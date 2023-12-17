Крымский митрополит Тихон (Шевкунов) представил свою новую книгу "Гибель империи. Росссийский урок"

01:31 08.12.2023

Митрополит Тихон представил книгу "Гибель империи. Российский урок"



Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) представил книгу об истории России "Гибель империи. Российский урок". О ней он рассказал "Известиям" 7 декабря.



Председатель патриаршего совета по культуре написал историческую и философскую работу о событиях 1917 года, описав обстановку в стране в то время.



"События, часто трагические, с пугающей последовательностью и частотой повторяются в нашей истории. Вот быть к этому готовым необычайно важно. А напротив, не обращать на это внимания, считать, что это дела давно минувших дней, это, мягко говоря, крайне легкомысленно", - рассказал Тихон.



По словам автора, на написание книги ушло 10 лет. Для этого он проанализировал несколько сотен архивных источников.







Ранее, 11 октября, патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил нового главу Крымской митрополии - митрополита Тихона (Шевкунова). Тихон занимал пост игумена Успенского Псково-Печерского монастыря в Печорах, митрополита Псковского и Порховского, а также священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря в селе Любовец. Его освободили от этих должностей с благодарностью.



ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ. РОССИЙСКИЙ УРОК

Star Media, 20 видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLhuA9d7RIOdZ69E7IqoGCbmbH2fOvYQXh