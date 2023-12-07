Какой вирус циркулирует в Таджикистане: коронавирус или грипп?

13:38 08.12.2023

Манзума Фируз, Asia-Plus



Минздрав Таджикистана опровергает информацию о новом штамме коронавируса, который якобы циркулирует сейчас в стране.



Навруз Джафаров, начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и скорой помощи Минздрава РТ сообщил "Азия-Плюс", что в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая Covid-19.



"А грипп, который в настоящее время циркулирует у нас в стране, является сезонным, и нет повода для беспокойства", - сказал он.



Напомним, в Таджикистане с 18 февраля 2022 года не выявлено ни одного случая коронавируса.



Тем временем, многие душанбинцы жалуются не некое инфекционное заболевание, которое в последнее время поражает как взрослых, так и детей. По симптомам это похоже на Covid-19, так как дает осложнение очень быстро на легкие и бронхи.



Однако, по словам Джафарова, результаты анализов в лаборатории уже подтвердили, что это не коронавирус, а вирус гриппа сезонного.



У гриппа и Covid-19 схожие симптомы



Он отметил, что оба вируса вызывают схожие симптомы, включая кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела, головную боль и слабость.



"Как COVID-19, так и грипп, могут протекать с различной степенью тяжести. Течение болезни может быть как бессимптомным, легким, так и тяжелым и у детей и у взрослых", - отметил он.



По словам Джафарова, пневмония (воспаление легких) - частое и грозное последствие, возникающее на фоне гриппа. И она может развиться из-за непосредственного проникновения вируса в легкие или когда во время развития наряду с вирусной бактериальной инфекции.



"Осложнения гриппа приводят к пневмонии. Это опасно для детей, людей, страдающих заболеваниями сердца или легких. Пневмония, как правило, вызывает высокую температуру и судороги у детей. Поэтому многие люди думают, что это коронавирус, но это не так. Это сезонный грипп, который регистрируется каждый год", - добавил представитель Минздрава.



В стране вакцины от гриппа нет



Как отмечают специалисты, наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация, но через некоторое время после вакцинации иммунитет ослабевает, поэтому для защиты от гриппа рекомендуется проводить ее ежегодно.



Вакцинация особенно важна для людей, подвергающихся высокому риску развития осложнений при гриппе, а также для людей, осуществляющих уход за ними.



Но, как отметил начальник Управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и скорой помощи Минздрава, на данный момент в стране вакцинация против гриппа не делается.



Стоит отметить, что для профилактики детей в с 20 по 30 ноября в Таджикистане прошла массовая иммунизация против пневмококковой инфекции среди уязвимых детей в возрасте от полутора до 5 лет. В рамках этой кампании были вакцинированы более 838 тыс. детей указанного возраста в 65 городах и районах страны, в том числе и в Душанбе.



Джафаров, также добавил, что в стране до сих пор продолжается вакцинация от Covid-19. Он отметил, что любой желающий может вакцинироваться имеющейся в стране вакциной CoronaVac, разработанной китайской биофармацевтической компанией Sinovac.



Вспышка пневмонии в мире



А тем временем в Дании, Франции и Нидерландах также сообщают о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе американского штата Огайо.



На прошлой неделе европейские эксперты, проводящие эпиднадзор за микоплазмой в 45 центрах в 24 странах, сообщили, что заболеваемость, которая во время пандемии упала до менее 1%, в начале года снова начала расти.



В Китае также произошла вспышка пневмонии. После запроса ВОЗ власти страны сообщили, что болезнь вызывает не новый и неизвестный ранее вирус, а обычные сезонные вирусы.



Подальше от людей



Специалист Минздрава напоследок посоветовал таджикистанцам обязательно обратиться к врачу в случае заболевания и не заниматься самолечением. Джафаров отметил, что любой человек может заболеть гриппом, а степень заражения среди детей наиболее высока.



Он рекомендует держаться на расстоянии не менее 1 м от окружающих, носить хорошо прилегающую маску при невозможности соблюдения дистанции, избегать переполненных и плохо проветриваемых помещений и пространств, поддерживать надлежащую вентиляцию в помещениях, открывая окна или двери, и часто проводить гигиеническую обработку рук.