 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В турецкой клинике скончался Амиршо Миралиев - бывший глава Хатлонской области и шеф Администрации президента Рахмона
14:31 07.12.2023

Эмомали Рахмон выразил соболезнование семье Амиршо Миралиева

Он скончался накануне в Турции, и сегодня будет похоронен в Дангаре.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнование членам семьи, родным и близким в связи с кончиной Амиршо Миралиева - одного из видных государственных деятелей республики.



"На протяжении всей своей длительной политической и государственной деятельности он преданно служил народу и государству Таджикистана", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Амиршо Миралиев ушел из жизни в возрасте 77 лет в одной из клиник Турции, где проходил лечение.

Об этом сообщил таджикский журналист Далери Абдулло со ссылкой на слова родственников Миралиева, отметив, что он страдал от проблемы с позвоночником.

"Неделю назад он поехал на лечение в Турцию и был прооперирован в одной из больниц Стамбула. После операции, спустя пару дней он скончался днем 6 декабря", - сказал Далери Абдулло.

Он добавил, что вечером тело усопшего будет доставлено в Душанбе, и сегодня, 7 декабря, Амиршо Миралиев будет похоронен в Дангаринском районе.

Амиршо Миралиев – бывший государственный советник президента по кадровой политике, депутат Маджлиси намояндагон, председатель Хатлонской области, член Маджлиси милли и руководитель Исполнительного аппарата президента.

Амиршо Миралиев родился в 1946 году в Дангаринском районе, в 1970 году окончил Сельскохозяйственный институт Таджикистана по специальности агроном, а в 1988 году окончил Высшую школу Коммунистической партии в Ленинграде (Россия).

В советское время он дослужился до должности первого секретаря Московского (ныне Хамадони) района. С 1994 по 2000 годы был советником президента Таджикистана по кадровым вопросам. На выборах 1990, 1995 и 2000 годов он избирался депутатом парламента.

В 2001 году он был назначен главой Хатлонской области и проработал на этой должности 5 лет. В 2006 году был назначен руководителем администрации президента. На парламентских выборах 2010 года он вновь был избран депутатом Народно-демократической партии Таджикистана, а на первом заседании был избран заместителем председателя Маджлиси намояндагон. Он вышел на пенсию в 2015 году. Чуть позже он был избран председателем совета директоров "Сохибкорбанка" и председателем Ассоциации таджикских банков.

Медиагруппа "Азия-Плюс" выражает соболезнование родным и близким Амиршо Миралиева.

Источник - Азия-Плюс
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