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Блинкен... против Блинкена. США обвинили Израиль в недостаточной защите гражданского населения Газы
14:01 08.12.2023

США обвинили Израиль в недостаточной защите гражданского населения Газы

Израильтяне открывают еще один КПП для доставки гуманитарных грузов в палестинский сектор

Удивительное дело: США подчеркивают "пробел" в приверженности Израиля защите гражданского населения в Газе. Подвергая самой резкой критике поведение Израиля в его войне с ХАМАС, Энтони Блинкен говорит, что Израиль должен уделять "особое внимание защите гражданского населения".

США выступили с самой резкой критикой поведения Израиля в войне против ХАМАС, в то время как растущее давление с целью ускорить доставку гуманитарных грузов в Газу привело к тому, что правительство Биньямина Нетаньяху заявило, что на территорию будет открыт еще один контрольно-пропускной пункт, пишет The Guardian.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что существует разрыв между заявленными намерениями правительства Израиля защитить гражданское население и растущими жертвами, наблюдаемыми на местах.

"Сейчас, когда прошла почти неделя после начала этой кампании на юге по-прежнему крайне важно, чтобы Израиль уделял особое внимание защите гражданского населения", - заявил Блинкен на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в Вашингтоне.

"И между ними действительно остается разрыв – между намерением защитить гражданское население и реальными результатами, которые мы наблюдаем на местах", - сказал Блинкен.

По данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАС, с 7 октября, когда Израиль начал бомбардировки территории в ответ на трансграничные бесчинства боевиков ХАМАС, контролирующих анклав, в Газе погибло более 17 000 человек.

Израиль уверяет, что намерен уничтожить ХАМАС, но делает все возможное, чтобы уберечь мирных жителей от опасности, включая предупреждения о военных операциях.

В телефонном разговоре с Нетаньяху в четверг президент США Джо Байден "подчеркнул критическую необходимость защиты гражданских лиц и отделения гражданского населения от ХАМАС", говорится в заявлении Белого дома.

Несмотря на предупреждения, по данным министерства здравоохранения ХАМАС, в четверг были убиты еще сотни палестинцев, и Израиль продолжил свое наступление в главных городах Газы и вокруг них.

Рано утром в пятницу министерство здравоохранения сообщило о еще 40 погибших в результате ударов вблизи города Газа и еще "десятках" в Джабалии и Хан-Юнисе.

Израильские военные продолжают свои массированные бомбардировки на фоне интенсивных боевых действий в Газе, поскольку их война с ХАМАС достигла двухмесячной отметки, и возникший в результате гуманитарный кризис угрожает хаосом.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за 24 часа, закончившихся в четверг утром, они поразили около 250 целей в Газе.

По данным ООН, около 1,87 миллиона человек в Газе – более 80% от 2,3-миллионного населения - покинули свои дома за последние два месяца. Многие семьи неоднократно подвергались перемещению и живут в палатках и переполненных временных убежищах.

Массовые жертвы среди гражданского населения в ходе конфликта вызвали обеспокоенность во всем мире, усиленную острой нехваткой, вызванной израильской осадой, в результате которой доступ к продовольствию, воде, топливу и медикаментам в Газе был ограничен.

В четверг Израиль согласился по просьбе Соединенных Штатов открыть пограничный переход Керем-Шалом на юге Газы для досмотра грузовиков и их грузов, впервые с начала войны, отмечает The Guardian.

Если это произойдет, по словам главы гуманитарной помощи ООН Мартина Гриффита, это стало бы серьезным стимулом для гуманитарных операций. "Это было бы первым чудом, которое мы увидели за последние несколько недель, но также стало бы огромным стимулом для логистического процесса и материально-технической базы гуманитарной операции", - сказал он.

Египет вместе с Организацией Объединенных Наций лоббирует Израиль ускорить процесс досмотра, который требует, чтобы транспортные средства подъезжали к границе Египта с Израилем, прежде чем возвращаться в Рафах. По данным ООН, количество грузовиков, ежедневно пересекающих границу, сократилось до менее чем 100 с почти 200 во время кратковременного перемирия.

Полковник Элад Горен из израильского подразделения военной связи Cogat с палестинцами не назвал дату открытия контрольно-пропускного пункта и сказал, что контрольно-пропускной пункт будет использоваться для увеличения пропускной способности грузовиков с гуманитарной помощью, но не для пропуска помощи непосредственно в Газу.

Белый дом сообщил, что Байден призвал к увеличению помощи гражданским лицам в Газе в ходе своего телефонного разговора с Нетаньяху в четверг.

Президент США добавил, что "срочно требуется гораздо больше помощи по всем направлениям".

В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы проголосовать за призыв к немедленному прекращению огня.

Андрей Яшлавский

Источник - МК
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