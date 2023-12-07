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Россия объявила конец западного финансового мира, - О.Самофалова
10:55 08.12.2023

Россия объявила конец западного финансового мира

Tекст: Ольга Самофалова

В ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков. Такое заявление со ссылкой на экспертов сделал президент России Владимир Путин. Главную роль в этом процессе эксперты отдают новой финансовой силе – странам БРИКС. Как они могут совершить революцию?

Западная финансовая система устаревает с точки зрения новых технологий и становится архаичной. "По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков", – заявил Владимир Путин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Путин процитировал "некоторых западных коллег", которые путем запрета работы платежных систем в РФ хотели заставить россиян страдать, хотели "создать проблемы миллионам российских семей". "Что получилось на практике? Граждане и бизнес фактически не заметили бесшовного перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается", – подчеркнул российский лидер.

В результате Россия, по словам президента, перестала платить комиссионные западным компаниям, а те, в свою очередь, только недополучили то, что могли бы заработать в РФ. Цели, которые ставили недоброжелатели, не были достигнуты. "Мы просто укрепляем свой суверенитет в этой сфере. И делаем это достаточно уверенно", – объяснил Путин.

Россия заранее, как только начали звучать угрозы отключения России от SWIFT, а также от Mastercard и Visa, стала готовить собственную финансовую инфраструктуру. Сначала в 2014 году была создала Национальная система платежных карт для обработки операций по банковским картам внутри России, затем Национальная платежная система "Мир", которая активно заработала с 2015 года. Следом была запущена Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России – это аналог западной SWIFT.

В итоге жесткие финансовые санкции Запада и отключение наших банков от SWIFT не привели к коллапсу. "Число клиентов карт "Мир" растет на пять-шесть миллионов человек ежемесячно. На начало декабря обладателями этих карт является около 240 млн человек", – отмечает Юрий Юденков, профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" ФФБ РАНХиГС. Причем карта работает не только в России, но и в Абхазии, Южной Осетии, Армении, Белоруссии, Киргизии, Вьетнаме, Венесуэле, а также в ряде торговых точек Турции и нескольких государств Средней Азии.

"Попытка Запада задавить финансовый сектор России с помощью санкций не привела к успеху, а наоборот – дала ему стимул активно развиваться. В России наблюдается настоящий тренд на внедрение финансовых технологий.

Благодаря им изменяется не только порядок проведения традиционных банковских и финансовых операций, но и сам финансовый рынок. В частности, появляются DeFi (децентрализованные финансы), которые позволяют проводить финансовые операции напрямую без участия банков и иных финансовых институтов. Этому активно противодействуют регуляторы многих стран Запада, так как эта сфера находится вне сферы их влияния и не контролируется ни ими, ни подконтрольными им банками", – отмечает Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова.

В частности, в России уже практически все финансовые операции можно осуществить с помощью банковских приложений через смартфон или компьютер. В таком масштабе этого нет практически ни в одной стране мира, указывает Марков. А с августа 2023 года в России началось тестирование цифрового рубля, обращение которого основано на использовании технологии распределенного реестра (блокчейн).

"Монополия крупных западных банков заключается в том, что большинство расчетов во внешней торговле между странами осуществляется американскими долларами через систему трансграничных переводов SWIFT.

Американские банки-корреспонденты получают комиссионные доходы от всех таких операций. Однако эта инфраструктура устаревает, так как сейчас все большее количество стран переходит на взаиморасчеты в национальных валютах с использованием альтернативных систем денежных переводов", – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

"Также появились современные платежные системы в виде блокчейн-технологий, которые децентрализованы, поэтому их активы не могут быть заблокированы или заморожены, а регулирующие органы могут ограничивать работу только криптобирж в своем регионе, но сами блокчейн-переводы – не могут", – отмечает Чернов. Таким образом, западные страны собственными запретами дали зеленый свет развитию блокчейн-переводов, с помощью которых рушатся их монополия, а их финансовые санкции становятся просто бессмысленными.

"Революция в финансовой мировой системе возможна, особенно когда о ней говорят на столь высоком уровне и предпринимают для этого все усилия. Но не думаю, что это может произойти быстро, так как большинство взаиморасчетов во внешнеторговых отношениях в мире по-прежнему проводится в американских долларах через систему SWIFT и полный переход от прежней модели может занять очень много времени", – считает Чернов.

Что же нужно сделать, чтобы революция случилась быстрее, а монополия западной финансовой системы была окончательно разрушена?

На первых порах российские банки подключаются к китайской системе международных денежных переводов, однако она не идеальная – позволяет совершать переводы только в китайских юанях. Для торговли с Китаем, а товарооборот бьет все исторические рекорды, это удобно, однако это все же не единственный торговый партнер России.

"Совершить революцию России и другим странам позволит создание единой валюты стран БРИКС, обеспеченной золотым запасом стран,

входящих в организацию, или другими реальными активами, например, полезными ископаемыми, углеводородами, металлами, сырьем и т. п. А на ее базе уже можно делать новую совместную систему трансграничных финансовых платежей. Как быстро будет происходить данный процесс, сказать пока сложно, но он, скорее всего, будет форсироваться параллельно с расширением организации БРИКС", – заключает Чернов.

Источник - взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702022100


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