уртачирчикского района Ташкентской области вынес приговор в отношении четверых сотрудников МВД, обвиняемых в том, что летом этого года они до смерти запытали задержанного. В итоге все получили реальные тюремные сроки - самый большой восемь лет и шесть месяцев колонии, сообщает Kun.uz.

Издание уточняет, что вердикт был оглашен на заседании 1 декабря. Согласно решению суда, по восемь с половиной лет лишения свободы назначены двум оперативникам Букинского районного отдела внутренних дел. Их начальник и еще один инспектор профилактики получили чуть более мягкое наказание: семь и шесть лет заключения соответственно.

Кроме того, осужденных на три года лишили права работать в правоохранительных органах.

Сотрудники МВД, ставшие фигурантами этого дела, не признались в содеянном. Однако, как следует из материалов суда, их вина была подтверждена на основании свидетельских показаний и заключений медицинской экспертизы.

Напомним, в июне текущего года правоохранители задержали 36-летнего жителя Юкоричирчикского района Ташкентской области по подозрению в краже. Вечером в здании Букинского РОВД его допросили в присутствии адвоката, после чего водворили в изолятор временного содержания. Однако ближе к полуночи мужчине стало плохо, вызвали скорую. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

В результате проверки инцидента установлено, что в 22:00 оперативники еще раз побеседовали с задержанным. Но использовали для этого не специальную комнату, а служебный кабинет. По словам работников РОВД, они выясняли причастность подозреваемого к другому делу. Вскоре состояние задержанного ухудшилось. При этом судмедэксперты обнаружили на теле умершего повреждения.

Прокуратура Ташкентской области возбудила дело по статье 235 ("Применение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания") Уголовного кодекса Узбекистана. Сообщалось о задержании двух подозреваемых. Кроме того, сразу несколько руководителей Букинского РОВД лишились своих должностей.

Источник - fergana
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