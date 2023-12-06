 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Колоссальный обвал": почему инвесторы США ждут новой Великой депрессии
14:25 07.12.2023

На американском рынке акций образовался гигантский пузырь, сдувание которого может разорить инвесторов. Более того, он серьезно деформировал всю мировую экономику, которая стала уязвимой для масштабного кризиса

Президент инвестфонда Hussman Investment Trust Джон Хассмен назвал американский рынок акций пузырем исторических масштабов и спрогнозировал падение S&P 500 более чем на 60%. Он считает, что акции переоценены до уровня 1929 и 2000 годов, когда происходили крупнейшие обвалы на американском рынке.

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм заявил, что вероятность краха фондового рынка составляет 70%, а обвал по масштабам сравнится с тем, который привел США к Великой депрессии.

Крупнейшие инвесторы уже готовятся к шторму, активно избавляясь от акций. «Баффетт ушел на обочину со своими $147 млрд, его деньги находятся в краткосрочных казначейских обязательствах», — отмечает Роберт Кийосаки.

Прогнозы основаны на констатации, что бумаги компаний стоят намного больше, чем должны были бы, исходя из экономических показателей самих этих компаний.

Аналогии с 1929 годом не случайны. Хассмен подчеркивает: сейчас, как и в случае с пузырем «ревущих двадцатых» и пузырем доткомов, рост стоимости акций приводит не к сокращению интереса к их покупке, а наоборот, к росту вложений в надежде на еще больший рост.

О том, что фондовый рынок превратился в опасный для мировой экономики пузырь, предупреждали еще в 2010-е годы такие легендарные инвесторы, как тот же Уоррен Баффетт и Джон Богл.

С тех пор пузырь вырос до предела и в любой момент может лопнуть.

Источник - РБК
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