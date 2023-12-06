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Фабрика войны. Кто снабжает Израиль оружием и разведывательной информацией, - Энтони Левенстайн
08:30 08.12.2023

Редакция Завтра

Предлагаем вниманию читателей интервью с независимым журналистом из Австралии Энтони ЛЕВЕНСТАЙНОМ, исследующим, как израильское оружие и технологии наблюдения используются против палестинцев и экспортируются по всему миру. С 2016 по 2020 год он жил в Восточном Иерусалиме. В мае этого года выпустил книгу "Палестинская лаборатория" о том, как Израиль экспортирует технологии оккупации. Интервью состоялось на канале "Демократия сейчас".

- Что вы можете сказать о поставках оружия с точки зрения журналиста еврейского происхождения?

- Поставки оружия в Израиль были всегда. Однако, начиная с 7 октября, США, Великобритания, Германия, Австралия, Нидерланды и многие другие страны немедленно стали отправлять Израилю огромное количество оружия дополнительно, в том числе истребитель ЛМ (Локхид Мартин) Ф-35, который Израиль использует. Существует глобальная цепочка поставок, и многие страны, включая Австралию, США и Нидерланды, отправляют партии в Израиль, которые наверняка прямо сейчас используются в Газе. Фактически, экспорт немецкого оружия в Израиль за последний месяц увеличился в 10 раз, и этот масштабный рост (поставок) происходит с 2022 года. Сейчас мы можем наблюдать растущее осознание связи израильского милитаризма и глобальной военной промышленности. Для многих левых это давно очевидно, что так было на протяжении многих, многих лет, задолго до 7 октября. Мы видим, как общественная осведомленность и гнев нарастают. Чем дольше продолжается этот конфликт, тем больше погибших мирных жителей Палестины, и кадры, которые мы все видим - все это шокирует.

И мы понимаем, кто на самом деле это финансирует и поддерживает. Очевидно, что именно Израиль совершает убийства в Газе, но существует глубокая глобальная связь со многими так называемыми западными партнерами, финансово поддерживающими и вооружающими его. И сейчас евреи начинают понимать это. Я говорю об этом как еврей, я также австралиец и гражданин Германии. И уже долго существует еврейская критика Израиля. Но в последние годы, особенно после войны в Газе в 2014 году и особенно в этом году, после ужасающей атаки ХАМАС 7 октября. Растущий протест среди евреев направлен не только против действий Израиля, но также против поставок оружия, которое многие западные страны отправляют Израилю для ведения жестокой войны.

- Расскажите, пожалуйста, о том, как Израиль превратил Сектор Газа, Хеврон, другие палестинские поселения в лабораторию для экспериментов? Например, вы пишете, что система мониторинга используется наиболее экстремально в городе Хеврон, где распознавание лиц и многочисленные камеры применяются для наблюдения за палестинцами, в том числе иногда в их домах, а не за экстремистскими еврейскими поселенцами, которые регулярно нападают на них.

- На Западном Берегу реки Иордан и в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме в течение многих лет Израиль регулярно тестирует и испытывает новое оружие. Это дроны, шпионское ПО, технология распознавания лиц. В Секторе Газа много лет назад была создана своего рода идеальная лаборатория. Палестинцев было 2,3 миллиона, построили забор по всему периметру, через который невозможно вырваться. Оказалось, что там тестировалось огромное количество различных технологий. Одну из них начали испытывать после 7 октября, и я слышал об этом от двух источников, с которыми беседовал. Израиль в течение многих лет высокомерно верил, что можно держать в клетке 2,3 миллиона человек неопределенный срок, и что они никогда оттуда не вырвутся и не будут этому сопротивляться. Эта самонадеянность дошла до такой степени, что были сообщения о том, что Израиль и АНБ - главное шпионское агентство США - за год до нынешнего нападения перестали слушать радиопереговоры ХАМАС. Некоторые еврейские общины вблизи границы с сектором Газа передавали информацию израильской военной разведке, но правительство проигнорировало ее. Это была такая же разведывательная катастрофа, как и при событиях 11 сентября в США.

Более того, это политический провал Нетаньяху как премьер-министра, и это очевидно. Вы можете иметь всевозможные репрессивные технологии, которые захотите, вы можете подавлять людей, следить за ними, за их домами, документировать их любым возможным способом, но в конечном итоге это не сработает. Израиль, к сожалению, является мировым лидером во многих видах технологий, и он экспортирует их в огромное количество стран. Это может работать только в рекламе в течение определенного периода времени, и вы можете убедить другие страны, что это действительно работает, но, когда происходит что-то вроде 7 октября, мы видим полный провал.

И что важно, этот провал никак не повлияет на оружейную промышленность Израиля, даже напротив, я думаю, что это поможет ее расширению. Провал 7 октября был очевиден, но я думаю, что многие страны захотят поддержать Израиль, его продвижение вперед.

После начала спецоперации России на Украине продажи израильского вооружения резко возросли. И я думаю, вы обнаружите, что оборонная промышленность США также получила огромную выгоду от войн в Палестине, на Украине, в Ираке и Афганистане. Прямо сейчас Израиль тестирует новое оружие в секторе Газа, демонстрируя в социальных сетях, как оно работает.

- Поговорим о продаже оружия. Вы свидетельствуете о трудностях в Австралии и даже показываете, что́ делает правительство страны в плане экспорта оружия в Израиль.

- Как вы знаете, американскую оружейную промышленность вряд ли можно назвать моральной, но, по крайней мере, иногда в ней есть определенная степень прозрачности. Например, когда администрация Байдена отправляла огромное количество оружия на Украину, был обнародован перечень, что это за оружие. А в случае с Израилем за последний месяц не было почти никакой информации, какое именно оружие Америка продает Израилю. Хотя у нас есть определенные догадки. Австралия - средняя по мощи страна, и, к сожалению, правительство страны весьма произраильское. В течение многих лет австралийская оружейная промышленность поддерживалась обеими политическими сторонами. Цель - войти в число 10-20 крупнейших экспортеров оружия в мире, что и происходит сейчас. Австралия продавала оружие Саудовской Аравии, которое было использовано в истребительной войне против Йемена.

В последние годы ряд активистов, юристов и журналистов, в том числе и я, пытались выяснить некоторые подробности того, что именно происходит между австралийской оружейной промышленностью и Израилем. Недавно мы опубликовали отчет, в котором подробно описано, как "Пайн-Гэп" (Pine Gap), являющийся ключевым объектом разведки США и находящийся в центре Австралии, используется американцами для предоставления Израилю разведывательной информации в реальном времени в их войне против Газы. "Пайн-Гэп" десятилетиями использовался США при ведении военных действий в Ираке и Афганистане.

Но идея состоит в том, что ключевой американский разведывательный актив, находящийся в центре Австралии, предоставляющий информацию Израилю, напрямую указывает на причастность австралийских чиновников и правительства к тому, что́ Израиль совершает в секторе Газа. Несколько недель назад данный отчет широко распространился, и это объясняет, почему существует такая большая обеспокоенность по поводу присутствия США в Австралии и, следовательно, помощи Израилю в его войне против сектора Газа с австралийских берегов.

- Энтони, спасибо вам за это интервью.

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702013400


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