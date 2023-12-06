В турецкой клинике скончался Амиршо Миралиев - бывший глава Хатлонской области и шеф Администрации президента Рахмона

14:31 07.12.2023

Эмомали Рахмон выразил соболезнование семье Амиршо Миралиева



Он скончался накануне в Турции, и сегодня будет похоронен в Дангаре.



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнование членам семьи, родным и близким в связи с кончиной Амиршо Миралиева - одного из видных государственных деятелей республики.



