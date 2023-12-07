Politico: визитом на Ближний Восток Путин посмеялся над саммитом COP28

14:10 08.12.2023

Politico

США



Путин потроллил климатический саммит COP28 нефтяными переговорами по соседству

Politico: визитом на Ближний Восток Путин посмеялся над саммитом COP28



Визит Путина на Ближний Восток на фоне экологического форума в Дубае напомнил эффект "расщепленного экрана", сообщает Politico. Пока в одном "кадре" обсуждали борьбу с изменением климата, в другом состоялась конкретная встреча по добыче, экспорту и цене нефти.



Дубай, Объединенные Арабские Эмираты - Пока все остальные пытались спасти мир от надвигающейся климатической катастрофы, Владимир Путин вел переговоры о будущем экспорте нефти из России.



В среду, когда климатический саммит COP28 в Дубае достиг половины срока, российский лидер незаметно приземлился всего в 150 километрах от него. Однако целью его стал отнюдь не международный форум, где чиновники обсуждали будущее ископаемого топлива.



В Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов, Путин начал свой краткий визит к двум важным деловым партнерам. Первым он встретился с эмиратским коллегой шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. А после этого отправился в Эр-Рияд на встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.



Случайно или нет, но визит Путина (и особенно выбранный момент) выглядит этаким кукишем всемирному экологическому саммиту, который проходит всего в полутора часах езды. Его присутствие напомнило киноэффект расщепленного экрана: климатические переговоры о том, как отвадить мир от ископаемого топлива, в одном кадре, а Путин, у которого есть все основания качать нефть и дальше, - в другом.



Именно российская нефть удерживает Москву на плаву с тех пор, как Путин в прошлом году начал спецоперацию на Украине. Экспорт черного золота обеспечивает стабильные доходы, которые Кремль волен тратить на растущие военные издержки. Но цены на нефть в последнее время упали, в результате чего у России возникли разногласия насчет будущей добычи с такими странами, как ОАЭ и Саудовская Аравия.



На форуме COP28 редкое появление Путина на мировой арене взбудоражило демонстрантов.



"Даже не суйся на климатический форум", - предупреждал один из плакатов в руках экоактивистов из движения "Пятницы ради будущего". "Долой ископаемых диктаторов", - вторил ему другой.



Третий, непосредственно в адрес Путина, был и вовсе непечатным.



Однако на самом форуме близость Путина практически не ощущалась.



"Если бы не ваше напоминание, я бы вообще забыл, что он должен приехать, - ответил посланник США по вопросам климата Джон Керри на вопрос Politico на брифинге для прессы. - Но нас это в любом случае не касается".



Глава Европейского cоюза по климату Вопке Хукстра заявил Politico, что "тем, кто его принимает, предстоит объясниться, почему они сочли это хорошей идеей".



Нефтяная загвоздка России



Визит Путина пришелся на напряженный период в отношениях России с богатыми нефтью странами Персидского залива.



Достигнув рекордного уровня в более чем 120 долларов за баррель после начала украинского конфликта, цены на нефть начали падать. Чтобы удержать цены на высоком уровне, члены картеля ОПЕК+ согласились снизить добычу и сократить поставки.



Буквально на прошлой неделе Саудовская Аравия заявила, что продлит сокращение суточного экспорта на миллион баррелей до 2024 года, тогда как ОАЭ сократили суточную добычу на 163 000 баррелей.



Однако западные санкции и потолок цен на российскую нефть вынуждает Москву продолжать качать нефть, чтобы залатать бреши в бюджете. Кроме того, они привели еще и к тому, что Россия значительно увеличила экспорт нефтепродуктов как в Саудовскую Аравию, так и в ОАЭ.



И, несмотря на все обещания, Россия (член ОПЕК+) не достигла обещанных в этом году целей и сохранила добычу на относительно стабильном уровне, отмечают аналитики.



Накануне визита официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нефть "всегда находится в повестке дня" на встречах официальных лиц. А один из советников Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль считает переговоры "чрезвычайно важными".



Перед началом переговоров в ОАЭ Путин попытался умаслить хозяев, похваставшись "беспрецедентно высоким уровнем" торговых отношений между Россией и ОАЭ сразу после приземления в Абу-Даби.



Министерство иностранных дел ОАЭ на запрос о комментариях не откликнулось.



Противоречия климатического форума



Прибытие Путина - последний из многочисленных спорных моментов саммита. Так, уже несколько месяцев не утихают споры из-за решения провести его в богатых нефтью ОАЭ.



Пакет документов, опубликованный незадолго до начала конференции, показал, что ОАЭ планировали воспользоваться своим хозяйским положением, чтобы заключить с иностранными правительствами сделки по ископаемому топливу. Это ставит под сомнение их пригодность на роль принимающей стороны. Президент COP28 Султан Ахмед аль-Джабер, генеральный директор государственной нефтяной компании ОАЭ, эти обвинения решительно отверг.



Путин взял в привычку пренебрегать климатическими саммитами. На двух последних встречах в шотландском Глазго и египетском Шарм-эль-Шейхе он отсутствовал.



Российский президент вообще редко выезжает за границу после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Однако ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия членами МУС не являются. Путин покинул страну всего на день, потому что в четверг у него запланирована встреча с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве.



Между тем, на саммите COP28 вся эта шумиха прошла мимо российского выставочного павильона.



В среду утром состоялась русскоязычная дискуссия, где на экранах демонстрировались преимущества как атомной энергетики вообще, так и российской компании "Росатом" в частности.



Авторы: Николя Камю (Nicolas Camut), Зия Вайзе (Zia Weise), Гэбриел Гэвин (Gabriel Gavin), Сара Шенхардт (Sara Schonhardt)



Статья написана при участии Зака Колмана из Дубая