Россия скоро лишит мировую переработку русской нефти и газа

14:36 07.12.2023

Елена Острякова



Россия движется к отказу от экспортно-сырьевой экономики.



Об этом в интервью белорусскому информагентству "БелТА" заявил геостратег Андрей Школьников, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Мы от нефтегаза уходим. Сейчас мало кто обращает внимания, но в России строится громадное количество объектов нефтегазопереработки. 2025-26 годы это выход на запуск этих производств.



Тот газ, который планировалось по "Северным потокам" отправлять через Балтийское море в Германию, он весь будет использоваться на берегу. Там громаднейшие комплексы нефтегазохимические. Будут производства. Зачем нам отправлять туда метан, если мы можем производить удобрения. Это дороже. И так по всему", – сказал Школьников.



Он также прогнозирует, что ближайшие 7-10 лет доходы России от экспорта глубокой переработки и промпроизводства превысят нынешнюю прибыль от продажи энергоносителей. Кроме того, производственные комплексы, которые сейчас работают на фронт, не прекратят работу после окончания войны.