Израиль угрожает Ливану. Нетаньяху развоевался, - М.Беленькая

10:03 08.12.2023 7.12.2023,



Биньямин Нетаньяху заявил, что Бейрут может ждать судьба Газы

Ситуация на ливано-израильской границе достигла критической точки. "Хезболла" практически ежедневно обстреливает территорию Израиля, израильская армия отвечает. В четверг в результате очередной атаки из Ливана погиб один израильтянин, и это уже не первая жертва среди гражданского населения на севере страны. Есть погибшие и среди мирных жителей в Ливане. Между тем на фоне боевых действий все чаще появляются сообщения о попытках США, Франции и ряда других стран сделать все возможное для решения спорных вопросов между Израилем и Ливаном.



60-летний фермер погиб в четверг в районе израильского населенного пункта Матат на севере страны в результате пуска противотанковой ракеты со стороны Ливана. В ответ израильская армия атаковала объекты на ливанской территории с помощью танков, самолетов и артиллерии. Ливанское движение "Хезболла" сообщило о гибели как минимум двух своих бойцов.



Напомним, что "Хезболла" солидаризовалась с палестинским движением "Хамас", которое атаковало Израиль 7 октября, и практически сразу также стало обстреливать израильскую территорию с севера. С тех пор обмен ударами между "Хезболлой" и израильской армией происходит практически ежедневно.



С обеих сторон есть погибшие - как боевики "Хезболлы" и израильские военные, так и гражданское население (четверо в Израиле и 19 в Ливане).



Только в четверг агентство Reuters потребовало от Израиля дать разъяснения по поводу гибели 13 октября своего журналиста - 37-летнего Иссама Абдаллы. Согласно собственному расследованию агентства, он погиб, а шесть его коллег из разных СМИ были ранены в результате двух выстрелов экипажа израильского танка. К аналогичным выводам пришло и агентство AFP, чьи журналисты, как и сотрудники канала "Аль-Джазира", пострадали во время этого инцидента. AFP утверждает, что удары наносились "с интервалом в 37 секунд" (и это, как сообщается, показывает, что они были целенаправленными), а журналистов можно было идентифицировать с учетом имеющейся у Израиля техники. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати заявил, что включит результаты расследований двух информагентств в жалобу на Израиль в Совет Безопасности ООН. Human Rights Watch назвала атаку по журналистам "военным преступлением". К аналогичным выводам приходит и Amnesty International.



Единственная реакция Израиля на расследования AFP и Reuters на данный момент - слова представителя правительства Эйлона Леви. Он сказал, что пока не знаком с информацией, но Израиль делает все возможное, чтобы "уберечь мирных жителей от опасности". Ранее на этой неделе Израиль извинился за гибель ливанского солдата. В заявлении израильской армии говорилось, что военные работали "над нейтрализацией ощутимой угрозы" со стороны "Хезболлы".



До сих пор, несмотря на интенсивность обмена обстрелами, обе стороны не переходили условные "красные линии".



Однако в СМИ и в экспертной среде как в Израиле, так и в арабских странах все чаще звучат опасения, что после того, как израильская армия покончит с "Хамасом" в секторе Газа, она предпримет действия против "Хезболлы". "Надо прийти к ситуации, при которой нет ни одного боевика "Хезболлы" к югу от реки Литани",- сказал в интервью израильскому сайту Newsru.co.il бывший командующий северным округом генерал-майор запаса Йоси Пелед. Он напомнил: согласно принятой по итогам второй ливано-израильской войны 2006 года резолюции Совбеза ООН 1701, южнее реки Литани в Ливане не должно быть никаких вооруженных группировок, в первую очередь "Хезболлы", однако этого не происходит. "Если мы хотим, чтобы жители севера могли спокойно жить и вообще вернулись бы в свои дома, "Хезболлы" не должно быть у разделительного забора (на линии разграничения между двумя странами.- "Ъ")",- подчеркнул он.



В среду министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе встречи с главами приграничных с Ливаном населенных пунктов пообещал им, что около 80 тыс. жителей, которые сейчас были вынуждены покинуть свои дома, не вернутся туда, пока им не будет гарантирована безопасность. Он заявил, что приоритетом является международное политическое соглашение, которое обеспечит удаление "Хезболлы" за реку Литани. Однако, по его словам, если первый вариант потерпит неудачу, тогда Государство Израиль сделает все возможное, чтобы отодвинуть "Хезболлу" от своих границ военными средствами.



А на следующий день, в четверг, Йоав Галант принял участие в оценке оперативной обстановки на севере вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и начальником генштаба Герци Халеви.



"Если "Хезболла" решит развязать тотальную войну, она своими руками превратит Бейрут и юг Ливана, расположенные неподалеку отсюда, в Газу и Хан-Юнис",- заявил господин Нетаньяху, имея в виду решительные действия в этих палестинских городах израильской армии.



Между тем международные посредники надеются, что до третьей широкомасштабной войны между Израилем и Ливаном дело не дойдет. На этой неделе специальный посланник США Амос Хокстайн в очередной раз посетил Бейрут, где встретился с и. о. премьер-министра Ливана Наджибом Микати. По итогам этого визита израильские СМИ со ссылкой на источники заявили: господин Хокстайн, который в прошлом году добился демаркации морской границы между Израилем и Ливаном, изучает возможность достижения компромисса между странами по сухопутной границе и в целом снятия напряженности в этом районе. Считается, что, если приграничные споры будут решены, у "Хезболлы" не останется повода находиться у границы с Израилем. Израильские СМИ напоминают: администрация президента США Джо Байдена дала понять Израилю, что не поддержит превентивный удар по "Хезболле".



На этом направлении также активно работают Франция и Саудовская Аравия, плюс, согласно некоторым источникам, еще и ОАЭ с Катаром. Ожидается, что в ближайшие дни Бейрут посетит очередная французская делегация, хотя только на этой неделе там побывал начальник Главного управления внешней безопасности (DGSE) Бернар Эмие, а до этого - другие посланники Парижа. Не исключен и визит в Ливан президента Франции Эмманюэля Макрона.



Ливанская газета L’Orient-Le Jour отмечает, что предложения господина Эмие похожи на то, что говорит Амос Хокстайн. На этом фоне премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил, что в ближайшие месяцы запланированы переговоры под эгидой ООН по реализации резолюции 1701. "Мы надеемся, что в течение следующих трех месяцев у нас будет полная стабильность на наших границах",- сказал он.



Ливанские власти опасаются, что действия "Хезболлы", а также палестинских группировок, втянут республику в новую войну.



Накануне в Бейруте многие политические силы очень болезненно восприняли заявления "Хамаса", что им создано новое подразделение "Авангард наводнения аль-Аксы" на ливанской территории. Напомним, что "Наводнение аль-Аксы" - это название идущей войны "Хамаса" против Израиля. В своем пресс-релизе "Хамас" призвал палестинцев в Ливане присоединиться к "силам сопротивления". Это был открытый вызов всем договоренностям, которые позволили покончить с 15-летней гражданской войной в Ливане в 1990 году. Там шла речь о разоружении всех вооруженных группировок, в том числе палестинских, на территории Ливана. На фоне шквала возмущений ливанских политиков "Хамас" попытался отыграть ситуацию назад. Представители движения в Бейруте заявили, что речь не о вербовке, а о наставничестве молодежи.



Израильтяне активизируют военную операцию в южной части сектора Газа

Господин Микати сделал вид, что принял объяснения "Хамаса", однако вряд ли его это успокоило на самом деле. Атмосфера в Ливане накаляется. Считается, что "Хезболла" одобрила действия "Хамаса", как и ранее позволяла палестинским группировкам обстреливать Израиль с юга Ливана. Поэтому главный вопрос - как "Хезболла" отреагирует на попытки США, Франции и некоторых арабских стран пойти на договоренности с Израилем. Пока ливанское движение дало понять, что демаркация наземных границ может начаться только после окончания войны в секторе Газа.



Марианна Беленькая Источник - Коммерсантъ

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