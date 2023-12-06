Фавор турецкого. Эрдоган отважно и плодотворно съездил с визитом в Грецию

09:13 08.12.2023 Как Реджеп Тайип Эрдоган в Грецию съездил

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган впервые за шесть лет побывал с визитом в Афинах, попытавшись восстановить добрососедские отношения между двумя нередко враждовавшими членами НАТО. По сравнению с предыдущей поездкой в Грецию, также затевавшейся с целью примирения, но окончившейся еще большим охлаждением отношений, на этот раз у господина Эрдогана вышло куда лучше.



Пришел, увидел, убедил

Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Грецию заранее вызвал у наблюдателей массу позитивных ожиданий. И такой настрой во многом задал сам турецкий президент. "Конечно, у нас есть разногласия, есть вопросы, которые невозможно решить сразу. Но есть главы, которые могут быть закрыты немедленно. Мы отправимся в Афины, руководствуясь принципами взаимовыгодного сотрудничества",- заявил он журналистам накануне вылета в страну, с которой Турция, с одной стороны, объединена союзничеством по НАТО, а с другой - многие десятилетия и столетия была разделена постоянными конфликтами интересов.



Первый за шесть лет визит лидера Турции оказался стремительным (в общей сложности он провел в Афинах около пяти часов), но весьма плодотворным.



Первой собеседницей господина Эрдогана стала президент Греции Катерина Сакелларопулу, которая, как и ранее ее визави, признала разногласия, но сделала акцент на том, что страны объединяет. "Если принять во внимание то, что происходит вокруг нас, то Греции и Турции необходимо работать вместе, чтобы сохранить мир, стабильность и международное право. Осознавая тот факт, что существуют вопросы, по которым две страны расходятся во мнениях, важно поддерживать и укреплять позитивный климат",- заметила госпожа Сакелларопулу. И турецкий лидер не смог с этим не согласиться, призвав обе стороны "рассматривать стакан как наполовину полный", а не наполовину пустой.



После этого турецкий гость перебрался в резиденцию греческого премьера для общения с Кириакосом Мицотакисом, где обмен любезностями продолжился. "Греция и Турция должны жить в мире, находить решения (своих проблем.- "Ъ"), а те, которые не могут быть решены, не должны приводить к кризисам",- отметил господин Мицотакис по итогам полуторачасовой встречи. И сообщил, что весной будущего года посетит Анкару.



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Завершающим пунктом программы господина Эрдогана, захватившего с собой в Афины как минимум восемь министров, стал Совет сотрудничества высокого уровня между двумя странами. После него стороны сообщили о подписании декларации "О дружбе и добрососедстве". Она предполагает "культивирование духа солидарности перед лицом нынешних и будущих проблем". В декларации упомянуто, что "стороны будут стремиться разрешать любой спор, возникающий между ними, мирным путем, путем прямых консультаций между собой или другими средствами по взаимному выбору, как это предусмотрено Уставом ООН". Кроме того, было подписано еще несколько соглашений в таких сферах, как экономика, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и туризм.



Одним из важнейших в ряду нынешних договоренностей стало миграционное соглашение, согласно которому службы береговой охраны двух стран установили каналы связи для более эффективной борьбы с нелегальными мигрантами, облюбовавшими воды между материковой Турцией и близлежащими греческими островами для незаконного проникновения в Грецию.



Все последние годы власти Греции не раз обвиняли турецкую сторону в целенаправленной насильственной переправке мигрантов через границу в сторону греческих островов.



Но в последние месяцы конфликт из-за мигрантов стал постепенно сглаживаться. "Было время, когда турецкие власти не реагировали и пропускали лодки. Теперь сотрудничество стало намного лучше",- признал на этой неделе министр по делам миграции Греции Димитрис Кайридис, отметив, что за последние два месяца число нелегальных мигрантов, прибывающих на греческие острова, сократилось на 60% - во многом благодаря усилению координации с береговой охраной Турции.



Впрочем, решить все проблемы сразу за один визит Анкара и Афины, конечно, не смогли. Одной из самых острых тем остается вопрос об экономических зонах в Эгейском море. Турция не признает исключительную экономическую зону Греции там, проводя собственные границы. В 2019 году Турция даже подписала меморандум по разграничению морских зон в Средиземном море с Ливией, где обозначила часть зоны Греции как турецкую, тем самым крайне разозлив греков. Как признал в четверг на встрече с гостем из Турции греческий премьер, Афины признают разграничение исключительных экономических зон и континентального шельфа единственным пунктом разногласий между двумя странами.



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Тем не менее, как заметил в разговоре с "Ъ" эксперт по Ближнему Востоку и Турции Станислав Тарасов, на фоне нынешней нормализации Анкара, которая раньше целенаправленно шла на обострение конфликта по этой теме, как минимум поставит все на паузу. "Несмотря на все претензии Эрдогана возглавить арабский мир, эти попытки не увенчались успехом. Сейчас Турция находится в геополитической опасности и пытается нейтрализовать угрозу на западе с греками, примирение с которыми должно упредить падение геополитической значимости Анкары и установить консенсус с арабскими странами, с которыми были натянутые отношения",- сказал политолог.



Схожее мнение высказал британской газете The Guardian эксперт лондонской Школы восточных и африканских исследований Зия Мерал. Выразив сомнения в шансах на прорыв по таким вопросам, как Кипр или статус островов Эгейского моря, он отметил: "Если доверие будет восстановлено и между лидерами установится хорошее взаимопонимание и желание торговать больше, это будет неплохим достижением - и это означает, что одним конфликтом станет меньше".



Второй лучше первого

Нынешний визит стал противоположностью первой за всю историю поездки господина Эрдогана в Грецию ровно шесть лет назад. Тогда Анкара тоже заявляла о желании наладить отношения с соседом, но затевавшийся как историческое событие официальный визит, причем первый за 65 лет двусторонних отношений, пошел не так с самого начала.



Едва вступив на греческую землю в 2017 году, господин Эрдоган тут же намекнул на необходимость повторных переговоров о мирном договоре между двумя странами, который был заключен в 1923 году и закрепил за Грецией почти все острова в Эгейском море у побережья Турции. Кроме того, он возмутился тем, как в греческой Фракии обращаются с мусульманским меньшинством, а заодно раскритиковал греков за обращение с объектами наследия 400-летнего османского правления.



С тех пор двусторонние связи последовательно катились вниз, сопровождаясь нередким выяснением отношений то из-за спорных подводных энергетических ресурсов, то из-за миграции, то из-за публичных сомнений Анкары в праве собственности Греции на удаленные острова. И, конечно, из-за проблемы разделенного Кипра.



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Весной 2022 года между Грецией и Турцией, к чьим отношениям стали все чаще применять характеристику "враждебные", казалось, наметилась разрядка. В марте прошлого года в Стамбуле побывал греческий премьер Мицотакис, и по итогам обеда с господином Эрдоганом оба лидера договорились о расширении сотрудничества на фоне украинского конфликта. Но вскоре после этого президент Турции категорично объявил, что связь между Афинами и Анкарой полностью прервалась и он больше никогда не будет разговаривать с господином Мицотакисом. "Мы договорились не включать третьи страны в наши споры. Несмотря на это, на прошлой неделе он посетил США, выступил в Конгрессе и предупредил их, чтобы они не передавали нам F-16",- пояснял тогда турецкий лидер свое решение.



Но уже в начале нынешнего года в турецко-греческие отношения вмешалось несчастье. Точнее, сразу два.



В начале февраля на юго-востоке Турции случилось мощнейшее землетрясение, и господин Мицотакис сразу позвонил господину Эрдогану, пообещав всяческую помощь. А уже 1 марта свои искренние соболезнования Греции выразил президент Турции: в этот день в центральной части страны произошла одна из крупнейших железнодорожных катастроф. "Трагические события в наших странах стали поводом убедиться в том, что чувство солидарности в трудных обстоятельствах объединяет два народа. Этот вывод является прочной основой для консолидации политической воли",- признала в пятницу президент Сакелларопулу. В июле, после встречи в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, Реджеп Тайип Эрдоган и Кириакос Мицотакис договорились возобновить переговоры и меры по укреплению доверия. Логичным продолжением той договоренности и стал визит турецкого лидера в Афины.



Наталия Портякова Источник -

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