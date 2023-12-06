Китай не отвернется от России под нажимом Брюсселя, - Владимир Скосырев

22:01 07.12.2023

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Си призвал ЕС отказаться от курса на конфронтацию с Пекином

Владимир Скосырев



Переговоры делегации ЕС с председателем КНР Си Цзиньпином помогли восстановить регулярный диалог Европы с Пекином.

Впервые с 2019 года в Пекине проходит саммит ЕС–Китай. Делегацию Евросоюза принял председатель КНР Си Цзиньпин. Обсуждался широкий круг вопросов. Си сказал, что Китай готов превратить Евросоюз в ключевого экономического партнера и сотрудничать с ним в науке, технологиях, включая искусственный интеллект. В то же время он указал, что ЕС не должен смотреть на Китай как на противника из-за различий в политических системах. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась за то, чтобы Пекин использовал свое влияние на Москву и добился вывода российских войск из Украины. По мнению экспертов, важных соглашений не будет, но коммуникации между сторонами могут улучшиться.

Помимо фон дер Ляйен в Пекин прибыли председатель Евросовета Шарль Мишель и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. После общения с Си они встретятся также с главой правительства Китая Ли Цяном. Это для гостей последний шанс пообщаться лицом к лицу с китайскими руководителями до выборов в Европейский парламент в 2024 году, которые приведут к перестановкам в рядах европейской бюрократии, комментирует Reuters.



Си поднял еще одну тему, которая никак евробюрократов не могла порадовать. ЕС, по его словам, следует "удалить все элементы вмешательства" в двусторонние отношения. Нетрудно догадаться, что этот камень был брошен в огород США, которые диктуют Европе свою повестку дня в области внешней политики.



Обе стороны заранее старались приглушить ожидания больших решений на саммите. Европейский чиновник сказал журналистам в Брюсселе, что "никакого выдающегося достижения, которое бы увенчало саммит", не предвидится. Не будет опубликовано и совместное заявление. А в Пекине министр иностранных дел КНР Ван И сказал дипломатам из ЕС, что Европе следует "сделать выбор между новой холодной войной и миром и стабильностью".



Новым ударом по отношениям между Китаем и ЕС стало официальное решение Италии выйти из инициативы "Пояс и путь", которую продвигает Си Цзиньпин.



С точки зрения Брюсселя, главной задачей было побудить Пекин остановить экспорт китайскими компаниями в Россию товаров двойного назначения, выпущенных в Европе. Это способствует производству вооружений в России. Пока эти китайские фирмы не включены в список антироссийских санкций, объявленных в ноябре Брюсселем.



Дисбаланс в экономических связях с КНР не в меньшей степени тревожит ЕС: дефицит в торговле с Китаем составляет около 400 млрд евро. Одна из причин – рестрикции для европейских компаний, которые ввел Пекин. Европа в ответ начала расследование, как Китай субсидирует экспорт своих электромобилей в ЕС.



Хотя высказывания Си и китайских чиновников проникнуты жесткими интонациями, Пекин стремится на деле улучшить отношения с Европой. Он предложил безвизовый въезд туристам и бизнесменам пяти крупных стран ЕС.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "По Украине Китай сформировал свою позицию. Она достаточно ясная. О поставках военной техники речь как не шла, так и не идет. Поэтому Си Цзиньпин всегда может сказать европейцам, что как раз они и американцы сами поставляют в Украину очень большое количество вооружений и боевой техники. Китай не поддержит санкции против России, ведь он оберегает свой суверенитет и не подчиняется западной блоковой политике. К тому же Запад не готов отказаться от лозунга "сдержать Китай". И поэтому у Китая нет никаких стимулов, чтобы отказаться от такого ключевого партнера, каким является Россия".



Что касается электромобилей, то, по мнению эксперта, обвинения Брюсселя зыбкие. Ему вряд ли удастся доказать субсидирование Китаем экспорта в больших масштабах. Кроме того, Китай в ответ может укорить партнера по диалогу, что он создает искусственные барьеры на продажу в Китай продукции высоких технологий. Так что разногласия серьезные. В этом свете неплохим итогом было бы восстановление каналов коммуникаций ЕС с Китаем.



Несколько иначе оценил в разговоре с "НГ" позицию Китая Сергей Гончаров, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН. Главная цель Пекина состояла в том, чтобы подтвердить статус Евросоюза как привилегированного несоциалистического партнера, с которым Китай, как он неоднократно заявлял, намерен строить общую судьбу человечества, сказал эксперт: "Период турбулентности как в отношениях с Европой, так и в отношениях с США проходит. И китайцы стремятся выстроить связи с этими двумя центрами силы на основе матрицы, которую они сами создали. США для них главный партнер, а основной позитивный партнер – Евросоюз".



Касаясь претензий ЕС по Украине, Гончаров отметил, что военные и военно-технические связи Китая с Россией действительно очень тесные. Но китайская позиция состоит в том, что эти связи не должны быть направлены против третьих стран.