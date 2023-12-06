Таджикский атлас и адрас стали частью культурного наследия ЮНЕСКО

14:23 07.12.2023

Традиции ткачества атласа и адраса включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана.



Такое решение принято в рамках работы 18-й сессии Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, которая начала работу 4 декабря в городе Касане (Республика Ботсвана).



Здесь принимают участие представители стран Конвенции об охране нематериального культурного наследия. Заседание продолжится до 9 декабря 2023 года.



В Таджикистане очень трепетно относятся к национальной культуре одежды. Секреты таджикских ткачей передаются из поколения в поколение. Процесс обучения мастеров занимает от трех до пяти месяцев.



В Согдийской области функционирует предприятие "Атлас Худжанд", которое пользуется льготами и постоянной поддержкой президента страны Эмомали Рахмона.



Специалисты компании постоянно проходят обучение и предлагают жителям ткани с различным дизайном и декором.



Шелковый атлас и адрас, сочетающий одновременно шелк и хлопок, пользуются большим спросом во всем мире. Их производство, состоящее из многих этапов, требует особого мастерства.



Традиционно в Таджикистане из атласа шьют национальные костюмы для выступлений, а также подвенечные наряды для невест.



В республике ежегодно отмечается праздник "Таджикский атлас и адрас".