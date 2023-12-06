Путин и символы арабского мира, - В.Скачко

00:28 08.12.2023

Путин и символы арабского мира. Глобальный Юг все дальше уходит от Украины



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



В среду, 6 декабря, 2023 года, президент России Владимир Путин за один день посетит Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)



И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, и его помощник по международным делам Юрий Ушаков, и пресс-служба президента уже рассказали журналистам, что в ходе переговоров с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном предполагается рассмотреть состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, а также актуальную международную проблематику с акцентом на положение дел в регионе Ближнего Востока.



В Эр-Рияде на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом будут обсуждаться вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах.



Как говорится обычно в таких случаях, встречи российского президента пройдут тет-а-тет и в расширенном составе а также по всему спектру двухсторонних и мировых проблем.



Однако агентство Bloomberg вольно или невольно напомнило то, о чем говорил еще Конфуций: "Знаки и символы правят миром, а не слово и закон".



По мнению агентства, главный в этом визите символ того, что Западу не удалось изолировать Путина, как он, Запад, об этом поспешил раструбить. Визит, уверен Bloomberg, говорит о провале усилий США по изоляции России и растущей уверенности российского лидера в возможности выезжать за пределы страны, несмотря на планы Вашингтона и Европы изолировать его на международной арене.



По мнению журналистов Bloomberg, такое поведение Путина в первую очередь ставит под вопрос долговечность американской поддержки Украины. "Пока Путин укрепляет свои связи с лидерами стран Персидского залива, долговечность американской поддержки Украины оказывается под вопросом", - написали они. И объяснили это экономическими сложностями, с которым столкнулся как раз Запад, а не Россия, и тем, что отсутствуют значимые успехи Украины на поле боя.



Несмотря на все усилия Запада помочь и в экономической изоляции России, и в победе Украины, "…экономика России остается чрезвычайно устойчивой, а боевые действия на Украине зашли для Киева в тупик", - отметили эксперты Bloomberg.



И в этом визите Путина на Ближний Восток бесспорно важны два аспекта. Первый - экономический. Как справедливо отметил пресс-секретарь Песков, обсуждение взаимодействия на рынке нефти всегда на повестке дня Кремля и его хозяина. "Вы знаете, что эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области - оно всегда на повестке дня", - сказал Песков.



По его словам, поведение стран ОПЕК+ очень важно для России, потому что мировой рынок нефти очень крупный и там есть "определенные инерционные процессы", нуждающиеся в постоянной координации и согласовании. "Поэтому иногда эффект имеет отложенный. В любом случае координация будет", - заключил Песков.



Сегодня же эксперты напоминают, что 30 ноября страны ОПЕК+ подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году. Они договорились, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на уровне текущих 9 млн б/с.



Россия тоже увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с. Суммарно оно составит 500 тыс. б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.



И, разумеется, в интересах России, чтобы никто, кроме настырно-туповатого коллективного Запада, не настаивал на всяких там верхних порогах и потолках цен на российское сырье.



Второй не менее важный аспект визита - политико-психологический. Путин едет с визитом в регион, в котором сегодня находится планетарная горячая точка № 1 - израильско-палестинский конфликт в секторе Газа, рискующий перерасти в войну во всем регионе, а то и в Третью мировую.



И этот конфликт напрямую связан с конфликтом на Украине - со спецвоенной операцией (СВО), которую затеяла Россия для приведения Украины в адекватное состояние и обеспечение собственной безопасности на этом направлении. Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков уже рассказал: "Помимо палестино-израильского конфликта, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим и ситуацию по линии СВО. Это неизбежно. Я не сомневаюсь, что нашим коллегам будет важно выслушать оценки Владимира Путина по развитию ситуации".



Но дело не только в том, что война в секторе Газа по кровавой актуальности затмила войну на Украине и в системе приоритетов США переместила его с первого места на третье - после сектора Газа и возможного конфликта с Китаем вокруг Тайваня.



Кремлю, Москве и Путину очень важно понимание российских аргументов насчет СВО странами так называемого Глобального Юга или, если хотите, по слова главы МИД России Сергея Лаврова, мирового большинства.



В последний раз Путин был в этом регионе в Иране в 2022 году. А до этого в 2020-м побывал в Израиле и Палестине. Сейчас же он побывает в Эр-Рияде и Абу-Даби, а на следующий день, 7 декабря, у себя в Москве примет президента Ирана Эбрахима Раиси. И новый пазл начнет опять выстраиваться так, как выгодно и России, и Глобальному Югу.



И не только в украинском конфликте, а и в подтверждении самой важной геополитической тенденции - переустройства мира с монополярного под диктатом и гегемонией США в многополюсный и многополярный, в котором есть несколько равноправных и равнозначных центров силы и влияния.



А вот фюрера украинского народа Владимира Зеленского не хотят видеть ни в Израиле, куда он рвался после начала войны в сектора Газа, ни в странах Глобального Юга. Причем если арабский мир и Ближний Восток еще хотел узнать, что президент Украины думает, и пригласил его выступить в мае 2023 года на саммите Лиги арабских государство (ЛАГ) в Джидде, то через несколько месяцев уже в ноябре на аналогичном совместном саммите ЛАГ и Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Эр-Рияде его не было.



Причем неприятие Зеленского странами Глобального Юга было отмечено еще в 2022 году, в июне, когда президента Украины проигнорировало подавляющее большинство лидеров африканских государств. Заблокированная Роскомнадзором "Русская служба BBC News" тогда сообщала, что из 55 глав государств Африки, приглашенных на виртуальную встречу с президентом Украины, присутствовали только четверо, а остальные прислали своих представителей.



В июле 2022-го Зеленскому отказали в выступлении на саммите стран Южноамериканского рынка "Меркосур". А потом вообще понеслось: человека в камуфляже, которого даже в США окрестили королевой попрошаек, не захотели видеть на "Большой двадцатке", на самом саммите НАТО и на саммите Евросоюз - Латинская Америка.



Все, спекся хваленый и раскрученный "демократ с берегов Днепра". Страны Глобального Юга убедились в том, что коллективный Запад, породивший феномен Зеленского, знал изначально: и Зеленский, и руководимый им неонацистский режим на Украине - это всего лишь покорные и бессловесные, но порой крайне жестокие и безжалостные инструменты в руках новых колонизаторов, которые хотят силой и обманом сохранить свое господство в новом мире.



А этому новому миру такие инструменты - дубинки и жупелы страха - уже не нужны. Вот и весь символизм.