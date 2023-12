ЦентрАзия | New York Times: Энтузиазм угас. Вот что будет с Украиной из-за решения сената США

Республиканцы блокируют помощь Украине, ставя под угрозу ее борьбу с Россией

NYT: решение сената США снизило шансы Украины получить дополнительную помощь



Голосование в сенате США показало, что поддержка Украины ослабевает, пишет NYT. Перспективы усилий Киева получить новые миллиарды долларов и добиться хоть какого-либо прогресса на поле боя становятся все более неопределенными.



В среду республиканцы заблокировали законопроект о внеочередных расходах на финансирование Украины. В обмен на свои голоса они потребовали ужесточить охрану границы, поставив под угрозу настойчивые попытки президента Байдена пополнить военные арсеналы американских союзников до конца года.



Неудачное голосование показало, что поддержка воюющей Украины со стороны США в самый опасный момент конфликта ослабевает, поскольку украинское контрнаступление не достигло своих целей, а теперь и российские войска перешли в наступление. Законопроект споткнулся о никак не связанный с ним спор об иммиграционной политике. То сопротивление, на которое он наткнулся в конгрессе, отражает снижение интереса республиканцев к поддержке Украины. Опросы общественного мнения также показывают, что у американцев в целом пропадает желание оказывать Киеву финансовую помощь.



В сенате голоса распределились 49 к 51. Законопроект не смог преодолеть необходимый порог в 60 голосов.



Республиканцы не пропустили законопроект на 111 миллиардов долларов, который предусматривает выделение военной помощи Украине в размере 50 миллиардов, а также экономической и гуманитарной помощи. Еще туда включили 14 миллиардов долларов на поставки оружия Израилю, воюющему против ХАМАС. Республиканцы проголосовали против, несмотря на отчаянные призывы демократов и Байдена, который заявил о своей готовности пойти на "существенные компромиссы" в вопросе охраны границы и отчитал Великую старую партию за то, что в трудную минуту она бросила Украину на произвол судьбы.



"Будьте уверены, сегодняшнее голосование запомнят надолго, и история сурово осудит тех, кто отвернулся от борьбы за свободу", – заявил Байден в среду в Белом доме, когда до голосования оставалось несколько часов. По его словам, республиканцы "готовы буквально стрелять украинцам по коленям на поле боя, нанося при этом ущерб нашей собственной национальной безопасности".



Провал законопроекта в сенате означает, что у Украины мало шансов получить дополнительную американскую помощь до конца года, а может, и позже. Белый дом и украинское руководство в последние дни подают сигналы тревоги, убеждая законодателей, что без поставок оружия у Киева к концу года закончатся ресурсы, необходимые для ведения оборонительных действий.



Давая в среду интервью, советник по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что, если конгресс в ближайшее время не одобрит дополнительное финансирование, "возможностей наступать и обороняться у Украины станет значительно меньше".



Салливан добавил, что президент России Владимир Путин "открыто и во всеуслышание выражает свое мнение о том, что, если США прекратят предоставлять военную помощь, Москва одержит победу над Украиной".



Руководство Пентагона выражает определенные сомнения по поводу утверждений Белого дома, заявляющего, что у Киева вот-вот закончатся американские деньги. Военные говорят, что администрация до конца зимы сможет предоставлять Украине военную помощь, отложив оставшиеся 4,8 миллиарда долларов на поставки Киеву оружия из американских запасов.



Столь мрачные предостережения ни в коей мере не ослабили сопротивление республиканцев в сенате. Перед состоявшимся в среду голосованием законодатели несколько часов спорили, обвиняя друг друга в крахе усилий по оказанию помощи Украине.



Республиканцы, включая и тех, кто решительно высказывается за поставки оружия Украине, осуждали демократов за отказ уступить их требованиям и согласиться на внесение важных изменений в иммиграционную политику в обмен на выделение дополнительной помощи Киеву.



"Совершенно очевидно, что кое-кто из наших коллег скорее позволит России растоптать суверенное европейское государство, чем сделает все необходимое для охраны суверенных границ самой Америки, – заявил в зале заседаний сената лидер меньшинства Митч Макконнелл. – Они убеждены: открытые границы стоят того, чтобы ради них поставить под угрозу безопасность во всем мире".



Демократы отвергли это обвинение, указав, что законопроект предусматривает выделение 20 с лишним миллиардов долларов на меры по укреплению безопасности границ, такие как увеличение штата пограничных патрулей и сотрудников по вопросам предоставления убежища, а также на борьбу с контрабандой фентанила. Они обвинили республиканских законодателей в выдумывании ложного кризиса, заявив, что те используют судьбу Украины в качестве рычага давления, пытаясь добиться ужесточения пограничного контроля, хотя знают, что их предложения не пройдут в контролируемом демократами сенате.



"Нельзя говорить, что ты за Украину, но лишь в том случае, если будут утверждены меры, не имеющие к ней никакого отношения, – сказал сенатор-демократ Брайан Шац (Brian Schatz). – Нельзя бороться с Путиным, чтобы он не захватил силой всю страну, а потом голосовать против предоставления Украине средств для ведения такой борьбы".



Демократы единогласно проголосовали за принятие закона. Однако независимый сенатор Берни Сандерс, который обычно голосует вместе с ним, на этот раз присоединился к республиканцам. В письме коллегам Сандерс утверждает, что было бы "абсолютно безответственно" предоставлять Израилю военную помощь на многие миллиарды долларов без каких-либо условий с учетом того, что в Газе растет число погибших среди гражданского населения.



Демократ из Нью-Йорка и лидер сенатского большинства Чак Шумер в конце голосования отдал свой голос против, что даст ему возможность в будущем снова представить этот законопроект на рассмотрение. Впоследствии он заявил, что демократы продолжат совместную работу с республиканцами в поисках решения проблемы, и что они готовы рассмотреть любые новые предложения Великой старой партии.



"Надеюсь, они представят нечто серьезное, а не экстремистские предложения, которые выдвигали до этого", – сказал Шумер. Потом он добавил: "Если они в ближайшее время не отнесутся серьезно к пакету национальной безопасности, Владимир Путин пройдет через всю Украину, а потом и через всю Европу".



Но как двигаться дальше, совершенно непонятно. Некоторые законодатели считают, что правительство в январе и феврале будет профинансировано в срок, и это даст возможность для заключения сделки. Другие же опасаются, что месяцы ожидания поставят под угрозу усилия Украины на фронтах военных действий.



"Часы тикают, – заявила председатель комитета по ассигнованиям сенатор-демократ Пэтти Мюррей (Patty Murray). – Помощь для наших украинских союзников иссякла, и весь мир сейчас наблюдает за нами, размышляя, способны ли США выступить на стороне всех своих союзников в трудную минуту".



Перед голосованием Байден признал, что вопрос с границей надо решать. Он сказал: "Мы должны навести порядок с нарушенной системой на границе". Но в то же время, он осудил требования республиканцев, назвав их "чрезмерными".



В последние недели представители обеих партий ведут переговоры, пытаясь прийти к компромиссу. Демократы в сенате в принципе согласны ужесточить требования для мигрантов, желающих получить убежище в США. Но они против самых жестких предложений сенаторов из Великой старой партии, в том числе, против задержания семей мигрантов, содержания мигрантов в Мексике до дня судебного заседания иммиграционного суда и расширения полномочий президента по оперативному выдворению мигрантов из страны до того, как они смогут подать заявление на предоставление убежища.



Спикер Майк Джонсон потребовал еще большего, включая запрет на использование такого заявления для упрощения въезда некоторых мигрантов в США и требование к работодателям об использовании базы данных E-Verify для подтверждения того, что их наемные рабочие имеют право работать в Соединенных Штатах.



На этой неделе Шумер предпринял последнюю отчаянную попытку спасти законопроект, предложив республиканцам включить в него поправку по охране границы, если те обеспечат 60 голосов при голосовании.



"Настал момент, когда республиканцы должны согласиться или заткнуться, – заявил в среду репортерам сенатор-демократ из Делавэра Крис Кунс (Chris Coons), рассказывая о предложении Шумера. – Если мы не сумеем проголосовать так, чтобы обеспечить помощь нашим союзникам и партнерам на Украине, мы провалим этот исторический момент".



Но республиканцы на предложение Шумера не согласились. Вместо этого сразу после голосования группа республиканцев взяла слово и потребовала, чтобы сенат оставил попытки протолкнуть обширный пакет финансирования национальной безопасности и сосредоточился на ускоренном предоставлении помощи Израилю.



"Давайте займемся помощью для Израиля, сделав это отдельно от Украины", – сказала сенатор-республиканец из Теннесси Марша Блэкберн (Marsha Blackburn). Выступая с трибуны, она заявила, что избиратели не хотят привязывать эту помощь к другим программам на миллиарды долларов.



В среду Шумер публично усомнился в том, что республиканцы заинтересованы в достижении соглашения, предположив, что их цель изначально состояла в отказе Украине в помощи.



"А может, граница – это для крайне правых не более чем оправдание и повод прекратить финансирование Украины? И не только для крайне правых, но и для многих других республиканских сенаторов, которые с ними согласны? – спросил он. – Если мы будем и дальше ходить кругами, у нас не останется времени на переговоры в кулуарах".



Неудачное голосование в сенате состоялось как раз в тот момент, когда украинские официальные лица встречались с оборонными подрядчиками на конференции, организованной министерством торговли, и обсуждали долговременные потребности Украины на поле боя. С начала российской военной операции в феврале 2022 года Соединенные Штаты утвердили помощь Украине в размере 111 миллиардов долларов. Доля военной помощи в ней составляет 45 миллиардов долларов, и почти все эти деньги попали в руки к американским военным подрядчикам.



Первоначальный энтузиазм и готовность помогать Киеву постепенно угасли, потому что военные действия зашли в тупик, а украинское контрнаступление не достигло своих целей. Большинство республиканцев в сенате по-прежнему говорят, что они за дальнейшие поставки оружия Украине. Однако большинство республиканцев в палате представителей, включая Джонсона, в последние месяцы голосуют за ограничение программ помощи.



Выступая перед участниками конференции, министр обороны Ллойд Остин пообещал и дальше поддерживать Украину, несмотря на разногласия в конгрессе по вопросу финансовой помощи.



"Я вместе с союзниками и партнерами уверен, что у нас есть все необходимое для оказания длительной помощи нашим украинским друзьям в их борьбе за суверенитет", – заявил Остин.



Автор: Карун Демирчян (Karoun Demirjian), освещает работу конгресса, уделяя основное внимание обороне, внешней политике, вопросам иммиграции, торговли и технологий



Свой материал для статьи предоставили Лара Джейкс (Lara Jakes) и Эрик Шмитт (Eric Schmitt). Источник - ИноСМИ

