Герою "Русской весны" Игорю Стрелкову продлили содержание под стражей еще на шесть месяцев

16:33 07.12.2023

В Московском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по делу экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму (ст. 280 УК). Суд продлил срок содержания Игоря Стрелкова в СИЗО "Лефортово" еще на шесть месяцев, сообщила пресс-служба Мосгорсуда.



15 ноября адвокат обвиняемого Александр Молохов сообщал, что предварительное следствие по делу было завершено, дело было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. 12 сентября Мещанский суд продлевал ему арест до 18 декабря. Тогда о продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием его дела.



Игорь Стрелков находится под арестом с июля 2023 года. По его словам, дело возбудили из-за двух постов в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных. Игорь Стрелков не признал вину. Следствие засекретило дело.