В кыргызстанском городе Оше официально открыли генконсульство Узбекистана

13:15 08.12.2023

В городе Оше на юге Кыргызстана 7 декабря официально открыли генеральное консульство Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.



В церемонии приняли участие полномочный представитель президента Кыргызстана в Ошской области Эльчибек Жантаев, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Узбекистан в Кыргызстане Хуршид Мирзахидов и другие.



"Консульство открыто в целях дальнейшего развития экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества с Узбекистаном, оказания всесторонней помощи узбекским гражданам, находящимся в стране", - отметили в мэрии.



Генконсульство Узбекистана в Оше начало работу в 2022 году, в его консульский округ входят Баткенская, Джалал-Абадская и Ошская области Кыргызстана.



Генеральным консулом назначен 54-летний Зафарбек Ахмедов, в Ош он прибыл 20 ноября.



- Зафарбек Ахмедов - выпускник Хорезмского педагогического института (с 1992 года Ургенчский государственный университет). Работал учителем в школе, затем на различных должностях в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, в системе МИД, в том числе в посольстве в Пакистане, а также советником председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами. До назначения консулом в Оше возглавлял отдел консульско-правового департамента МИД.