Байден просто безответственный словоблуд, - Мухаммед аль-Маншави

14:12 08.12.2023

Al Jazeera

Катар



Экспертное мнение: Вашингтон несерьезно относится к прекращению израильской агрессии против Газы

Al Jazeera: США несерьезно относятся к прекращению войны в Газе



Если бы США хотели, они бы убедили или заставили Израиль прекратить беспрецедентную агрессию в Газе, заявили эксперты в беседе с корреспондентом Al Jazeera. Однако Белый дом довольствуется лишь предупреждениями в адрес Тель-Авива, что не сократит число жертв среди палестинцев.



Вашингтон – Израиль проигнорировал все американские призывы к снижению жесткости и интенсивности нападений на южную часть сектора Газа. Это является еще одним свидетельством того, что у администрации президента Джо Байдена нет какого-либо серьезного желания влиять на ход событий в Палестине. Она довольствуется такой реакцией на действия Тель-Авива, а это не изменит планы Нетаньяху по навязыванию новой реальности на местах.



С начала операции "Потоп Аль-Аксы" и последующей беспрецедентной агрессии ЦАХАЛ против Газы к настоящему времени погибло 15 899 человек, еще 42 тысячи получили ранения, а все объекты жизнеобеспечения были разрушены. Белый дом все это время поддерживает право Израиля на "самооборону" и его обязанность ликвидировать "угрозу" – Исламское движение сопротивления (ХАМАС).



Эскалация со стороны Тель-Авива после окончания временного перемирия путем увеличения частоты, количества и качества нападений ЦАХАЛ на южную часть Газы стала неожиданностью для администрации Байдена. США ожидали, что Израиль прислушается к их призывам сократить количество жертв среди гражданского населения.



Просто слова



Ряд членов администрации Байдена говорили израильским чиновникам, как нужно проводить военную кампанию. Недавно официальные лица США представили одно из самых сильных предупреждений на сегодняшний день, но на этом они и остановились. Оно не превратилось в жесткую позицию и не вылилось в какие-то политические действия в этом направлении.



Джорджио Кафьеро, директор компании Persian Gulf State Analytics, сказал в беседе с "Аль-Джазирой", что с начала израильской агрессии позиция США по этому кризису не менялась.



"Администрация Байдена высказывала мнения, которые показывают, что Белый дом менее предвзято относится к правительству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, но это всего лишь мнения. Если Вашингтон не использует свое влияние, чтобы оказать давление на Тель-Авив, я сомневаюсь, что эти разногласия между командой Байдена и правительством Нетаньяху приведут к каким-либо изменениям в атаках Израиля", – сказал он.



Профессор кафедры национальной безопасности и разведки в Университете Костал Каролина Джонатан Акафф отметил, что вероятность прекращения огня невелика: "У Нетаньяху есть стимул продолжать боевые действия, поскольку его политическое будущее во многом зависит от сокрушения ХАМАС".



"Таковы условия победы, которые Нетаньяху поставил в начале боевых действий. Конечно, ХАМАС тоже предпочитает прекращение огня для восстановления своих сил, но, как и в случае с Нетаньяху, его политическое будущее тоже зависит от продолжения конфликта в той или иной форме, а не от стремления к миру", – добавил он.



"Наконец, на региональном и международном уровнях нет особого желания развертывать многонациональные силы по стабилизации ситуации в регионе, прекращению огня, надзору за восстановлением Газы и содействию в определении будущего политического пути. Этот сценарий провалился в Ливане в 1983 году и вряд ли сработает в Газе в 2024-м", – объяснил Акафф.



Противоречивые позиции



Джонатан Акафф также сказал, что администрация Байдена пытается сбалансировать сразу несколько противоречивых позиций. С одной стороны, она подтвердила поддержку Израиля в полной ликвидации движения ХАМАС и поставляет ЦАХАЛ необходимое оружие и боеприпасы. В то же время она требует от Тель-Авива учитывать интересы мирного населения и работать над предотвращением большого количества жертв, одновременно обеспечивая приток гуманитарной помощи.



"Позиции Байдена также препятствует то, что мы рассматриваем как растущее политическое давление изнутри Демократической партии, требующее более справедливого подхода к сторонам конфликта. Ситуацию осложняют некоторые публичные проявления поддержки палестинцев, которую выразили многие члены партии, и, по-видимому, они одобрили жестокие нападения ХАМАС или его конечную цель – уничтожение государства Израиль", – считает эксперт.



После окончания гуманитарного перемирия израильская армия использует беспрецедентную огневую мощь в своих нападениях, особенно на юге сектора Газа. Очевидно, ЦАХАЛ игнорирует жертвы среди мирного населения.



"Эта жестокость не удовлетворяет многих в Соединенных Штатах и выявляет разногласия в американской политике, которыми трудно управлять. В то же время ясно, что администрация Байдена пока только реагирует на события, а не формирует их", – сказал Акафф.



С другой стороны, Шибли Телхами, профессор Мэрилендского университета и эксперт Брукингского института в Вашингтоне, удивлен поддержкой Нетаньяху со стороны Байдена, которая продолжается, несмотря на массовые убийства на Ближнем Востоке, что наносит ущерб интересам США в регионе.



Он сослался на выступление вице-президента Камалы Харрис в Дубае, в котором она выразила свое потрясение количеством жертв среди гражданского населения в Газе и заявила: "Израиль имеет право защищать себя, но международное и гуманитарное право должно соблюдаться. Многие невинные палестинцы были убиты. Откровенно говоря, масштабы страданий гражданского населения, а также фото и видео из Газы шокируют".



Телхами подчеркнул, что "постоянный поток разрушительного американского оружия в Израиль говорит громче слов".



Тайная критика



Нед Лазарус, преподаватель международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона, отметил, что есть сообщения о том, что администрация Байдена на закрытых встречах активно спорила с израильскими чиновниками об увеличении гуманитарной помощи и критиковала масштабы потерь среди палестинцев в недавних военных операциях. Но это не привело к каким-либо изменениям в государственной политике.



"Есть также явные признаки возможного конфликта между Израилем и Соединенными Штатами по поводу управления Газой после войны, если Тель-Авиву удастся уничтожить ХАМАС", – сказал Лазарус в интервью "Аль-Джазире".



Он добавляет: "В данном случае правительство США настаивает на том, что Палестинская администрация должна взять на себя ответственность за управление сектором, в то время как Нетаньяху отверг эту возможность".



Однако, по словам Лазаруса, также возможно, что Нетаньяху будет отстранен от власти политическими оппонентами или же израильские избиратели выберут нового лидера. Опросы общественного мнения и средства массовой информации выражают широко распространенное недовольство израильских граждан по поводу выявленной неспособности правительства защитить их, ведь оно не предотвратило нападение ХАМАС 7 октября и не смогло эффективно отреагировать на него впоследствии.



Автор: Мухаммед аль-Маншави (محمد المنشاوي)