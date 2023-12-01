Пекин принял верительные грамоты у нового посла "Талибана"* Асадуллы Карими

15:06 07.12.2023

Пекин принял верительные грамоты у посла "Талибана"*

1 декабря 2023



В Пекине появился посол "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*). Асадулла Билал Карими вручил копию своих верительных грамот начальнику протокольного отдела МИД Китая Хун Ли, передает сегодня, 1 декабря, Ariana News.



Хун Ли приветствовал Билала Карими, охарактеризовав его назначение как важный шаг в расширении отношений между Китаем и Афганистаном. Он заявил, что Китай уважает национальный суверенитет Афганистана и решения народа этой страны и не вмешивается в его внутренние дела. Также Хун Ли отметил, что Китай хочет сотрудничать с Афганистаном в рамках инициативы "Пояс и путь" в области экономических и инфраструктурных проектов.



Со своей стороны Билал Карими заявил, что рад начать работу послом и специальным представителем Исламского Эмирата в Китае. Он добавил, что это важная глава в расширении отношений между двумя странами и никому не будет исходить угроза с территории Афганистана, а стабильность и безопасность в регионе отвечают интересам всех. Он также высоко оценил "позитивную политику и невмешательство" Китая в дела Афганистана и назвал Китай хорошим соседом Афганистана.



Карими также подчеркнул важность роли Китая в инвестициях, восстановлении инфраструктуры, проектах развития и реконструкции для ИЭА. Он сказал, что нынешняя стабильность в Афганистане - это хорошая возможность, которую следует в полной мере использовать.



Хун Ли выразил надежду, что с назначением нового посла ИЭА в Китае отношения между Китаем и Афганистаном будут только укрепляться и расширяться.



Как сообщало EADaily , 6 апреля 2022 года МИД РФ направил ноту в афганское посольство о признании представителя ИЭА Джамала Насира Гарвала временным поверенным в делах Афганистана в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула при этом, что об официальном признании "Исламского Эмирата Афганистан" говорить пока рано.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ



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Китай принял официального посла Исламского Эмирата Афганистан



https://www.bakhtarnews.af/

А.Барекзай

2023-12-02



Билал Карими прибыл в Пекин 24 ноября 2023 года и был принят и приветствован дипломатами посольства ИЭА в Китае и Юэ Сяоюном, специальным представителем Министерства иностранных дел Китая по Афганистану, сопровождающим делегация.



Сегодня Билал Карими вручил копию верительных грамот генеральному директору протокольного отдела МИД Китая Хун Ли.



В ходе встречи, приветствуя посла Афганистана, Хун Лэ назвал это важным шагом в развитии отношений между Китаем и Афганистаном, добавив, что Китай уважает национальный суверенитет Афганистана и решения народа Афганистана и не вмешивается во внутренние дела Афганистана ни сейчас, ни раньше.



Хун Ли отметил, что Китай хочет помочь Афганистану в экономических и инфраструктурных проектах в рамках инициативы "один пояс, один путь".



Карими сказал, что я рад начать свою работу в качестве официального посла и специального представителя ИЭА в Китае, добавив, что улучшение отношений между двумя странами на высоком уровне является важной главой, и он желает укрепить и расширить это дальше.



Заверив китайскую сторону в том, что с территории Афганистана никому не угрожает опасность, Карими заявил, что стабильность и безопасность в регионе отвечают интересам всех, добавив далее, что он высоко оценил позитивную политику Китая и невмешательства в отношении Афганистана и призвал Китай является хорошим соседом Афганистана.



Назвав роль Китая жизненно важной в сферах инвестиций, возрождения инфраструктуры, проектов развития и реконструкции Афганистана, г-н Карими сказал, что существующая стабильность в Афганистане является хорошей возможностью, которую следует использовать в максимальной степени.



В завершение Хун Ле выразил надежду, что с принятием официального посла Исламского Эмирата позитивные отношения между Китаем и Афганистаном будут еще больше укрепляться и расширяться.



В завершение Хун Ле еще раз приветствовал посла МЭА и заверил, что вскоре состоится специальная церемония, на которой оригиналы верительных грамот будут вручены Президенту Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.



Далее бывший глава афганской миссии в Китае Сайед Мохиуддин Садат представил официального посла Исламского Эмирата Афганистан дипломатам и сотрудникам посольства и помолился за успехи в его работе.