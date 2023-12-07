Петр Своик: почему все плохо с казахстанской электроэнергетикой и что не так с Единым закупщиком?

13:34 08.12.2023 Юрий Нижегородский



Электроэнергетика, стремительно повышающая тариф и теряющая надежность, - главная национальная проблема не только для страны, но и для самой себя. Почему так происходит, какие изменения необходимы отрасли и что не так с Единым закупщиком, рассказал Orda.kz казахстанский политолог и экономист Петр Своик.



Напомним, что Единый закупщик электроэнергии начал работать в Казахстане с 1 июля. Эта модель должна была исключить спекулятивные операции при покупке и продаже электроэнергии, а также сократить непродуктивных посредников.



По мнению эксперта, появление Единого закупщика стало сейчас основным вызовом для энергетики. Такой подход призван кардинально поменять систему, но на самом деле всего лишь под нее подстроен.



"Перевод рынка электроэнергии на систему Единого закупщика был предусмотрен шагом № 50 плана нации "Сто шагов" от 2015 года. Это признание неработоспособности модели, которую внедрили в начале 2000-х годов. Она была непрозрачной и несправедливой, хотя предусматривала якобы конкуренцию производителей и свободу выбора. На самом деле это отразилось на рядовых казахстанцах закрытым распределением объемов наиболее дешевой электроэнергии между ее влиятельными продавцами. А также тарифами, которые отличались в регионах, но были всегда самыми высокими у "гарантирующих ЭСО" (энергосберегающих организаций). Внутри них удешевление тарифов для физических лиц компенсировалось перекладыванием нагрузки на юридические лица и бюджетные организации", - поясняет Своик.



Он отмечает, что внутри такой системы практиковалось несколько десятков тарифных градаций. Они частично обосновывались экономической и социальной целесообразностью, частично - использованием электроэнергетики для извлечения корпоративных и личных выгод и присвоения значительных денег.



Свою крайнюю неэффективность система продемонстрировала и внутри себя. Сектор, формирующий обязательства и требования участников оптового рынка, много лет и совершенно официально действовал в имитационном режиме. То есть без финансового урегулирования дисбалансов электрической энергии.



Стимулы для электростанций - поддерживать располагаемую мощность (мощность электростанции за вычетом ее ограничений) и участвовать в покрытии пиковых нагрузок - отсутствовали. Точно так же у сетевых предприятий не было стимулов бороться за снижение аварийности и сетевых потерь.



Эксперт подчеркивает, что энергосистема, ориентированная не на потребителя, а на собственный коммерческий интерес в лице всех своих элементов, от органов управления и до электростанций, электросетей и сбытовых организаций, приспособилась к такой деятельности. Практически все участники научились извлекать из нее дивиденды.



Своик поясняет, что именно поэтому назревший еще десятилетие назад переход к Единому закупщику хотя и подспудно, но дружно саботировался вплоть до сегодня. По его мнению, само появление Единого закупщика в нынешнем его виде - успешное продолжение того же дружного саботажа.



"При том, что Единый закупщик является и Единым продавцом, внятной тарифной политики не предъявлено даже на уровне концепции. Ситуация маскируется и доводится до абсурда: потребителям выставляют те же почасовые цены, по которым идет закуп у электростанций, то есть 24×30 = 720 тарифов в месяц. Плюс, поскольку счет и у самого ЕЗ не автоматизирован, расчеты задерживаются на месяцы. Суть в том, что продажа электроэнергии, в отличие от любого другого товара, разным потребителям по разным ценам - нормально, целесообразно и категорически необходимо. Но если раньше это осуществлялось засекреченным, клановым и подчас просто бессовестным образом, то заведенная под такой несправедливый рынок бомба Единого продавца просто обязана дать взрывной эффект - желательно против небольшого числа влиятельных продавцов, которое обслуживает много покупателей", - считает Своик.



Эксперт добавляет, что утверждение на правительственном уровне категорий потребителей и уровней тарифов для них провально. Точнее, речь идет о едином общенациональном долгосрочном тарифе с понижающими и повышающими коэффициентами по категориям потребления и с коэффициентами по выбору потребителя, на повышенную стоимость в пиковые часы и пониженную в ночное время.



"Вторая задача - упорядочить деятельность энергоснабжающих организаций, ЭСО. Их суть - быть конкурирующим между собой ритейлом - необходимым звеном между оптовым и розничным рынками электроэнергии. Тогда как нынешние так называемые гарантирующие ЭСО - просто крепостные организации, устраивающие принудительное тарифное деление между прикрепленными к ним "физиками", "юриками" и "бюджетниками". Прочие ЭСО становятся "кошельками" для хозяев электростанций, сетей и самих "гарантирующих" энергосбытов. Понятно, что приведение ЭСО в одинаковое состояние - это тоже взрыв сложившегося порядка, на который кто-то должен решиться и взять на себя ответственность. Пока же система привыкла снабжать кое-кого в разы более дешевой электроэнергией и уводить сотни миллиардов тенге на сторону", - подчеркивает Своик.



Политолог объясняет, что гарантирующие ЭСО скатываются к идее всеобщеговыравнивания тарифов. Для тех, кто не разбирается в энергетике и экономике, это выглядит справедливым решением. Хотя на самом деле это непрофессионализм и популизм.С другой стороны, по его мнению, в ход идет еще одна популистская идея - упразднить ЭСО вообще и вернуть (во времена СССР так и было) функцию сбыта в сетевые компании. Своик оценивает это решение как возможное, но не лучшее.



"Еще одна бомба в виде Единого закупщика-продавца подложена под прочно спаявшую всю электроэнергетику влиятельность. В оптимально устроенной системе никаких договорных и платежных отношений субъектов рынка, кроме как с Единым закупщиком, не должно быть", - говорит он.



Своик предлагает вот такое устройство рынка электроэнергии исходя из интересов потребителей:



- электростанции конкурентно участвуют в рынке готовности к несению нагрузки "на сутки вперед" и на балансирующем рынке (сектор торговли электрической энергией, формирующий обязательства/требования участников оптового рынка). И получают от Единого закупщика аванс на каждый месяц, с пересчетом по итогам месяца;



- предприятия электросетей получают от Единого закупщика аванс за готовность к передаче мощности, включающую нормативные потери, с перерасчетом по итогам месяца и покупкой у Единого закупщика реальных потерь;



- на розничном рынке ЭСО конкурируют между собой за формирование потребительских портфелей и вносят Единому закупщику ежемесячный аванс в объеме своих абонентских портфелей, с перерасчетом по итогам месяца. Соответственно, потребители также переводятся на авансирование месячного потребления, с перерасчетом по итогам;



- систему предельных тарифов упраздняют. Для электростанций, не участвующих в балансирующем рынке, утверждают фиксированный тариф. Электростанции, участвующие в балансировании, заявляют тарифы свободным образом, исходя из составления графика "на сутки вперед" и диспетчерского графика на основе наименьших ценовых предложений;



- электростанции групп ERG, "АрселорМиттал" и "Казцинк" тоже включают в систему Единого закупщика;



- существующие холдинги с единой структурой, включающие электростанции, электрические сети и сбытовые организации, сохраняют право на существование. Однако с запретом извлечения каких-либо ресурсов из своих предприятий, кроме предусмотренных тарифными сметами и без права влияния на субъектную самостоятельность этих предприятий во взаимодействии с Единым закупщиком;



- то же относится и к предприятиям типа "АлЭС": существование управляющего холдинга допускается, однако все его субъекты получают тарифную самостоятельность и сами взаимодействуют с Единым закупщиком;



- упраздняется после истечения установленного срока приоритетный закуп электроэнергии возобновляемых источников энергии. Источники возобновляемой электроэнергии на общих основаниях действуют на рынке готовности к несению мощности и на балансирующем рынке. Для чего государство в течение установленного срока способствует инвестированию ВИЭ в накопители энергии, включая строительство Кербулакской и Булакской ГЭС-контр-регуляторов, а также использование в таком качестве канала "Иртыш - Караганда".



"Понятно, что все назревшие меры по упорядочению деятельности Единого закупщика и рынка электроэнергии подрывают интересы влиятельных продавцов и всячески блокируются ими. На появление Единого закупщика накладывают и самую главную проблему - создание внетарифного источника инвестирования и, соответственно, полноценного рынка новой мощности, тоже под эгидой Единого закупщика.



Политика "тариф в обмен на инвестиции" не решает эту проблему, а заводит ее в тупик. Требуется решение на высшем государственном уровне", - заключает эксперт.



В целом, по его мнению, казахстанская электроэнергетика все больше превращается в общенациональную проблему и становится сплошным набором недочетов внутри себя. Своик считает, что это происходит из-за отсутствия лидера. То есть отсутствия структуры, которая переустраивала и продвигала рынок электроэнергии в системе ЕЗ, опираясь на интересы потребителей.



"Такую роль надлежит выполнять Министерству энергетики, однако в рамках прежнего олигополистического рынка (энергетическая монополия) ведомство специально отстранили от реального управления отраслью. Тарифная политика отдана Министерству национальной экономики, а "Самрук-Энерго", вместе с компанией KEGOC, находятся под ФНБ "Самрук-Казына". Самому министерству необходима внешняя относительно него организация, опираясь на которую оно могло бы вернуть себе роль подлинного лидера отрасли", - поясняет эксперт и добавляет, что такой опоры не найти в имеющихся партнерских организациях.



По его словам, НПП "Атамекен" традиционно увиливала и увиливает от того, чтобы занять собственную позицию относительно тарифов и проблем энергетики. А Казахстанская электроэнергетическая ассоциация, которая представляет всех главных игроков рынка, защищает уходящую систему и саму себя. В частности, занимает позицию непротивления как популистского уравнивания тарифов, так и ликвидации ЭСО.



"Выход видится в обновлении и опоре на Совет рынка, который мониторит, рассматривает инвестиционные программы и вырабатывает рекомендации. Однако функции Совета рынка приказом министра энергетики вскоре после появления шага № 50 "Плана нации" были закреплены за Казахстанской электроэнергетической ассоциацией. Это стало еще одним элементом системного саботажа против Единого закупщика. Особенно важным на данном этапе является формирование Совета рынка на парламентско-президентском уровне. Только это позволит такому органу стать проводником реформ на рынке электроэнергии, и обеспечит возвращение Министерству энергетики должного статуса", - говорит Своик.



Экономист приводит вариант Совета рынка, в котором каждая партия и объединение делегируют от себя по одному представителю. Например: КЭА, НПП "Атамекен" и другие республиканские предпринимательские объединения, "Самрук-Энерго", KEGOC и Ассоциация ЭСО. При этом Министерство энергетики тоже делегирует своего представителя в качестве секретаря Совета рынка. А еще пять членов Совета назначает президент, исходя из представленности интересов потребителей. То есть населения, малого и среднего бизнеса и крупных предприятий из числа авторитетных специалистов-энергетиков и общественных деятелей.



Он также напоминает о необходимости законодательного обеспечения нового формата электроэнергетики.



"Созданный еще в "Чубайсо-Аблязовские времена" закон "Об электроэнергетике", бесконечно исправляемый и дополняемый, но так и оставляющий без решения проблемы тарифообразования и инвестирования, исчерпал свои возможности. Пустой тратой времени является и находящийся в Мажилисе законопроект "О теплоэнергетике". Правильнее было бы возвратить законопроект в правительство. Взамен же начать разработку комплексного законопроекта "Об электроэнергетике, теплофикации и теплоснабжении", начиная с разработки концепции такого закона, основы которого я изложил выше", - добавляет эксперт.



Ранее Своик говорил о необходимости удвоения энергетики для Казахстана. Он подчеркивал, что следует развить майнинг на экспорт и зарабатывать на этом очень хорошие деньги, что положительно будет влиять на экономику. Источник - Orda.kz

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