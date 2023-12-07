 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.12.2023
15:33  Путин сообщил о планах выдвигаться на новый президентский срок
14:16  Раиси обсудил с Путиным "вопрос угнетенного, но сильного народа Палестины"
14:12  Байден просто безответственный словоблуд, - Мухаммед аль-Маншави
14:10  Politico: визитом на Ближний Восток Путин посмеялся над саммитом COP28
14:03  Запад толкает Россию к новой перестройке: сможет ли Москва исправить ошибки Беловежья? - Д.Евстафьев
14:01  Блинкен... против Блинкена. США обвинили Израиль в недостаточной защите гражданского населения Газы
14:00  Как контрабанда стала проблемой №1 в Центральной Азии

13:58  Последнее пророчество Киссинджера о судьбе Израиля имеет все шансы сбыться
13:38  Какой вирус циркулирует в Таджикистане: коронавирус или грипп?
13:34  Петр Своик: почему все плохо с казахстанской электроэнергетикой и что не так с Единым закупщиком?
13:28  Поскачем с Allurом. КазВласти определились с наследником Арселор-Миттала
13:15  В кыргызстанском городе Оше официально открыли генконсульство Узбекистана
13:13  Сможет ли Трамп заменить Путину Махатму Ганди
13:10  Российские инвесторы решились строить "горно-оздоровительный комплекс Каркыра"
13:07  New York Times: Энтузиазм угас. Вот что будет с Украиной из-за решения сената США
11:21  Более 100 "авторитетов" и их "сявок" арестованы в Узбекстане: продолжается борьба с ОПГ
11:19  Что не так с Казахстанской космонавтикой? - Е.Косенко
11:10  Казахстанский Степногорск в 30-градусный мороз остался без тепла и горячей воды. Чуть теплее в Экибастузе...
11:04  Германия явно не рассчитала своих сил, ввязавшись в конфликт с Россией, - Грегор Шпицен
11:02  Денег нет, но вы держитесь. В США уже подыскивают замену Зеленскому - "Регнум"
10:55  Россия объявила конец западного финансового мира, - О.Самофалова
10:24  Грабить больше нечего? ArcelorMittal покидает Казахстан
10:03  Израиль угрожает Ливану. Нетаньяху развоевался, - М.Беленькая
09:13  Фавор турецкого. Эрдоган отважно и плодотворно съездил с визитом в Грецию
08:30  Фабрика войны. Кто снабжает Израиль оружием и разведывательной информацией, - Энтони Левенстайн
08:00  Конец иллюзий. Украина уходит в глухую оборону, - Николай Сорокин
02:05  Генезис узбекской идентичности, - Заринэ Джандосова
01:31  Крымский митрополит Тихон (Шевкунов) представил свою новую книгу "Гибель империи. Российский урок"
01:05  Пакистан усиливает давление на афганские власти. Загнанный в угол Кабул может прибегнуть к эскалации насилия, - Л.Шашок
00:56  Москва и Тегеран хотят еще сильнее сблизиться, - Г.Петров
00:55  Рынок ждет экстренного сокращения нефтедобычи, - НГ
00:46  Мировая долговая пирамида. Статистический обзор, - В.Катасонов
00:28  Путин и символы арабского мира, - В.Скачко
00:24  Два месяца прошло, сколько еще осталось. Перспективы войны в Газе, - Къ
Четверг, 07.12.2023
22:01  Китай не отвернется от России под нажимом Брюсселя, - Владимир Скосырев
20:28  Ереван и Баку договорились об обмене пленными и "взаимном доверии"
18:44  Ильхам Алиев объявил о досрочных президентских выборах в Азербайджане уже 7 февраля
16:39  В Киргизии громят очередное "религиозно-экстремистское" подполье - движение "Йакын инкар"
16:33  Герою "Русской весны" Игорю Стрелкову продлили содержание под стражей еще на шесть месяцев
15:06  Пекин принял верительные грамоты у нового посла "Талибана"* Асадуллы Карими
14:36  Россия скоро лишит мировую переработку русской нефти и газа
14:31  В турецкой клинике скончался Амиршо Миралиев - бывший глава Хатлонской области и шеф Администрации президента Рахмона
14:28  НацБанк Казахстана выпускает новые монеты. В честь аль-Фараби, Курмангазы и Суюнбая
14:25  "Колоссальный обвал": почему инвесторы США ждут новой Великой депрессии
14:23  Таджикский атлас и адрас стали частью культурного наследия ЮНЕСКО
14:21  Правоохранителей из Ташкентской области посадили за смертельные пытки
14:19  Готов ли Израиль "выкурить" из-под земли ХАМАС при помощи морской воды
13:47  Уступленный Путиным Большой Уссурийский остров рос-власти хотят "развивать" совместно с китайскими хозяевами
13:42  Латвийский депутат Андрис Любка получил 4 пули в грудину и жбан. За оскорбление русских и евреев
11:48  Назарбаев Университет возглавил экс-министр Саринжипов
10:07  Кадровые перестановки ноября в Казахстане: ротации в военном руководстве и формирование новых министерств
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Байден просто безответственный словоблуд, - Мухаммед аль-Маншави
14:12 08.12.2023

Al Jazeera
Катар

Экспертное мнение: Вашингтон несерьезно относится к прекращению израильской агрессии против Газы
Al Jazeera: США несерьезно относятся к прекращению войны в Газе

Если бы США хотели, они бы убедили или заставили Израиль прекратить беспрецедентную агрессию в Газе, заявили эксперты в беседе с корреспондентом Al Jazeera. Однако Белый дом довольствуется лишь предупреждениями в адрес Тель-Авива, что не сократит число жертв среди палестинцев.

Вашингтон – Израиль проигнорировал все американские призывы к снижению жесткости и интенсивности нападений на южную часть сектора Газа. Это является еще одним свидетельством того, что у администрации президента Джо Байдена нет какого-либо серьезного желания влиять на ход событий в Палестине. Она довольствуется такой реакцией на действия Тель-Авива, а это не изменит планы Нетаньяху по навязыванию новой реальности на местах.

С начала операции "Потоп Аль-Аксы" и последующей беспрецедентной агрессии ЦАХАЛ против Газы к настоящему времени погибло 15 899 человек, еще 42 тысячи получили ранения, а все объекты жизнеобеспечения были разрушены. Белый дом все это время поддерживает право Израиля на "самооборону" и его обязанность ликвидировать "угрозу" – Исламское движение сопротивления (ХАМАС).

Эскалация со стороны Тель-Авива после окончания временного перемирия путем увеличения частоты, количества и качества нападений ЦАХАЛ на южную часть Газы стала неожиданностью для администрации Байдена. США ожидали, что Израиль прислушается к их призывам сократить количество жертв среди гражданского населения.

Просто слова

Ряд членов администрации Байдена говорили израильским чиновникам, как нужно проводить военную кампанию. Недавно официальные лица США представили одно из самых сильных предупреждений на сегодняшний день, но на этом они и остановились. Оно не превратилось в жесткую позицию и не вылилось в какие-то политические действия в этом направлении.

Джорджио Кафьеро, директор компании Persian Gulf State Analytics, сказал в беседе с "Аль-Джазирой", что с начала израильской агрессии позиция США по этому кризису не менялась.

"Администрация Байдена высказывала мнения, которые показывают, что Белый дом менее предвзято относится к правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но это всего лишь мнения. Если Вашингтон не использует свое влияние, чтобы оказать давление на Тель-Авив, я сомневаюсь, что эти разногласия между командой Байдена и правительством Нетаньяху приведут к каким-либо изменениям в атаках Израиля", – сказал он.

Профессор кафедры национальной безопасности и разведки в Университете Костал Каролина Джонатан Акафф отметил, что вероятность прекращения огня невелика: "У Нетаньяху есть стимул продолжать боевые действия, поскольку его политическое будущее во многом зависит от сокрушения ХАМАС".

"Таковы условия победы, которые Нетаньяху поставил в начале боевых действий. Конечно, ХАМАС тоже предпочитает прекращение огня для восстановления своих сил, но, как и в случае с Нетаньяху, его политическое будущее тоже зависит от продолжения конфликта в той или иной форме, а не от стремления к миру", – добавил он.

"Наконец, на региональном и международном уровнях нет особого желания развертывать многонациональные силы по стабилизации ситуации в регионе, прекращению огня, надзору за восстановлением Газы и содействию в определении будущего политического пути. Этот сценарий провалился в Ливане в 1983 году и вряд ли сработает в Газе в 2024-м", – объяснил Акафф.

Противоречивые позиции

Джонатан Акафф также сказал, что администрация Байдена пытается сбалансировать сразу несколько противоречивых позиций. С одной стороны, она подтвердила поддержку Израиля в полной ликвидации движения ХАМАС и поставляет ЦАХАЛ необходимое оружие и боеприпасы. В то же время она требует от Тель-Авива учитывать интересы мирного населения и работать над предотвращением большого количества жертв, одновременно обеспечивая приток гуманитарной помощи.

"Позиции Байдена также препятствует то, что мы рассматриваем как растущее политическое давление изнутри Демократической партии, требующее более справедливого подхода к сторонам конфликта. Ситуацию осложняют некоторые публичные проявления поддержки палестинцев, которую выразили многие члены партии, и, по-видимому, они одобрили жестокие нападения ХАМАС или его конечную цель – уничтожение государства Израиль", – считает эксперт.

После окончания гуманитарного перемирия израильская армия использует беспрецедентную огневую мощь в своих нападениях, особенно на юге сектора Газа. Очевидно, ЦАХАЛ игнорирует жертвы среди мирного населения.

"Эта жестокость не удовлетворяет многих в Соединенных Штатах и выявляет разногласия в американской политике, которыми трудно управлять. В то же время ясно, что администрация Байдена пока только реагирует на события, а не формирует их", – сказал Акафф.

С другой стороны, Шибли Телхами, профессор Мэрилендского университета и эксперт Брукингского института в Вашингтоне, удивлен поддержкой Нетаньяху со стороны Байдена, которая продолжается, несмотря на массовые убийства на Ближнем Востоке, что наносит ущерб интересам США в регионе.

Он сослался на выступление вице-президента Камалы Харрис в Дубае, в котором она выразила свое потрясение количеством жертв среди гражданского населения в Газе и заявила: "Израиль имеет право защищать себя, но международное и гуманитарное право должно соблюдаться. Многие невинные палестинцы были убиты. Откровенно говоря, масштабы страданий гражданского населения, а также фото и видео из Газы шокируют".

Телхами подчеркнул, что "постоянный поток разрушительного американского оружия в Израиль говорит громче слов".

Тайная критика

Нед Лазарус, преподаватель международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, отметил, что есть сообщения о том, что администрация Байдена на закрытых встречах активно спорила с израильскими чиновниками об увеличении гуманитарной помощи и критиковала масштабы потерь среди палестинцев в недавних военных операциях. Но это не привело к каким-либо изменениям в государственной политике.

"Есть также явные признаки возможного конфликта между Израилем и Соединенными Штатами по поводу управления Газой после войны, если Тель-Авиву удастся уничтожить ХАМАС", – сказал Лазарус в интервью "Аль-Джазире".

Он добавляет: "В данном случае правительство США настаивает на том, что Палестинская администрация должна взять на себя ответственность за управление сектором, в то время как Нетаньяху отверг эту возможность".

Однако, по словам Лазаруса, также возможно, что Нетаньяху будет отстранен от власти политическими оппонентами или же израильские избиратели выберут нового лидера. Опросы общественного мнения и средства массовой информации выражают широко распространенное недовольство израильских граждан по поводу выявленной неспособности правительства защитить их, ведь оно не предотвратило нападение ХАМАС 7 октября и не смогло эффективно отреагировать на него впоследствии.

Автор: Мухаммед аль-Маншави (محمد المنشاوي)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1702033920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон об усилении защиты прав ребенка одобрили сенаторы
- Будем наказывать вплоть до увольнения: Алихан Смаилов потребовал устранить недочеты в оцифровке земельных ресурсов
- Реализация Указа Президента РК: первое заседание Инвестштаба в новом формате прошло в Правительстве
- О казахстанской гражданской авиации
- Правительству пора работать без оглядки на Администрацию Президента
- Внедрение стандартов ОЭСР в корпоративном управлении будет содействовать доступу казахстанских компаний к мировым рынкам капитала - Галымжан Койшыбаев
- Кадровые перестановки
- Информационное сообщение о корректировке тарифов на электроэнергию
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  