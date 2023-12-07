 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москва и Тегеран хотят еще сильнее сблизиться, - Г.Петров
00:56 08.12.2023

7.12.2023

Соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС будет скоро подписано
Геннадий Петров

Переговоры Исламской Республики Иран и РФ прошли сначала в расширенном, потом и в узком составе – с участием только двух лидеров стран.
На следующий день после переговоров в ОАЭ и Саудовской Аравии Владимир Путин побеседовал с президентом Ирана Эбрахимом Раиси – тот приехал в Москву. Эти переговоры важны по многим причинам. В том числе потому, что станут значимым фактором для развития ситуации на нефтегазовом рынке. От того, удастся ли согласовать интересы ведущих производителей нефти, зависит цена на черное золото в следующем году. Кроме того, в отношениях двух стран важна тема создания зоны свободной торговли, благодаря которой российско-иранский товарооборот существенно увеличится.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после переговоров Путина и Раиси совместного заявления для прессы не ожидается. Иное было в Эр-Рияде. Совместное заявление по окончании переговоров Путина и наследного принца Мухаммеда бин Сальмана касалось разных аспектов двусторонних отношений и ситуации в мире. В частности, Россия приветствовала нормализацию отношений между Ираном и Саудовской Аравией. В заявлении указывалось, что "обе стороны обсудили развитие ситуации в Палестине, выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость прекращения военных операций на палестинских территориях". Осуждений или поддержки ХАМАС или Израиля не было.

По самому важному вопросу отношений двух стран в заявлении отмечалось, что обе страны приветствуют усилия ОПЕК+ по повышению стабильности рынка нефти. При этом указывалось на важность подобной работы в рамках этого формата взаимодействия.

ОПЕК+, напомним, приняла решение сократить нефтедобычу на 1 млн барр. в сутки сроком на первый квартал 2024 года. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бин Сальман в интервью агентству Bloomberg допустил, что это сокращение будет продлено. При этом он выразил пожелание, чтобы Россия соблюдала это ограничение. Кстати, открыто против новых квот выступила только Ангола. Вместе с тем в своем интервью министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что королевство хочет "убедить наших друзей в России разделить данные об экспорте сырой нефти и нефтепродуктов". Из этого можно сделать вывод, что качеством данных о российском нефтяном экспорте, имеющихся в распоряжении секретариата ОПЕК+, в Эр-Рияде не удовлетворены.

С Ираном, в отличие от Саудовской Аравии, у России по нефтяному экспорту недопонимания нет. С этой страной, как и с ее южной соседкой, у РФ сейчас экономические отношения на подъеме. В материалах к переговорам Путина и Раиси, обнародованных ТАСС, было отмечено, что в ближайшее время планируется подписать соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Это весьма важная договоренность. Она придет на смену аналогичному временному соглашению, действующему с 2018 года, и предполагает отмену до 90% пошлин на большое количество товаров. Торговые отношения РФ и Ирана резко активизируются. Как заявлял в начале января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, в 2022 году товарооборот между двумя странами увеличился на 70% и составил 4,6 млрд долл. Это немного. Для сравнения: в 2022 году товарооборот с Турцией достиг отметки в 62 млрд долл. Словом, сейчас Иран не самый важный торговый партнер России. Возможно, он таковым и останется, если учитывать, что эта страна, как и РФ, находится под серьезными экономическими санкциями. Однако его значимость для России возрастет.

Иран интересен для РФ и как важный игрок на международной арене. По отношению к конфликту в Газе Тегеран занимает жесткую антиизраильскую позицию. Но, как показали события, несмотря на грозную риторику иранских официальных лиц, вмешиваться в ход боевых действий напрямую Иран не будет. Об иранской точке зрения на события в Газе не преминул сообщить в открытой для прессы части беседы с Путиным и иранский лидер. Действия Израиля он охарактеризовал как "геноцид и преступление против человечности".

Важна роль страны и в Закавказье, где происходят процессы, напрямую затрагивающие Россию. "У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги Север–Юг", – сказал Путин. Имелся в виду проект транспортного коридора "Север–Юг", связывающего Иран и РФ по территории Азербайджана. Вопрос открытия новых маршрутов важен и в контексте азербайджано-армянских отношений. Во многом из-за иранской позиции в Баку отказались от создания так называемого Зангезурского коридора через территорию Армении. Или по крайней мере было заявлено о том, что азербайджанские власти потеряли интерес к этому проекту.

Путин заметил, что был бы не прочь встретиться со своим коллегой в Тегеране. "Вчера, знаете, я был там в регионе, в соседнем. И прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться", – сказал он, добавив, что не смог этого сделать, так как Раиси уже вылетел в Москву.

Источник - НГ
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