НацБанк Казахстана выпускает новые монеты. В честь аль-Фараби, Курмангазы и Суюнбая

14:28 07.12.2023

Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана



Национальный банк Казахстана (НБК) 6 декабря 2023 года выпускает в обращение коллекционные монеты из серии "Портреты на банкнотах" с изображениями выдающихся исторических личностей – аль-Фараби, Курмангазы и Суюнбая, сообщает Zakon.kz.



