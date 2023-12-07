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Сможет ли Трамп заменить Путину Махатму Ганди
13:13 08.12.2023

Дмитрий Тараторин
Писатель, историк, журналист. По специальности историк-музеевед. Еще в студенческие годы выступил в качестве составителя сборников трудов философов-евразийцев. Бывал в самых разных местах нашей страны: от ямальской тундры до калмыцких степей, от берегов Балтики до Байкала. Сценарист исторического ток-шоу Аркадия Мамонтова "Следы империи". Первые книги были опубликованы в середине 2000-х.

Ну вот Байден заявляет, что в случае победы России над Украиной, вполне вероятно, "американские войска будут сражаться с российскими войсками". А ведь было время, когда такое казалось совсем невероятным. И политики-реалисты на Западе давно говорили, что, если бы была осмыслена мюнхенская речь Путина, многое могло бы сложиться совсем иначе. С этим трудно не согласиться.

Однако до сих пор никто не обратил должного внимания на одну его же короткую реплику, из того же 2007-го. Ее даже сочли тогда шуткой. И Путин сам с этой трактовкой даже согласился. Но эта мысль на самом деле предельно серьезна и очень многое объясняет в трансформации его отношения к Западу.

Оно ведь не было изначально однозначным. Напомню, что этим летом в ходе встречи с военкорами сам президент признался, хотя и в шутливой опять же форме, что в начале нулевых он воспринимал Запад иначе, нежели теперь: "Мы считали, что мы свои, буржуинские, и в НАТО я удочки забросил".

И все изменилось не только потому, что тогда США не оценили этот жест. Или неправильно оценили. Проблема гораздо глубже.

Летом 2007 года корреспондент Spiegel задал Путину вот такой коварный вопрос: "Господин президент, бывший федеральный канцлер Герхард Шредер назвал вас демократом чистой воды. Считаете ли вы себя таковым?"

Ответ был таким: "Являюсь ли я демократом чистой воды? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке - ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем".

Подождите, но при чем здесь Махатма Ганди? Разве он как-то напрямую ассоциируется с демократией? Нет. Тогда почему вдруг всплыло его имя? Причем характерно, что это не какая-то заготовка, это спонтанная реакция.

Индийский политический деятель Махатма Ганди

Попробуем ее расшифровать. С чем же ассоциируется имя этого человека? С ненасильственной борьбой против власти британцев в Индии. С личным аскетизмом. Абсолютной последовательностью и преданностью своим идеалам. Ганди буквально воплощение неразрывности слова и дела.

Таким образом, ассоциативная цепочка становится понятна. Путин перечисляет факты расхождения декларируемых демократических принципов и их фактической реализации.

Можно, конечно, отмахнуться, что это, мол, из серии "а у них негров линчуют". Но, пожалуй, не стоит. А стоит задуматься, что реально политика западных лидеров, и прежде всего США, была и есть вполне цинична и прагматична. Но при этом всегда маскируется апелляциями к высоким идеалам защиты свободы.

Посмеявшись над тем, что "в СССР секса нет", мы заплатили высокую цену

Причем сами они настолько привыкли к этому ритуалу, что он не вызывает в них никакого диссонанса. И в этом корень проблемы. Христос говорил о фарисеях: "Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их".

Это очень опасная и провокационная стратегия. Фарисейство в международной политике может обернуться самыми непредсказуемыми последствиями. Косово, Ирак, Ливия, Афганистан - это только те примеры, что имели место за время участия Путина в большой политике. Примеры чистого фарисейства. И каждый из них отнюдь не разрешал ситуацию, а лишь завязывал новые узлы.

К 2007 году западные политики и в непосредственном общении успели в полной мере доказать своему российскому визави, что они лживы, корыстны и при этом слабы. Слабы как личности. Что между идеалами, которые они провозглашают, и их человеческими мотивациями и кондициями - пропасть.

Дипломатические улыбки современных лидеров Запада, собирающихся на всяческих саммитах, напоминают "улыбки авгуров". Это выражение Цицерона. Были в Древнем Риме такие жрецы, которые гадали по полету птиц, по внутренностям животных и выносили на основании своих "знаний" политические суждения. Но были и такие римляне (Цицерон из их числа), которые считали их шарлатанами. И им казалось, что при встрече друг с другом авгуры едва сдерживаются от смеха по поводу того, как ловко они "дурят" Сенат и народ.

И вот Махатма Ганди как раз и был полной противоположностью фарисейству и "авгурству" - во что верил, то и проповедовал, что проповедовал, то и стремился осуществить на практике. Это далеко не всегда получалось. Но он все равно не скатывался в политиканство. И прекрасно осознавая риск, отдал жизнь за свои принципы. Он, боровшийся за примирение индуистов и мусульман, за защиту человеческого достоинства неприкасаемых, был застрелен фанатичными приверженцами индуистской кастовой системы.

Народ приветствует Махатму Ганди

То есть фразу Путина из далекого уже 2007-го можно дешифровать очень просто: кто они такие, в смысле западные политики, чтобы иметь право кого-то судить и обличать? Отбросьте фарисейство, начните называть вещи своими именами - геополитические интересы геополитическими интересами, а не защитой высших и общеобязательных якобы принципов, которые вы сами же то и дело нарушаете. Но действующие западные политики, к сожалению, не способны ни на то, чтобы преобразиться в "махатм", ни на то, чтобы отбросить ритуальную лживую фразеологию.

И именно поэтому, кстати, возвращение во власть Дональда Трампа действительно может развязать многие трагически запутанные узлы. Просто потому, что он точно не изображает из себя праведника и не маскирует сугубо прагматичные интересы красивыми фразами. А значит, с ним можно разговаривать по существу, без "фарисейства", называя все вещи своими именами. Именно этого требует сегодняшняя ситуация - не демонстрирования взаимной симпатии и улыбчивости, а откровенности и прямоты. И готовности отвечать за свои слова.

Ну а в заключение несколько цитат Махатмы Ганди для лучшего понимания той уже давней "шутки".

"Счастье - это когда то, что вы думаете, говорите и делаете, находится в гармонии".

"Я не могу представить себе большую потерю, чем потеря самоуважения".

"Ошибка не станет правдой, только потому что она распространяется и размножается. Правда не станет ошибкой, только потому что ее никто не видит".

"Станьте изменением, которое вы хотите видеть в мире".

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702030380


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