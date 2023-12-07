Российские инвесторы решились строить "горно-оздоровительный комплекс Каркыра"

13:10 08.12.2023

При участии российских инвесторов в Кыргызстане построят горно-оздоровительный комплекс



На территории Иссык-Кульской области Кыргызстана при поддержке российских инвесторов началось строительство горно-оздоровительного комплекса стоимостью $191 млн. Как сообщила пресс-служба руководителя страны, участие в церемонии начала возведения объекта принял президент Садыр Жапаров.



"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 6 декабря в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область дал старт началу строительства горно-оздоровительного комплекса ''Каркыра''", - указывается в сообщении пресс-службы.



Перед началом церемонии закладки капсулы инвесторы рассказали, что, согласно концепции, круглогодичный горно-оздоровительный комплекс будет построен по международным стандартам и получит статус зоны отдыха.



Ориентировочная стоимость проекта, который будет реализован в несколько этапов, составляет $191 млн. Названия российских компаний, которые принимают участие в строительстве, не указываются в сообщении президентской пресс-службы. Однако сетевое издание Tazabek отмечает, что на церемонии присутствовал предприниматель Аркадий Чернов, который является владельцем и совладельцем ряда российских компаний.



"Кыргызстан, особенно Иссык-Куль, отличается не только летом, но и зимой. Если взять ту же самую горнолыжную базу ''Каракол'', то она занимает лидирующие места среди зимних курортов стран СНГ, об этом говорят и восхищенные отзывы туристов из зарубежных стран. Кроме того, мы все являемся свидетелями ежегодного большого потока не только иностранных, но и местных туристов на горнолыжной базе ''Каракол''. В таких условиях не ошибусь, если скажу, что строительство горно-оздоровительного комплекса ''Каркыра'' является требованием времени и пожеланием туристов", - цитирует Жапарова пресс-служба.



По словам президента, к новому оздоровительному комплексу будет "очень удобно добираться на автомобиле".



"Я верю, что, реализовав свое намерение построить такой комплекс, мы сможем использовать наши природные ресурсы в интересах нашего народа и страны", - сказал он.



Глава Кыргызстана выразил уверенность, что осуществление проекта "Каркыра" придаст "большой импульс укреплению экономических и культурных связей" c Россией.