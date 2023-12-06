 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Грабить больше нечего? ArcelorMittal покидает Казахстан
10:24 08.12.2023

Правительство Казахстана и ArcelorMittal завершают ключевую сделку по передаче ArcelorMittal Temirtau и ArcelorMittal Tubular Products Aktau, сообщает Zakon.kz.
Об этом 8 декабря 2023 года рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и строительства РК.

"Правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC. Эта сделка имеет важное значение для будущего этих предприятий и их устойчивого развития", – говорится в сообщении.
Согласно условиям соглашения, QIC взял на себя полное управление и ответственность за деятельность этих предприятий, которые будут ребрендированы и получат новое название. ArcelorMittal, владевшая этими активами с 1995 года, существенно способствовала развитию металлургической и горнодобывающей отраслей в Казахстане.

"Новый владелец – правительство Казахстана – предпринимает все меры не только по сохранности и улучшению эффективности бизнес-процессов этих предприятий, но и стремится максимально обеспечить их стабильную работу и внедрение инноваций".
Пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК
Сумма сделки составила 286 млн долларов, что привело к уменьшению стоимости собственного капитала ArcelorMittal на 800 млн долларов. Руководство ArcelorMittal выразило благодарность сотрудникам за их вклад и достижения за последние 28 лет, отметив значимость времени, проведенного в Казахстане.

"ArcelorMittal также пожертвовала 16 млрд тенге в благотворительный фонд "Қазақстан халқына", направленные на поддержку проектов в области здравоохранения и образования Карагандинской области, в том числе на развитие города Темиртау".
Пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК
О том, что "АрселорМиттал Темиртау" передадут Казахстану, стало известно после очередного ЧП на шахте. 28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв. В момент взрыва в шахте находились 252 человека. На поверхность выбрались 206 шахтеров, остальные остались под землей. Все 46 человек, находившиеся под землей, погибли. После этой трагедии в Казахстане приняли решение о передаче шахт компании "АрселорМиттал Темиртау" государству, а впоследствии – другому инвестору.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702020240


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