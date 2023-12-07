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Более 100 "авторитетов" и их "сявок" арестованы в Узбекстане: продолжается борьба с ОПГ
11:21 08.12.2023

В рамках масштабных рейдов по выявлению "уличных банд" и преступных групп в нескольких регионах Узбекистана задержаны еще более 100 человек, подозреваемых в преступной деятельности, пишет портал CentralAsia.

В частности, в Бухарской области сотрудники спецподразделений задержали 31 человека, находившегося в розыске.

В ходе мероприятия был выявлен один случай похищения людей и разбоя, а также 8 случаев незаконного оборота наркотических и психотропных препаратов, 2 случая незаконного хранения оружия и 9 других видов преступлений. В их отношении возбуждены уголовные дела по статьям 137 (Похищение человека), 164 (Разбой), 168 (Мошенничество), 276 (Незаконное приобретение и хранение наркотиков), 251 (Незаконное завладение сильнодействующими или ядовитыми веществами) и 248 (Незаконный оборот огнестрельного оружия).

11:50 4 декабря
СМИ: В Узбекистане задержан "Салим-бойвачча" - бизнесмен, связанный с криминалом
В отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, к 15 применены другие меры пресечения.

Кроме того, с 98 лицами была проведена профилактическая работа, а 38 граждан, "которые оказывали негативное влияние на криминогенную ситуацию в регионе", были взяты под административный арест.

В Ташкентской области в рамках специального мероприятия задержаны 34 участника преступной группы. В отношении 11 из них возбуждены уголовные дела, 23 гражданина помещены под административный арест.

"У задержанных изъяты 13 единиц пневматического и охотничьего оружия, боеприпасы и электрошокеры, ножи, кастеты и биты", - говорится в сообщении.

Кроме того, выявлено более 50 случаев, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Изъято 11 кг наркотиков и 8703 единицы психотропных и сильнодействующих препаратов. Задержаны 64 лица, разыскиваемых за совершение преступлений и скрывшихся от суда и следственных органов.

В Андижанской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий также задержаны четыре представителя преступного мира, один из которых ранее был судим. Их подозревают в совершении преступлений, связанных с домашним насилием, мелким хулиганством, незаконным получением или передачей валютных средств.

В Узбекистане с начала декабря продолжаются масштабные оперативные и профилактические мероприятия по улучшению криминальной ситуации и пресечению преступности в стране. Вслед за этим последовали несколько сообщений о задержании криминальных авторитетов.

В их числе оказались бизнесмен Салим Абдувалиев, известный как "Салимбай", Саидазиз Сайдалиев по прозвищу "Сайидазиз медгородок", который, по версии следствия, собрал группу из спортсменов и "выбивал долги", а также Бахтиер Кудратиллаев, известный как "Бахти Ташкентский", которого обвинили в вымогательстве и хранении наркотиков.

Также сообщалось о задержании еще десятерых человек. Все они привлечены в качестве подозреваемых в рамках уголовных дел по статьям о вымогательстве или хулиганстве.

Источник - asiaplustj.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702023660


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