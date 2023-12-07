Мировая долговая пирамида. Статистический обзор, - В.Катасонов

00:46 08.12.2023

7.12.2023 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Сегодня, наверное, нет в мире ни одного государства, экономика которого не имела бы никаких долгов. Долги в той или иной мере присутствуют во всех секторах: государственного управления (суверенный долг), финансовом, нефинансовом (реальный сектор экономики), секторе домашних хозяйств (долги физических лиц). Суммарный долг любой страны складывается из внутреннего и внешнего.



Первый представляет собой обязательства перед кредиторами и заимодавцами, имеющими статус резидентов.



Второй – обязательства перед нерезидентами, в качестве которых могут выступать иностранные государства, частные банки, другие финансовые институты, зарубежные инвесторы, покупающие долговые бумаги страны-должника (спектр таких инвесторов широк: начиная с центральных банков и кончая физическими лицами других стран).



Следует отметить, что общую картину внешнего долга страны статистические службы данного государства дают далеко не всегда. Как правило, дается лишь часть этой картины, а именно внешний долг государственного сектора экономики. В силу того, что это очень значимый показатель. Если уровень внешнего государственного долга достигает критического значения, это грозит государству дефолтом по суверенному долгу со всеми отсюда вытекающими неприятностями. Показатель государственного внешнего долга отслеживают не только власти данного государства, но и рейтинговые агентства "Большой тройки" (S&P, Moody"s и Fitch).



Международный валютный фонд, Всемирный банк, институты системы ООН детальной статистики общего внешнего долга государств не ведут. Правда, МВФ дает статистику по основным показателям международной инвестиционной позиции стран-членов, но зачастую в цифрах МВФ бывает не просто вычленить те обязательства и те требования, которые относятся к привычному пониманию внешнего долга (обязательства и требования кредитного характера). В международной инвестиционной позиции (МИП) отражаются обязательства страны не только по кредитам и займам, но также обязательства в виде таких активов нерезидентов, как прямые и портфельные инвестиции (т. е. участие в капитале). Иначе говоря, в МИП дается внешний долг страны в широком определении.



Статистикой внешнего долга занимаются некоторые другие организации. Например, Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) уже давно создало и ведет информационно-статистическую базу, называющуюся The World Factbook. В ней есть блок по внешнему долгу стран. Однако информация в этом блоке давно не обновлялась. Большинство данных имеет последнюю датировку 2016 года.



Не так давно я открыл для себя еще один источник статистики по внешнему долгу государств, в котором данные оперативно обновляются и в базе имеются цифры по внешнему долгу по состоянию на 2023 год. Это CEIC Data, которая является совместным подразделением известных инвестиционно-финансовых компаний CITIC и СAIXIN и более 20 лет занимается сбором и предоставлением своим клиентам макроэкономических данных по 195 странам мира. Уже несколько лет назад доступ к части этих данных был открыт для всех желающих. В том числе к данным по внешнему долгу. Представление внешнего долга может быть как со стороны кредиторов (требования по долгу), так и со стороны должников (обязательства по долгу). CEIC Data дает картину внешнего долга со стороны стран-должников. И вот как выглядит рейтинг топ-20 по данному показателю по состоянию на 2023 год (трлн долл.):



США – 32,9



Великобритания – 8,7



Япония – 4,34



Нидерланды – 3,79



Франция – 3,28



Ирландия – 3,26



Италия – 3,10



Германия – 2,81



Канада – 2,65



Китай – 2,45



Швейцария – 2,30



Австралия – 1,90



Гонконг – 1,82



Испания – 1,67



Бразилия – 1,49



Швеция – 1,03



Мексика – 0,88



Сингапур – 0,82



Норвегия – 0,74



Южная Корея – 0,67



Для справки сообщу, что Российская Федерация оказалась за пределами топ-20, она находится на 29-м месте с показателем 282 млрд долл.



США в рейтинге идут с большим отрывом от всех остальных стран мира. Внешний долг США примерно равен суммарному внешнему долгу девяти следующих за ними стран из приведенного списка. Также примечательно, что в списке топ-20 большинство стран относятся к группе экономически развитых стран. В этом списке все страны "Большой семерки", причем все они оказались в топ-10. Невольно закрадывается подозрение, что секрет успехов так называемых экономически развитых стран заключается не в том, что у них есть какие-то внутренние источники экономического развития, а в том, что они умеют заимствовать на внешних рынках и "процветают" за счет наращивания внешнего долга.



Конечно, многие из приведенных выше стран топ-20 являются не только получателями кредитов и займов, они также выступают кредиторами и заимодавцами. Но если сравнивать международные долговые требования и международные долговые обязательства, то многие из них оказываются чистыми должниками (превышение обязательств над требованиями). Особенно это справедливо в отношении США. По моим оценкам, базирующимся на данных МВФ по международной инвестиционной позиции США, в конце 2022 года долговые обязательства США кредитного характера превышали долговые требования кредитного характера на 13 трлн. долл.



Уровень внешней задолженности страны является важным параметром, который принимается во внимание при оценке общего экономического положения страны. Конечно, как я сказал выше, рейтинговые агентства в первую очередь фиксируют внимание на государственном внешнем долге. Но по возможности они стремятся оценить также суммарный внешний долг и сопоставить его с валовым внутренним продуктом (ВВП). В соответствии со стандартами Европейского экономического и валютного союза размер государственного долга не должен превышать 60% годового ВВП. По суммарному внешнему долгу таких стандартов нет, но, по мнению большинства экспертов, желательно, чтобы он не превышал 100% ВВП. Логика здесь понятна. Для обслуживания внешних долгов стране, имеющей задолженность выше 100 процентов, необходимо обеспечивать прирост ВВП, за счет которого можно выплачивать проценты. Но в последние годы среднемировые темпы прироста ВВП весьма скромны, таких темпов может оказаться недостаточно для обслуживания внешнего долга. Многочисленные исследования показывают, что рост мирового ВВП безнадежно отстает от роста внешнего долга стран.



Вместе с тем многие так называемые экономически развитые страны уже пересекли упомянутый рубеж в 100 процентов ВВП. По итогам прошлого года рекордсменами по относительному уровню внешнего долга в этой группе стран оказались следующие страны (% ВВП): Кипр – 849; Мальта – 691; Ирландия - 549; Нидерланды – 382; Греция – 323. Конечно, у названных стран своя специфика: небольшие масштабы национальной экономики, при этом достаточно ярко выраженные признаки офшоров и "особых зон".



В группе лидеров по относительному уровню внешней задолженности также следующие ведущие страны Запада (% ВВП): Великобритания – 287; Швейцария – 285; Швеция – 172; Португалия – 164; Италия – 143; Норвегия – 133; Канада – 127; США – 123; Дания – 119; Франция – 112; Испания – 112; Австралия – 111; Бельгия – 104.



Пока в относительно безопасной зоне (ниже планки 100% ВВП) остаются следующие страны из группы экономически развитых (на конец прошлого года, % ВВП): Германия – 65; Финляндия – 71; Австрия – 78; Новая Зеландия – 82; Япония – 98.



Стран с показателем внешнего долга меньше 10 процентов ВВП вообще трудно сыскать на карте мира. В качестве примера можно назвать Афганистан (7%), Ливию (9%), Ботсвану (8%).



На фоне большинства экономически развитых стран Россия с показателем внешнего долга, равным 13,67% ВВП, выглядит более чем скромно. Кстати, скромные показатели и у двух ведущих экономик группы БРИКС: у Китая – 13,55%; у Индии – 16,83%. У остальных стран БРИКС показатели такие: Бразилия – 72%; Южная Африка – 66%.



Довольно широко применяется такой относительный показатель внешнего долга страны, как его величина в расчете на душу населения. Вот какие страны по этому показателю являются лидерами (тыс. долл. в расчете на одного жителя в 2022 году):



Ирландия – 628,5; Швейцария – 262,5; Гонконг – 248,2; Мальта – 223,0; Нидерланды – 215,6; Норвегия – 134,0; Великобритания – 130,0; Люксембург – 114,7.



У США этот показатель приближается к отметке 100 тыс. долларов (в 2022 году его значение составило 98,1 тыс. долл.). Что касается России, то ее показатель выглядит очень скромно – 1,97 тыс. долл. на душу населения. У Китая и того меньше – 1,74 тыс. долл.



Некоторые эксперты пытаются использовать еще один относительный показатель внешнего долга. Они сравнивают величину внешнего долга с национальным богатством страны. Такое сравнение вполне логично, ибо именно национальное богатство можно и даже нужно рассматривать в качестве обеспечения долга. Другое дело, что статистика национального богатства во многих странах вообще не ведется. Но уже на протяжении многих лет швейцарские банки UBS и Credit Suisse ведут совместный проект по оценке национального богатства стран мира. Результаты оценок оформляются в виде ежегодных докладов, называемых Global Wealth Report. Недавно был опубликован доклад за 2023 год. На основе данных доклада можно оценить показатели внешнего долга стран по отношению к их национальному богатству. Оказывается, что в мире есть несколько стран, у которых внешний долг превышает величину национального богатства. Такую задолженность можно считать "запредельной". Даже трудно себе представить, как такие страны могут выпутаться из внешней задолженности. Вот рекордсмены по относительному уровню внешнего дола по итогам 2022 года (% к национальному богатству):



Ирландия – 357; Судан – 284; Монголия – 225; Мальта – 179; Багамы – 110. Понятно, что эти страны либо крайне отсталые, либо имеют признаки офшоров. Отсюда такая запредельность относительного уровня внешнего долга.



Но, оказывается, и в группе экономически развитых стран данный показатель очень внушительный. Некоторым странам для закрытия (погашения) внешнего долга пришлось бы пожертвовать четвертью, третью, а то и половиной национального богатства. Приведу данные по внешнему долгу некоторых стран Запада (% к национальному богатству): Нидерланды – 77,8; Великобритания – 54,5; Швейцария – 47,6; Греция – 39,3; Испания – 32,2; Италия – 28,1.



Впечатляет показатель и по США: 23,5%. Получается, что для погашения гигантского внешнего долга Соединенным Штатам в настоящее время потребовалось бы пожертвовать почти четвертью своего национального богатства.



Опять же на фоне многих стран Россия и Китай выглядят по показателю внешнего долга, отнесенного к национальному богатству, очень и очень скромно: у России он равен 6,43%; у Китая – 2,90%. Правда, у других трех стран группы БРИКС он существенно выше: у Индии – 52,10%; у Бразилии – 44,11%; у Южной Африки – 28,40%.



В заключение отмечу, что, согласно последним оценкам, суммарный внешний долг всех стран мира в 2023 году достиг величины 76,56 трлн долл., что составило 80 процентов мирового ВВП.