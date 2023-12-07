Запад толкает Россию к новой перестройке: сможет ли Москва исправить ошибки Беловежья? - Д.Евстафьев

14:03 08.12.2023

Запад толкает Россию к новой перестройке: Какова главная цель США и сможет ли страна исправить ошибки Беловежья



Профессор Института медиа ВШЭ Дмитрий Евстафьев – о политических "шахматах" в которых США хотят повторить успех 1991 года



Валентин АЛФИМОВ



8 декабря 1991 года в живописнейшей Беловежской Пуще развалился Советский Союз: тогдашние главы России, Белоруссии и Украины - Ельцин, Шушкевич и Кравчук - подписали соглашение, по которому СССР прекращал свое существование, а на его месте оставались 15 независимых государств.



Сможет ли СВО исправить ошибки того времени? Об этом "КП" спросила профессора Института медиа Высшей школы экономики Дмитрия Евстафьева.



ДИССИДЕНТ УЖЕ НЕ ТОТ



- Дмитрий Геннадьевич, так это Запад привел Советский Союз к развалу? Или мы сами?



- Запад бы никогда не подвел СССР к идее раздела на 15 частей, если бы не влиятельные силы внутри страны. Он не вел, он подталкивал. Его функция была очень простая: через поддакивания тому же Горбачеву и его перестройщикам, ломавшим основы государства, через подталкивание Ельцина к драке за власть направить элиты СССР и национальных республик в сторону развала.



- Теперь нас снова пытаются развалить. Беглые диссиденты собираются раз в два месяца в разных городах мира - то в Токио, то в Риме, то в Брюсселе - и не скрывая обсуждают, как "деколонизировать" Россию - раздробить еще раз. Карту показывают, где на ее месте 36 мелких стран.



- Чем был распад Советского Союза? Огромным лифтом для тех, кто при нормальном развитии страны не мог пробиться наверх. Настоящих-то "перестройщиков" было мало - не больше, чем сейчас вот этих политэмигрантов, мутящих воду. Но они повели за собой массу активных людей, которые считали, что у них нет перспектив.



И что в итоге получили эти "перестройщики"? Прежде всего - деньги, предприятия. Грубо говоря, распад СССР - это большой хапок. Так и сейчас, за каждым, кто хочет поделить Россию, стоят четкие экономические интересы.



- Кого они хотят повести за собой?



- Тех, кто сочтет, что у них нет перспектив в существующей системе России. Пока не очень получается - все-таки у нас есть социальные и кадровые лифты (хотя, конечно, хотелось бы их побольше, чтобы люди чувствовали перспективу). И еще потому, что эти беглые активисты, которые собираются в Токио или Риме, - абсолютно фригидные паразиты. А те, кто за ними стоит, - шакалье. Они ждут, когда власть в России ослабнет, как в конце 1980 х. И если они почувствуют это, тут и начинается их время.



- Запад диктует им сценарий, как разваливать Россию? Или просто наблюдает?



- Никаких сомнений, что Запад плотно контролирует эту подрывную тусовку. Причем намного плотнее, чем в свое время диссидентское движение в СССР. Это полностью подконтрольные ребята, которые без постоянного патронирования превратятся в кучку скандалящих между собой маргиналов.



Все-таки сила "перестройщиков" была в том, что они варились внутри страны, они были наши, свои. А эти - чужие. Они уже давно не знают, как живет Россия. Если прекратится их финансирование, мы даже не вспомним их фамилии. Но это не значит, что они не опасны сейчас.



СТРОИМ НОВЫЙ МИР



- А их кураторы?



- У меня есть сомнения, что нынешние американские и даже британские элиты в сегодняшнем своем состоянии способны играть в эту тонкую игру. Это, конечно, не снимает угрозу, что они будут пытаться нас раскачивать. Но опыт последних двух лет доказал, что актуальной России ни американцы, ни британцы не знают.



- Какой план у Запада? Хотят "Беловежских соглашений - 2"?



- Есть принципиальная разница между тем, что хотели США тогда и сейчас. Америке в конце 80-х нужно было упорядочивание распада СССР и Восточной Европы, чтобы их осваивать. Нынешним это необязательно, им нужен просто распад России, чтобы потом все силы бросить на решительную схватку с Китаем. Получится захватить наши ресурсы - хорошо, не получится - переживут. Поэтому они качают нас по всем фронтам. В перестройку это делали по "национальному" и "демократическому" фронтам, сейчас - по всем. "Национал-патриотический"? Пожалуйста. "Радикал-религиозный"? Извольте. Их цель - не привод к власти своего человека, который скажет: "Берите суверенитета, сколько сможете проглотить". Им не распад России де-юре нужен, а развал нашего госуправления де-факто.



И это большая опасность. Потому что мы все думаем, что они с нами играют в ту же игру конца 1980-х годов.



8 декабря 1991 года в живописнейшей Беловежской Пуще развалился Советский Союз. Фото: Юрий ИВАНОВ/РИА Новости



- А она сложнее?



- Мы считаем, что, раз мы однажды уже обожглись, второй раз не повторим. А они играют в другое. Так что совсем отмороженными их считать нельзя.



- Так они нас толкают к "Беловежью 2.0"? Или к чему?



- Они толкают нас к "Минску-3". А через него к новой перестройке. Причем тезисы даже уже понятны: "Власть не смогла одержать победу", "Власть не дает роста молодым", "Мало демократии"... Механизмы перестройки как "цветной революции" и развала государства через нее - универсальны.



- Как этому противостоять?



- Очень просто. Укреплением госуправления, разумной кадровой политикой, диалогом с обществом. Но главное - бесспорной победой в зоне СВО. Власть, которая выполнит все эти задачи, получит от народа огромный кредит доверия, который не перебить никакими раскачиваниями.



- Сегодня в зоне СВО Россия фактически исправляет ошибки Беловежья 1991 года?



- Не только 91-го года. Россия исправляет ошибки в том числе начала 1920-х, когда Донбасс - абсолютно русский регион - по идейным соображениям отдали в состав Украины, к которой он никак не мог относиться. Мы исправляем ошибки 1954 года, когда Хрущев подарил Украине Крым. Когда в руководство Украинской ССР назначались, мягко скажем, националисты. Мы исправляем очень многие ошибки и формируем новый мир. Многие вещи придется писать с чистого листа.



30 ЛЕТ НА РАЗМЫШЛЕНИЯ



- Ельцин в Беловежье, распуская союзные республики, мог потребовать от Украины вернуть хотя бы Крым?



- Ельцин вообще мог потребовать от Украины все, что хотел. Более того, я абсолютно уверен, Кравчук с радостью бы это все решил.



- Он мог потребовать прописать в конституции уходящих республик гарантии русским - на язык и прочее равноправие?



- Давайте тоже не мазать Бориса Николаевича только черной краской. Он периодически такие слова произносил. Вопрос другой: после Беловежья у России уже не было инструментов, чтобы добиваться выполнения этих требований.



Не нужно мерить Россию 91-го года мерками сегодняшней России. Это нечестно. С другой стороны, а сами русские в отделившихся республиках нас об этом сильно просили? Эти 30 лет после распада СССР были нам даны, чтобы русские осознали себя русскими. И советским людям, оставшимся за пределами России, тоже было дано время, чтобы осознать, а они-то кто. При этом, конечно, увы, но в 1991 году российскую элиту ничего, кроме собственной власти, не интересовало.



ВОПРОС - РЕБРОМ



- Удастся ли Западу снова раскачать Россию?



- Давайте поставим вопрос так: позволим ли мы вновь раскачать Россию? Мы уже не ваньки-встаньки, к которым подходит холеный Запад и начинает качать. Да и Запад уже не холеный. Все зависит от нас. Если сможем преодолеть вечные внутренние русские склоки и понять, что наша победа равна нашему выживанию, никакой Запад нас не раскачает.