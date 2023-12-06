В Киргизии громят очередное "религиозно-экстремистское" подполье - движение "Йакын инкар"

16:39 07.12.2023

В городе Бишкек и Чуйской области 7 декабря задержаны члены религиозно-экстремистского движения "Йакын инкар", сообщает пресс-служба МВД.



Возбуждено уголовное дело по статье 332 Уголовного кодекса (Изготовление, распространение экстремистских материалов) и организованы оперативно-розыскные и следственные мероприятия.



"Были выявлены активные лидеры и члены религиозно-экстремистского течения, деятельность которого запрещена в Кыргызстане, и проведены обыски по местам их жительства", - говорится в сообщении.



В ходе обысков изъяли 114 книг экстремистского содержания, 8 CD-дисков, 2 флеш-карты, 37 листовок, 6 тетрадей, 5 мобильных телефонов, 2 брошюры.



В настоящее время по изъятым вещественным доказательствам назначены соответствующие экспертизы, 8 членов религиозно-экстремистского движения доставлены в следственные органы, проводятся дополнительные следственные действия.



Оперативные мероприятия осуществляли сотрудники МВД совместно с ГКНБ.

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