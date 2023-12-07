Рынок ждет экстренного сокращения нефтедобычи, - НГ

00:55 08.12.2023

7.12.2023



Стоимость барреля Urals уже опустилась ниже обозначенного Западом потолка в 60 долларов

Ольга Соловьева



Перспективы поставок нефти из российских портов могут оказаться совсем не радужными.

За два с небольшим месяца нефтяные цены потеряли больше 20%. И остановить это падение не смогло даже решительное сокращение квот на добычу в конце ноября. Спрос на нефть в мире почти не растет. И страны – участницы соглашения ОПЕК+ в ближайшее время, вероятно, проведут экстренную встречу для утверждения нового сокращения квот на добычу нефти в 2024 году, прогнозируют западные аналитики. Россия и Саудовская Аравия действуют в полном согласии, о чем говорят и планы совместного производства минеральных удобрений. Сможет ли российско-саудовская коалиция повлиять на планы экспорта нефти из Ирана и других стран, пока неясно.



Цена российской нефти только что опустилась ниже санкционного порога в 60 долл., о победе над которым недавно заявляли российские чиновники. И причина падения будущих нефтяных доходов России – не в санкциях, а в разбалансировке мирового рынка нефти. Цена российского сорта Urals в балтийском порту Приморск упала до 56,15 долл. за баррель, в то время как цена того же сорта в Новороссийске снизилась до 56,55 долл., сообщило агентство Argus Media.



Обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу. Рынок "очень разочарован" действиями ОПЕК+, которые не могут уравновесить увеличения экспорта нефти из США и слабости спроса со стороны Азии, пишут аналитики Citi. О перспективе новых сокращений говорят и сами страны-экспортеры.



Алжир заявил, что ОПЕК+ может продлить последние ограничения на поставки нефти после первого квартала следующего года, передает агентство Bloomberg. Агентство ссылается на слова министра энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира Мохамеда Аркаба, который сообщил, что сокращения альянса "направлены на то, чтобы привести международный рынок нефти в соответствие с его внутренними фундаментальными показателями".



Напомним, в конце ноября ряд стран ОПЕК+ решили в первом квартале следующего года добровольно, то есть вне квот сократить добычу нефти. Саудовская Аравия продлевает свои сокращения на 1 млн барр. в сутки (б/с), а ряд стран дополнительно уберет с рынка суммарно 700 тыс. б/с. Россия, в свою очередь, с января следующего года сократит поставки нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с, сообщил вице-премьер Александр Новак. Таким образом, совокупно страны ОПЕК+ пообещали убрать с рынка 2,2 млн б/с до конца первого квартала 2024 года. При этом на весь 2024 год страны будут придерживаться снижения добычи на 1,6 млн б/с. В группе надеются, что ограничения на 2,2 млн б/с позволят странам "безболезненно пройти период низкого спроса". Если этих ограничений будет недостаточно, то страны ОПЕК+ готовы предпринять дополнительные действия, чтобы исключить спекуляции и ограничения волатильности на мировом рынке.



Но пока решения, обещания и угрозы ОПЕК+ не оказали положительного влияния на нефтяные котировки. Если в конце ноября сорт Brent торговался на отметке в 83 долл. за баррель, то в этот четверг – опускался уже ниже 75 долл. за баррель.



Несмотря на объявленное ОПЕК+ сокращение добычи, рынок ждет ослабления спроса и не уверен, что усилий ОПЕК+ хватит, чтобы удержать цены на нефть от снижения, признают некоторые аналитики. И статистика по запасам нефти в США в очередной раз подогрела эти опасения, указывают аналитики "БКС Мир инвестиций".



По данным управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объем коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 1 декабря, сократился на 4,6 млн барр., прервав шестинедельную серию роста. При этом аналитики ожидали сокращения на 1 млн барр. В свою очередь, запасы нефти в стратегическом резерве США повысились на 0,3 млн барр., составив 351,9 млн. Производство черного золота остается стабильным: 13,1 млн барр. в сутки против 13,2 млн барр. неделей ранее.



"Загрузка нефтеперерабатывающих заводов впервые с сентября превысила 90%, а вместе с ней росли запасы топлива. Запасы бензина и дистиллятов увеличились на 5,4 млн и 1,3 млн барр. соответственно. Совокупные поставки нефтепродуктов, косвенный индикатор спроса на топливо, выросли на 0,7 млн б/с, до 19,6 млн б/с. Запасы нефти снизились за счет повысившейся переработки, но при этом нефтепродукты продолжают скапливаться в хранилищах. Темпы роста запасов бензина и дистиллятов превышают темпы снижения запасов нефти, подкрепляя негативный взгляд на текущий спрос", – рассуждают эксперты "БКС Мир инвестиций".



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США продолжают интенсивные закупки нефти

в свой стратегический резерв. Фото ReutersПо их мнению, все это дает повод участникам рынка пересмотреть взгляд на справедливый уровень цен, ведь дефицит поставок уходит в прошлое. На перспективы первого квартала 2024 года они также смотрят скептически.

Повлиять, вероятно, может и решение Вашингтона о дополнительной закупке черного золота в свой стратегический резерв нефти. В частности, Минэнерго США намерено закупить до 3 млн барр. нефти с поставкой в феврале 2024 года. Чиновники министерства в СМИ сообщали, что 3 млн барр. в месяц – это предел для закупки. На сегодняшний день в резерве находится почти 352 млн барр. при общем объеме хранилищ в 714 млн барр. Кроме того, напомним, что сейчас Штаты продолжают восполнять запасы стратегического резерва после того, как в прошлом году страна израсходовала 180 млн барр. ради снижения цен на бензин в стране.



Китай также демонстрирует замедление спроса на нефть. В частности, в ноябре среднесуточный объем импорта нефти Китаем снизился более чем на 10% к октябрю – с 11,5 млн до 10,3 млн б/с, следует из данных Главного таможенного управления КНР. В абсолютном выражении импорт нефти Пекином в ноябре составил 42,45 млн т нефти, что на 13,3% меньше, чем в октябре, и на 9,2% меньше показателя за аналогичный месяц прошлого года. В свою очередь, поставки нефтепродуктов в КНР в прошлом месяце увеличились всего на 0,6% к октябрю, до 4,16 млн т.



"Продление ограничений на добычу нефти в первом квартале 2024 года должно повлиять на объем предложения черного золота на рынке, чтобы не сформировался профицит, который вызовет падение цен. Но нефтяные котировки не реагируют на сокращение предложения со стороны ОПЕК+, игнорируя также усиление конфликта на Ближнем Востоке, которое может привести к сбою поставок нефти. Рынок в большей степени обращает внимание на продолжающееся замедление активности в промышленности Китая, Европы и США, что отражает потенциальное сжатие спроса со стороны крупнейших импортеров нефти", – подчеркивает аналитик ООО "Цифра брокер" Наталия Пырьева.



Продление ограничений квот на добычу нефти после первого квартала 2024 года будет необходимо, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Страны – участницы ОПЕК+ по снижению квот на добычу заинтересованы в стабилизации рынка и мировых цен на черное золото. Поэтому если по итогу первого квартала цена барреля останется ниже 80 долл., то придется продлевать сокращение добычи нефти уже на второй квартал 2024 года", – рассуждает он.



По мнению аналитика "Финам" Николая Дудченко, причиной вербальных интервенций относительно продления ограничений стала ситуация с ценами на рынке. "ОПЕК+ не смог стабилизировать цену, а в некотором смысле даже способствовал ускорению падения", – подчеркивает он. Эксперт считает важным учитывать замедление темпов роста мировой экономики. "Вымывание с рынка лишних объемов нефти ОПЕК+ может оказаться тщетной мерой при более значительном сокращении спроса со стороны основных потребителей нефти. Так, например, ОЭСР прогнозирует потерю темпов роста мировой экономики. Рост в 2024 году прогнозируется на отметке 2,7% против прогноза в 2,9% в текущем году", – обращает внимание аналитик. Для США критически важно сдерживать рост цен на энергоносители, что позволит им спокойно пройти через выборы, а также перейти в дальнейшем к циклу монетарного смягчения. "Это означает, что США будет стараться удерживать свою добычу на рекордных отметках, продолжать использовать стратегический резерв нефти, а также при необходимости даже идти на уступки в санкционной политике по отношению к некоторым странам (то, что мы наблюдали в этом году с Венесуэлой и Ираном)", – делает вывод экономист.



При этом эксперты "НГ" с оптимизмом встречают идею о создании совместного предприятия Москвы и Эр-Рияда по экспорту удобрений. Напомним, о такой возможности сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе своего недавнего визита в Эр-Рияд. "Россия занимает второе место в мире по экспорту фосфатных удобрений, в планах Саудовской Аравии выйти на первое место в мире с долей рынка в 25%. Два таких крупных игрока на мировом рынке удобрений способны создать эффективное совместное предприятие. Как пример, они могут создать хаб для удобрений на Ближнем Востоке, в таком случае Россия сможет обходить внешние ограничения на их экспорт. Они также могут координировать экспортные цены и стабилизировать их при необходимости по аналогии со сделкой ОПЕК+. Опыт России в производстве и экспорте удобрений Саудовской Аравии будет не лишним, поэтому его могут обменять на какие-то другие привилегии, например на поставки высокотехнологичных продуктов в РФ в обход санкций", – рассуждает Владимир Чернов.



"С учетом занимаемой Россией долей рынка удобрений вопрос санкционной политики США и союзников в отношении российских удобрений довольно щекотлив. При этом мы наблюдаем, что в некоторых странах тематика роста цен на удобрения переходит в социальную плоскость. В этом отношении предложение о создании совместного предприятия – шаг логичный. Во-первых, это путь к монополии. В прошлом году гендиректор горнодобывающей компании Ma’aden Роберт Уилт сделал заявление, что саудиты хотели бы увеличить выпуск фосфорных удобрений на 50%, то есть нарастить производство до 9 млн т. Такой рост производственных мощностей позволит занять Саудовской Аравии около четверти мирового рынка. Принимая во внимание долю российского присутствия на рынке, мы можем в ближайшее время получить новый сильный картель, но уже в сегменте удобрений", – подчеркивает аналитик "Финам" Николай Дудченко. Он также согласен с тем, что такое предприятие будет еще больше хеджировать российских производителей от недружественной санкционной политики.