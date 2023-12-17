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Два месяца прошло, сколько еще осталось. Перспективы войны в Газе, - КъДва месяца прошло, сколько еще осталось. Перспективы войны в Газе, - Къ
00:24 08.12.2023

Два месяца прошло, сколько еще осталось
Израильтяне активизируют военную операцию в южной части сектора Газа

Два месяца спустя после начала войны между Израилем и палестинским движением "Хамас" никто по-прежнему не может предсказать ни сроков окончания боевых действий, ни того, что за ними последует. Пока израильские военные только приступили к одной из самых тяжелых задач наземной операции - битве за город Хан-Юнис на юге сектора Газа. Этот район считается оплотом руководства "Хамаса". Предположительно, там находится и лидер движения в Газе Яхья Синвар - главный организатор атаки на Израиль 7 октября.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила половину командиров батальонов "Хамаса" в секторе Газа. Об этом заявил журналистам представитель правительства Израиля Эйлон Леви, подводя итоги двух месяцев войны. Напомним, что война началась 7 октября с нападения палестинских боевиков на территорию еврейского государства под прикрытием ракетных обстрелов. За день были убиты около 1,2 тыс. человек, свыше 5 тыс. получили ранения, еще примерно 240–250 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал наносить удары по сектору Газа, который контролирует "Хамас". Спустя три недели ЦАХАЛ приступил к наземной операции в секторе.

Согласно данным, предоставленным "Ъ" источником в ЦАХАЛе в среду, до войны в распоряжении "Хамаса" в секторе Газа было около 30 тыс. боевиков. Они делились на пять бригад, 24 батальона и примерно 140 рот. Каждая бригада имеет военный потенциал, включающий противотанковые ракеты, снайперов и инженерные средства, а также воздушные средства (беспилотники), плавсредства, ракетные и минометные комплексы.

Источник подчеркнул, что до сих пор боевые действия израильских сухопутных сил были сосредоточены на севере сектора Газа. И, по его словам, в результате военные формирования "Хамаса" в этом районе практически перестали функционировать.

Так, в батальоне "Шати" были ликвидированы заместитель комбата и командиры рот, а также еще 200 боевиков. Были захвачены центральные опорные пункты батальона, который в том числе отвечал за больницу "Аш-Шифа". В батальоне "Дарадж-Туффах" были ликвидированы все ключевые командиры, а также еще около 260 боевиков. Подробностей о потерях других частей "Хамаса" источник не сообщил, кроме того, что им нанесен значительный урон и армия продолжает свою работу. В понедельник ЦАХАЛ также отчитался об обнаружении в секторе Газа более 800 туннелей "Хамаса". Из них разными способами, включая использование взрывчатки, было уничтожено 500 туннелей.

В западных СМИ со ссылкой на израильский официальный источник прозвучали слова о ликвидации в Газе в общей сложности 5 тыс. боевиков. В то же время власти в секторе сообщают о гибели в результате действий ЦАХАЛа свыше 16 тыс. человек, большая часть из которых, как утверждается, женщины и дети. Число раненых превысило 40 тыс. человек. Несмотря на потери, "Хамас" по-прежнему в состоянии обстреливать израильскую территорию. За два месяца "Хамас" выпустил по Израилю более 11,5 тыс. ракет. И, как отметил Эйлон Леви, более 2 тыс. таких запусков завершились сбоями, большинство из таких снарядов упало в самом секторе Газа, приведя к существенным разрушениям. В Израиле в результате ракетных обстрелов из Газы погибли несколько человек, а в ходе наземной операции - более 80 военных.

На этой неделе, помимо продолжения боев на севере сектора Газа, ЦАХАЛ приступил к новому этапу наземной операции - битве за Хан-Юнис. Это крупнейший город на юге сектора.

"Мы захватили многие опорные пункты "Хамаса" на севере сектора Газа и теперь действуем против его центров на юге",- заявил во вторник начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. В Израиле считают, что именно в Хан-Юнисе, вернее, в подземных коммуникациях под городом, скрываются (или, по крайней мере, до недавнего времени скрывались) лидеры "Хамаса". Среди них глава движения в Газе Яхья Синвар и командующий силами Мухаммед Дейф. "Вчера вечером я сказал, что наши силы могут отправиться в любую точку сектора Газа. В настоящее время они окружают дом Синвара. Его дом - не его крепость и он может сбежать, но найти его - лишь вопрос времени",- говорится в заявлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, распространенном в среду вечером.

Арабские и израильские СМИ сообщают, что бои дошли уже до центра Хан-Юниса. Израильская армия призвала жителей его северных и восточных кварталов перебраться в "более безопасные места" в районе Рафаха на границе с Египтом. Однако многие отказываются уезжать, тем более что в Хан-Юнисе много беженцев с севера сектора Газа и им уже некуда идти. По данным ООН, около 1,9 млн человек (80% населения сектора Газа) стали вынужденными переселенцами.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк называет ситуацию "апокалипсисом". Пока он так и не получил от израильских властей разрешения на доступ в страну, а также на палестинскую территорию - в сектор Газа и на Западный берег реки Иордан. А на этой неделе стало известно, что Израиль отозвал визу у гуманитарного координатора ООН на палестинских территориях Линн Хастингс. "Тот, кто не осудил "Хамас" за жестокую резню 1,2 тыс. израильтян, за похищение младенцев и стариков, за ужасающие акты насилия и изнасилований, а также за использование жителей Газы в качестве живого щита, а вместо этого осуждает Израиль, демократическую страну, которая защищает своих граждан, не может работать в ООН и не может въезжать в Израиль!" - так пояснил свое решение в соцсети X глава МИД Израиля Эли Коэн.

С самого начала войны израильские власти озвучивают претензии к различным организациям, которые, с их точки зрения, не осудили в должной мере "Хамас". В Израиле также возмущены, что международные организации так и не добились от "Хамаса" возможности посетить заложников в секторе Газа. Напомним, что в результате недельной гуманитарной паузы в конце октября были освобождены 110 заложников, из них 81 израильтянин. Взамен Израиль выпустил из тюрем 240 палестинских боевиков. В секторе Газа остаются еще около 137 заложников. Об их судьбе почти ничего не известно, в Израиле опасаются, что часть женщин-заложниц стали жертвами сексуального насилия.

"Я говорю организациям по защите прав женщин, организациям по правам человека: вы слышали об изнасилованиях израильских женщин, ужасных зверствах, сексуальных увечьях. Где вы, черт возьми?" - заявил во вторник Биньямин Нетаньяху. И в очередной раз пообещал сделать все, чтобы вернуть заложников домой и уничтожить "Хамас".

Когда Израиль осуществит свои цели, по-прежнему неизвестно. В разных заявлениях звучат слова о примерно еще двух месяцах интенсивных боев. Неизвестно также, что будет с Газой на следующий день после окончания боевых действий.

"Газа должна быть демилитаризована. И есть только одна сила, которая может позаботиться об этой демилитаризации - ЦАХАЛ. Никакая международная сила не может нести за это ответственность",- сказал господин Нетаньяху во вторник. Таким образом, он публично отверг вариант о международном контроле над Газой, который, судя по публикациям в СМИ, обсуждался на международных площадках.

Между тем дискуссии на эту тему продолжаются. Как сообщил накануне ресурс Axios, Израиль начал демонстрировать больше готовности к обсуждению послевоенного устройства сектора с США, хотя точки зрения Вашингтона и израильских властей о том, кто должен контролировать Газу, по-прежнему расходятся. Так, США не раз заявляли, что в сектор должна вернуться официальная Палестинская администрация, которую возглавляет президент Махмуд Аббас. Для Израиля власти в Рамалле равноценны "Хамасу". И, как утверждает израильская телерадиокорпорация Kan, Биньямин Нетаньяху дал понять Вашингтону, что не допустит палестинскую администрацию в Газу.

Международные посредники обсуждают варианты будущего урегулирования между Израилем и палестинцами

Впрочем, это не вопрос сегодняшнего дня. Пока США настойчиво подталкивают Израиль к снижению жертв среди гражданского населения в Газе, но в целом поддерживают его войну с "Хамасом". В среду Минобороны Израиля сообщило о прибытии 200-го по счету грузового самолета с военной помощью из США и о получении с начала боевых действий в секторе Газа 10 тыс. тонн военной техники от американцев. Мнения других членов международного сообщества более неопределенные. Призывы к прекращению огня в Газе становятся все настойчивее.

Марианна Беленькая, Тель-Авив

Источник - Коммерсант
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