Ереван и Баку договорились об обмене пленными и "взаимном доверии"

20:28 07.12.2023

Армения и Азербайджан договорились об освобождении пленных



Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию конфликта, в нем говорится, что стороны взаимно освобождают часть пленных и заключенных и намерены "предпринять ощутимые шаги по укреплению взаимного доверия".



Азербайджан в качестве жеста доброй воли освобождает 32 армянских военнослужащих. Армения, в свою очередь, освобождает двух азербайджанских военнослужащих.



В заявлении Баку и Еревана говорится, что Армения и Азербайджан согласны с тем, что существует историческая возможность достичь долгожданного мира в регионе. Два государства подтверждают свое намерение урегулировать отношения и заключить мирный договор, основанный на уважении принципов суверенитета и территориальной целостности.