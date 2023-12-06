Ильхам Алиев объявил о досрочных президентских выборах в Азербайджане уже 7 февраля

18:44 07.12.2023

В Азербайджане в следующем году пройдут внеочередные президентские выборы.



Президент Ильхам Алиев подписал сегодня, 7 декабря, соответствующее распоряжение.



Центральной избирательной комиссии республики поручено обеспечить назначение внеочередных выборов главы государства на 7 февраля 2024 года и проведение их в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджана.



Очередные президентские выборы должны были пройти в 2025 году. С чем связано ускорение выборного графика в Азербайджане, пока не поясняется.



Нынешний семилетний срок полномочий Ильхама Алиева на посту главы государства заканчивается в апреле 2025 года. 11 апреля 2018 года он был переизбран на высшую государственную должность четвертый раз подряд.