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Как контрабанда стала проблемой №1 в Центральной Азии
14:00 08.12.2023

Страны Центральной Азии скованы одной цепью - контрабандой: на рынках продаются не только контрафактные товары, но и процветает торговля людьми.

Транснациональный альянс по борьбе с незаконной торговлей (TRACIT) опубликовал доклад, в котором приведены итоги расследования незаконной торговли в Таджикистане и Центральной Азии. Согласно отчету, регион увяз в контрабанде и коррупции, а среди прочего контрафакта процветает и торговля людьми.

Помимо экономических возможностей, которые открывает для себя Центральная Азия, становясь стратегическим центром международной торговли, регион получает и ряд проблем. Одна из них – контрабанда и незаконная торговля.

Аналитики международной независимой организации TRACIT отмечают, что из-за незаконной торговли страны ЦА не только теряют миллионы налоговых поступлений в казну, но и деловую репутацию и инвестиционную привлекательность.

Исследование проводилось среди четырех стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

По мнению альянса, росту нелегальной торговли во всех этих странах способствуют незащищенные границы, низкий уровень жизни населения, предвзятость и ненадежность системы уголовного правосудия, слабые правоохранительные системы и пограничный контроль.

Также контрабанду подпитывают огромные размеры теневой экономики и повсеместная коррупция.

Согласно свежей версии Глобального индекса организованной преступности, абсолютно все центральноазиатские страны страдают от высокого уровня преступности и обширных криминальных рынков.

При этом Таджикистан среди стран ЦА имеет самый высокий балл (5,45), который выше среднемирового показателя (5,03). Причем, чем выше оценка, тем серьезнее преступность.

Недалеко ушел и Кыргызстан (5,32). Показатели Казахстана и Узбекистана чуть лучше и немного ниже среднемирового уровня (4,47 и 4,95 соответственно).

Транзитный коридор для нелегальной торговли

Согласно отчету TRACIT, в Таджикистане повсеместно реализуются контрафактные потребительские товары. Подделки известных брендов, преимущественно китайского производства, оседают не только на отечественных рынках, но и транзитом через соседние страны следуют в Россию.

Эксперты отмечают, что таможенные процедуры в Таджикистане настолько сложны, что взятки и нерегулярные платежи стали обычным делом, а таджикско-узбекская граница превратилась в одну из самых коррумпированных в регионе.

По оценкам экспертов, более 90% программного обеспечения и других медиапродуктов, продаваемых в Таджикистане, являются нелицензионными копиями.

Впрочем, такая проблема распространена во всем регионе преимущественно из-за огромных объемов "пиратского" контента в открытом доступе и слабой защищенности прав на интеллектуальную собственность.

В отчете организации аналитики акцентируют внимание на незаконную добычу полезных ископаемых в Таджикистане. При этом надзор за этой сферой часто минимальный.

Контрабанда нефтепродуктов - давняя проблема всего региона. При этом Таджикистан выступает в этой цепочке конечным пунктом назначения из-за отсутствия собственных достаточных источников газа и нефти.

В страну в настоящее время импортируется 90% горюче-смазочных материалов, большая часть - из Казахстана.

На таджикско-кыргызской границе процветает контрабанда ГСМ.

В расследовании говорится, что основной маршрут контрабанды казахстанской нефти проходит из Баткенской области Кыргызстана. Эксперты полагают, что высокопоставленные кыргызские чиновники могут быть причастны к незаконному экспорту бензина в Таджикистан.

Три из четырех сигарет в Таджикистане - контрафакт

Среди прочих товаров, нелегально ввозимых в Таджикистан, аналитики TRACIT выделяют медикаменты и табак.

Однако на фоне остальных стран ЦА в Таджикистане торговля незаконными фармацевтическими препаратами незначительна. К примеру, в казахстанских аптеках почти 70% продаваемых лекарств - поддельные или нелицензионные.

Табак в Таджикистан нередко завизится контрафактный.

В Узбекистане поддельные лекарства составили 10-15% от общего оборота фармацевтического рынка. Тому свидетельствуют громкие случаи детских смертей после приема индийского сиропа от кашля "Док-1 Макс".

Особенную тревогу у экспертов вызывают пугающие масштабы рынка контрабандных сигарет. По некоторым оценкам, три из четырех сигарет, потребляемых в Таджикистане, имеют незаконное происхождение.

Причиной тому являются более низкие налоговые ставки по сравнению с другими странами ЦА, причем контрабанда сигарет из Таджикистана превышает контрабанду сигарет в страну. Вместе с тем, Казахстан и Кыргызстан выступают и как страны-транзиты для дальнейшего передвижения контрафактного табака в Россию и Европу.

Аналитики предупреждают: планы на строительство завода по производству табака в СЭЗ "Дангара" мощностью 6 млрд сигарет в год могут стать уязвимыми перед незаконным ростом производства сигарет и торговли ими в регионе.

Но особо болевыми точками во всех странах ЦА специалисты TRACIT называют незаконную торговлю людьми. При этом Таджикистан является тут, главным образом, источником такой торговли.

В частности, таджикских мужчин обычно продают внутри страны для принудительного труда, в то время как таджикские женщины и дети нередко становятся жертвами секс-торговли за границей.

Таджикских мужчин обычно продают внутри страны для принудительного труда.

Причинами современного рабства аналитики выделяют низкий уровень жизни и потребность в низкоквалифицированной рабочей силе в России и Казахстане.

А сокращение денежных переводов трудовых мигрантов из-за войны в Украине и финансового кризиса в России делают таджикские семьи еще более уязвимыми для торговли людьми.

Решение есть

В своем отчете эксперты TRACIT предлагают ряд конкретных решений. В частности, они считают, что государству необходимо усилить межведомственное сотрудничество. Кроме этого, необходимо назначить единого независимого и компетентного координатора по борьбе с незаконной торговлей.

Важно проводить обоснованную, более взвешенную и продуманную налоговую политику, сотрудничая с частным сектором и не провоцируя бизнес уходить "в тень".

Для борьбы с нелегальной торговлей альянс рекомендуют обеспечить дополнительную защиту границ и вместе с тем укреплять взаимодействие между соседними странами. А бороться с так называемой поддельной схемой транзита можно путем введения соответствующих нормативных актов.

Также эксперты призывают все страны Центральной Азии усилить борьбу с коррупцией на местах, ужесточить уголовное наказание за контрабанду, торговлю людьми и принудительный труд. Здесь будет полезно изучить опыт тех стран, которые научились эффективно бороться с контрабандой.

Также важно инвестировать в деятельность правоохранительных органов, а переход к цифровизации при прохождении пограничного контроля позволит уменьшить возможности для правонарушений.

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702033200


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