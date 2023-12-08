Казахстанский Степногорск в 30-градусный мороз остался без тепла и горячей воды. Чуть теплее в Экибастузе...

11:10 08.12.2023

08 декабря 2023

Наталья Гордиенко



В 30-градусный мороз жители Степногорска остались без отопления, передает Orda.kz.



7 декабря в 21:45 на теплотрассе Д-600 на пересечении улиц Славского и Целинограда в Степногорске произошел порыв.



Город практически полностью остался без тепла и горячей воды. Местные жители заявили, что в их домах стоит "дубак".



Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов тем временем уверяет, что порыв на теплотрассе устранили к 08:00 8 декабря. Чиновник уверяет, что в дома горожан скоро поступит тепло.



Тем временем в Экибастузе, где почти всю прошлую зиму в квартирах стоял холод, жители акцентируют внимание на плохой работе чиновников и ТЭЦ.



"Все смешалось в доме Облонских. Все не так. Прекрасно знали прогноз погоды на ближайшие дни. Неужели при принятии решения о прекращении подачи тепла, комиссией не были учтены погодные условия?! Наверняка в таком предприятии имеются отделы, которые взаимодействуют с экологами, с синоптиками и т. д. Учитывая обстоятельства, прогнозы погоды можно было бы и передвинуть сроки отключения до конца апреля. Частный сектор очень рано отключили. Дома холодно. Как в ситуации с черным дымом на ТЭЦ! Экологи отчитались, что все в норме, но не прошло и нескольких дней, как начались выбросы. И только после того, как жители начали в соцсетях публиковать жалобы, подняли общественный резонанс - вот тут то экопост выявил-таки превышение нормы! Детский сад, подготовительная группа!!! И с ситуацией с ранним отключением тепла - опять, извините "жидко обосрались"", - пишет одна из жительниц города.